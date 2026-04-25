Nam Định FC nỗ lực thoát khỏi kịch bản trắng tay: Hy vọng đặt vào bản năng cúp của Xuân Son Sau khi chính thức trở thành cựu vương V-League, Nam Định FC đang dồn toàn lực cho đấu trường ASEAN Club Championship và Cúp Quốc gia với sự kỳ vọng lớn vào tiền đạo Xuân Son.

Sau hai mùa giải liên tiếp thống trị bóng đá Việt Nam, CLB Nam Định đang phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã khi đánh mất vị thế tại sân chơi quốc nội. Tuy nhiên, với sự hiện diện của ngôi sao Nguyễn Xuân Son và tham vọng của đội chủ sân Thiên Trường, mùa giải 2025/26 vẫn còn những mục tiêu quan trọng để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt khẳng định lại bản sắc.

Thực tế khắc nghiệt tại đấu trường V-League

Sau 19 vòng đấu tại V-League 2025/26, người hâm mộ thành Nam đã phải chấp nhận sự thật rằng đội bóng con cưng đã trở thành cựu vương. Khoảng cách 20 điểm với đội đầu bảng Công an Hà Nội (CAHN) là một con số không thể san lấp trong bối cảnh hiện tại.

Xuân Son có phong độ thất thường.

Dù sở hữu đội hình chất lượng với nhiều ngôi sao, sự hụt hơi ngay từ giai đoạn khởi đầu đã khiến Nam Định phải trả giá đắt. Mục tiêu khả dĩ nhất lúc này là lọt vào Top 3, nhưng ngay cả nhiệm vụ này cũng đầy rẫy chông gai khi các đối thủ cạnh tranh đang duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc. Đội bóng cần những chiến thắng tuyệt đối trong giai đoạn nước rút và trông chờ vào sự sảy chân của các đối thủ xếp trên.

Nghịch lý phong độ của chân sút chủ lực Xuân Son

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong sự sa sút của Nam Định chính là phong độ thiếu ổn định của Nguyễn Xuân Son. Tại V-League mùa này, tiền đạo gốc Brazil tỏ ra khá vô duyên trước khung thành đối phương, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với sự bùng nổ ở những mùa giải trước đó.

Tuy nhiên, số liệu thống kê lại chỉ ra một nghịch lý thú vị: Xuân Son vẫn giữ được bản năng sát thủ tại các đấu trường cúp. Anh đã ghi tới 8 bàn thắng chỉ sau 4 trận đấu tại các giải đấu cúp, đạt hiệu suất ghi bàn đáng nể. Sự khác biệt này đặt ra bài toán hóc búa cho HLV Vũ Hồng Việt trong việc tối ưu hóa năng lực của chân sút chủ lực tại sân chơi quốc nội. Rất may, sự hòa nhập nhanh chóng của ngoại binh Chadrac Akolo đã phần nào chia sẻ gánh nặng ghi bàn cho hàng công Nam Định.

Hai cánh cửa giúp Nam Định tránh mùa giải trắng tay

Dù cơ hội bảo vệ ngôi vương V-League đã cạn, mùa giải của Nam Định vẫn còn nguyên giá trị ở hai mặt trận đấu cúp. Đây là cơ hội để họ cứu vãn danh dự và khẳng định vị thế của một đội bóng lớn.

Nam Định hướng đến mục tiêu ở Đông Nam Á, Cúp Quốc gia.

Tại ASEAN Club Championship, Nam Định đã xuất sắc lọt vào vòng bán kết. Trận đối đầu sắp tới với Selangor (Malaysia) sẽ là liều thuốc thử quan trọng để Xuân Son và các đồng đội vươn tầm khu vực. Bên cạnh đó, vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 diễn ra vào tháng 6 tới được xem là mục tiêu tối thượng. Đây là con đường ngắn nhất để đội bóng thành Nam chạm tay vào một danh hiệu, tạo đà tâm lý cho kế hoạch tái thiết ở mùa giải tới.

Vấn đề lớn nhất của Nam Định hiện tại không nằm ở nhân sự mà là tính đột biến trong lối chơi. Lối đá của đội bóng đôi khi trở nên dễ đoán và phụ thuộc quá nhiều vào nỗ lực cá nhân. Một chiến thắng trước TP.HCM sẽ là lời khẳng định rằng Nam Định không hề buông xuôi và sẵn sàng bùng nổ khi cái duyên ghi bàn của Xuân Son quay trở lại.