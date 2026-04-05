Nam Định đối đầu Selangor tại bán kết ASEAN Club Championship: Bản lĩnh trước chảo lửa Làm khách trên đất Malaysia, Nam Định đối mặt với thử thách cực đại khi Selangor đang sở hữu phong độ hủy diệt trên sân nhà trước thềm lượt đi bán kết giải vô địch các CLB Đông Nam Á.

Vòng bán kết ASEAN Club Championship 2025/26 chứng kiến màn so tài đầy kịch tính giữa Selangor và Nam Định. Là đại diện duy nhất còn lại của bóng đá Việt Nam tại sân chơi khu vực, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đang mang trên vai trọng trách khẳng định vị thế của V-League trước một đối thủ đang có phong độ cực cao từ Malaysia.

Phong độ và sức ép từ Petaling Jaya

Đội chủ nhà Selangor bước vào trận đấu này với sự tự tin tuyệt đối. Đoàn quân của HLV Kim Pan Gon vừa có màn thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 4-0 trước Penang tại giải quốc nội. Đáng chú ý, sân vận động Petaling Jaya đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm của đội bóng Malaysia tại giải năm nay. Selangor vẫn giữ vững thành tích bất bại trên sân nhà với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, bao gồm cả thắng lợi thuyết phục trước một đại diện khác của Việt Nam là CLB Công an Hà Nội.

Ngược lại, Nam Định dù đang có chuỗi trận tích cực tại V-League sau chiến thắng trước CA TPHCM, nhưng chuyến hành quân này được dự báo sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Những đối thủ vừa qua của đội bóng thành Nam chưa đủ độ lỳ lợm để kiểm chứng hệ thống phòng ngự. Trận đấu với Selangor chính là "thuốc thử liều cao" để đo lường bản lĩnh thực sự của nhà đương kim vô địch Việt Nam khi rời xa sân Thiên Trường.

Điểm nóng chiến thuật: Faisal Halim đối đầu Văn Kiên

Về mặt nhân sự, cả hai đội đều có được lực lượng mạnh nhất. Tâm điểm của trận đấu sẽ đổ dồn vào Faisal Halim – ngôi sao sáng nhất bên phía Selangor. Với 7 bàn thắng tại giải quốc nội và 4 pha lập công tại đấu trường khu vực, tuyển thủ Malaysia sở hữu tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng. Nhiệm vụ phong tỏa Halim sẽ được đặt lên vai Văn Kiên ở hành lang cánh phải của Nam Định.

Ở mặt trận tấn công, Nguyễn Xuân Son tiếp tục là niềm hy vọng số một của đại diện Việt Nam. Khả năng chọn vị trí và bản năng sát thủ của chân sút này sẽ là chìa khóa để Nam Định khai thác những kẽ hở khi Selangor đẩy cao đội hình pressing.

Thông tin trận đấu và đội hình dự kiến

Thông số Chi tiết Thời gian 20h00 ngày 6/5 (giờ Việt Nam) Địa điểm Sân vận động Petaling Jaya (Malaysia) Trọng tài Đang cập nhật

Đội hình dự kiến:

Selangor (4-2-3-1): Sikh Azman; Quentin Cheng, Abualnadi, Ankrah, Mamadou Diarra; Al Rawabdeh, Nooa Laine; Alvin Fortes, Hugo Boumous, Faisal Halim; Moraes.

Nam Định (4-3-3): Nguyên Mạnh; Văn Kiên, Lucas, Văn Tới, Văn Vĩ; Caio Cesar, Brenner, Lusamba; Ti Phông, Xuân Son, Percy Tau.

Chờ đợi sự thực dụng từ HLV Vũ Hồng Việt

Dưới triều đại HLV Kim Pan Gon, Selangor thường áp dụng lối chơi tấn công tổng lực và pressing tầm cao. Đây là lối chơi rủi ro nhưng mang lại hiệu quả lớn nếu đối phương không chịu được nhiệt. Hiểu rõ điều này, HLV Vũ Hồng Việt nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn với khối đội hình thấp, tập trung kiểm soát khu vực trung tuyến với bộ đôi Caio Cesar và Brenner.

Mục tiêu thiết thực nhất của Nam Định trong trận lượt đi này là một kết quả hòa hoặc hạn chế tối đa bàn thua. Một thế trận phòng ngự phản công chủ động không chỉ giúp giảm hưng phấn của đối thủ mà còn tạo cơ hội để Xuân Son hay Percy Tau tận dụng các tình huống chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng. Mọi sự chuẩn bị của Nam Định đều hướng tới việc đưa trận đấu về quyết định tại "chảo lửa" Thiên Trường ở lượt về.