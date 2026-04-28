Nam Định kỳ vọng Nguyễn Xuân Son lật đổ thế thống trị của Buriram United tại Shopee Cup Với phong độ ghi bàn ấn tượng của Nguyễn Xuân Son, Nam Định đặt mục tiêu vượt qua Selangor ở bán kết trước khi thách thức đương kim vô địch Buriram United để lên ngôi vương Shopee Cup.

Nam Định đang đứng trước cơ hội lịch sử để khẳng định vị thế tại khu vực Đông Nam Á khi tiến sâu vào vòng knock-out Shopee Cup. Với sự thăng hoa của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, đội bóng thành Nam không chỉ hướng tới việc vượt qua Selangor mà còn sẵn sàng cho mục tiêu lật đổ "gã khổng lồ" Thái Lan - Buriram United.

Xuân Son sẽ là ngòi nổ chính của Nam Định.

Giải mã thách thức Selangor và điểm tựa Thiên Trường

Trước khi nghĩ đến trận chung kết, Nam Định phải đối mặt với Selangor tại bán kết. Đây được đánh giá là một thử thách cân não khi đại diện từ Malaysia sở hữu đội hình chất lượng với nhiều tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, xét về tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Nam Định hoàn toàn đủ khả năng tạo ra sự khác biệt.

Chìa khóa của cặp đấu này nằm ở bản lĩnh trong hai lượt trận. Trận lượt đi trên sân khách sẽ là bài kiểm tra khả năng chịu áp lực, trong khi trận lượt về tại Thiên Trường là thời điểm để Nam Định tận dụng ưu thế từ chảo lửa của mình. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh để đội bóng cụ thể hóa tham vọng vào chung kết.

Nguyễn Xuân Son - Nhân tố định đoạt trận đấu

Trong chiến dịch chinh phục Đông Nam Á, Nguyễn Xuân Son nổi lên như một biểu tượng cho tham vọng của đội bóng. Khả năng ghi bàn ổn định của tiền đạo này không chỉ giúp duy trì hiệu suất hàng công mà còn gây áp lực tâm lý cực lớn lên hàng thủ đối phương. Trong những trận đấu loại trực tiếp, sự hiện diện của một "sát thủ" vòng cấm có khả năng định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc là yếu tố sống còn.

Nếu vượt qua bán kết, đối thủ tiềm năng nhất của Nam Định chính là Buriram United. Đội bóng Thái Lan không chỉ là đương kim vô địch giải đấu mà còn là thế lực thống trị với kinh nghiệm dày dặn tại các đấu trường châu lục như Champions League Elite. Để đánh bại một đối thủ có bản lĩnh như Buriram, Nam Định cần sự tập trung tuyệt đối và sự tỏa sáng rực rỡ từ những cá nhân như Xuân Son.

Nam Định đang rất khát một danh hiệu khu vực.

Tham vọng vươn tầm và xác lập trật tự mới

Sau những kết quả chưa thực sự trọn vẹn tại V-League và sân chơi châu lục, Shopee Cup trở thành mục tiêu tối thượng để Nam Định định vị lại hình ảnh. Một danh hiệu khu vực vào lúc này mang ý nghĩa chiến lược, không chỉ bổ sung vào bảng thành tích mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của câu lạc bộ trong tương lai.

Nguyễn Xuân Son và các đồng đội đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Việc đánh bại những thế lực như Selangor hay Buriram United không chỉ giúp họ lên ngôi vương, mà còn là lời khẳng định về một bước ngoặt thực sự, nơi trật tự quyền lực bóng đá Đông Nam Á có thể được viết lại bởi đại diện của Việt Nam.