Nam Định dừng bước tại ASEAN Club Championship sau thất bại 0-2 trước Selangor FC ngay tại Thiên Trường Thua chung cuộc 1-4 sau hai lượt trận, CLB Nam Định chính thức chia tay Cúp Đông Nam Á. Cú đúp của tiền đạo Chrigor đã trừng phạt những sai lầm nơi hàng thủ của đại diện Việt Nam.

Hành trình của CLB Nam Định tại đấu trường ASEAN Club Championship 2025/2026 đã chính thức khép lại trong sự tiếc nuối của hàng vạn khán giả nhà. Thất bại 0-2 trước đối thủ đến từ Malaysia, Selangor FC, ngay tại sân vận động Thiên Trường vào tối nay đã biến nỗ lực lật ngược thế cờ của đội bóng thành Nam trở nên vô vọng. Với tổng tỷ số 1-4 sau hai lượt trận bán kết, Nam Định đành chấp nhận dừng bước trước ngưỡng cửa trận chung kết khu vực.

Nam Định không thể tạo nên bất ngờ trước Selangor. Ảnh: Selangor FC.

Bước vào trận lượt về với áp lực phải thắng tối thiểu một bàn để cân bằng cách biệt từ trận lượt đi (thua 1-2), các học trò của huấn luyện viên Nam Định nhập cuộc với tâm thế chủ động dâng cao. Tuy nhiên, sự nôn nóng đã khiến lối chơi của đội chủ nhà trở nên thiếu gắn kết trong những phút đầu. Trái ngược với điều đó, Selangor FC thể hiện bản lĩnh của một đội bóng dày dạn kinh nghiệm khi bình tĩnh kiểm soát nhịp độ và chờ đợi sơ hở của đối phương.

Phút 19, hệ thống phòng ngự của Nam Định bắt đầu bộc lộ những khoảng trống chết người. Tiền đạo Chrigor bên phía đội khách có pha bứt tốc mạnh mẽ, đối mặt trực diện với thủ môn Nguyên Mạnh. Rất may cho đội chủ nhà khi người gác đền số 26 đã có tình huống phản xạ xuất sắc, từ chối bàn thua trông thấy và giữ vững hy vọng cho đội bóng áo trắng.

Bước ngoặt từ chấm phạt đền và sự nghiệt ngã của VAR

Sau những phút đầu chệch choạc, Nam Định dần lấy lại thế trận và tạo ra những cơ hội rõ rệt hơn. Phút 33, Caio Cesar có pha đột phá dũng mãnh trước khi kiến tạo thuận lợi cho Percy Tau bên hành lang phải. Bóng được đưa vào vùng cấm cho Nguyễn Xuân Son ở tư thế không người kèm, nhưng chân sút chủ lực của Nam Định lại dứt điểm quá hiền, đưa bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn Sikh Izhan.

Sự phung phí cơ hội thường đi kèm với cái giá đắt. Chỉ 4 phút sau, một sai lầm cá nhân đã khiến lợi thế tâm lý của Nam Định sụp đổ. Hậu vệ Dijks trong một pha tranh chấp đã có hành động ôm cổ đối phương lộ liễu ngay trong vùng cấm địa. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã quyết định chỉ tay vào chấm 11 mét. Trên chấm phạt đền, Chrigor không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại Nguyên Mạnh, mở tỷ số trận đấu ở phút 40.

Nam Định không thể khoan phá hệ thống phòng ngự của Selangor. Ảnh: Selangor FC.

Bước sang hiệp hai, ban huấn luyện Nam Định thực hiện những sự thay đổi nhân sự mang tính quyết định khi tung Văn Kiên và Ti Phông vào sân nhằm tăng cường sức hỏa lực. Những điều chỉnh này suýt chút nữa đã mang lại quả ngọt ở phút 52. Từ pha đột phá của Percy Tau, Ti Phông có mặt đúng lúc để dứt điểm bồi tung lưới Selangor. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của trọng tài biên, bàn thắng đã không được công nhận do lỗi việt vị, dập tắt niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm của khán giả tại Thiên Trường.

Sự bế tắc và đòn kết liễu ở phút cuối

Càng về cuối trận, áp lực tâm lý càng đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ Nam Định. Những pha phối hợp trung lộ vốn là sở trường nay dễ dàng bị bẻ gãy bởi hệ thống phòng ngự tầng tầng lớp lớp và kỷ luật của đại diện Malaysia. Sự ức chế lên đến đỉnh điểm khi ngôi sao Xuân Son phải nhận thẻ vàng ở phút 84 sau một pha phạm lỗi không đáng có.

Khi tất cả các cầu thủ Nam Định dâng cao tìm kiếm bàn gỡ trong những phút cuối, bi kịch đã xảy ra. Phút 90, từ một tình huống phản công nhanh, Chrigor một lần nữa thoát xuống trống trải, bình tĩnh dứt điểm ấn định thắng lợi 2-0 cho Selangor FC. Bàn thắng này cũng chính thức đóng sập cánh cửa đi tiếp của đại diện Việt Nam.

Thất bại này để lại nhiều bài học quý giá cho Nam Định về khả năng chịu đựng áp lực và bản lĩnh trong những trận cầu loại trực tiếp tại sân chơi châu lục. Dù không thể tiến sâu hơn, nhưng hành trình tại ASEAN Club Championship mùa này vẫn là trải nghiệm đáng nhớ đối với đội bóng thành Nam trên con đường vươn tầm khu vực.