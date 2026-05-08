Nam Định FC thua 1-2 trước Selangor: HLV Vũ Hồng Việt không hài lòng về sự tập trung Thất bại 1-2 tại bán kết lượt đi ASEAN Club Championship bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ Nam Định FC, buộc HLV Vũ Hồng Việt phải lên tiếng về sự phung phí của hàng công.

Nam Định FC đã đánh mất lợi thế quan trọng tại bán kết lượt đi ASEAN Club Championship sau thất bại 1-2 trước Selangor FC trên sân MBPJ. Dù nắm giữ thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, đại diện Việt Nam vẫn phải rời sân trắng tay do những sai lầm cá nhân và sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm.

Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt không hài lòng với các cầu thủ Nam Định.

Hệ lụy từ sự thiếu kỷ luật trong phòng ngự

Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt đã thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng về thái độ thi đấu của các học trò. Ông nhấn mạnh rằng đội bóng đã tự làm khó mình khi đánh mất sự tập trung ở những thời điểm "nhạy cảm" nhất của trận đấu. Hệ thống phòng ngự của Nam Định, vốn được kỳ vọng sẽ đứng vững trước sức ép, đã bộc lộ những kẽ hở tai hại.

Chiến lược gia của Nam Định chia sẻ: "Thành thật mà nói, tôi khá thất vọng vì các cầu thủ mất tập trung trong một số tình huống quan trọng và chúng tôi đã bị trừng phạt. Đặc biệt là bàn thắng thứ hai của Selangor, đó là thời điểm lẽ ra đội phải chơi kỷ luật hơn". Sai lầm này đã tạo điều kiện cho ngoại binh Chrigor Moraes bên phía chủ nhà hoàn tất cú đúp dẫn trước.

Nỗi lo từ hiệu suất dứt điểm kém duyên

Dù hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ đã thắp lại hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số vào cuối hiệp một, nhưng hiệp hai lại là một câu chuyện đáng quên đối với các chân sút đội khách. Sức ép nghẹt thở mà đại diện V-League tạo ra không thể chuyển hóa thành bàn thắng quân bình tỷ số do sự thiếu sắc bén khó hiểu trước khung thành đối phương.

HLV Vũ Hồng Việt không ngần ngại phê bình trực diện khâu dứt điểm của các học trò: "Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng khả năng dứt điểm thật sự đáng thất vọng. Đó là điều toàn đội cần cải thiện ngay trước trận lượt về". Việc bỏ lỡ các cơ hội mười mươi đã khiến nỗ lực đẩy cao đội hình của Nam Định trở nên vô nghĩa.

Thống kê trận đấu

Thông số Selangor FC Nam Định FC Bàn thắng 2 (Chrigor Moraes) 1 (Nguyễn Văn Vĩ) Kết quả Thắng Thua

Thất bại 1-2 tại Malaysia buộc Nam Định phải giành chiến thắng ở trận lượt về nếu muốn giành vé vào chung kết. Đây là nhiệm vụ đầy thử thách nhưng hoàn toàn khả thi nếu đại diện Việt Nam khắc phục được bài toán tập trung nơi hàng thủ và tận dụng tối đa các cơ hội có được trên sân nhà.