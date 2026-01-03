Nam Định ngược dòng đánh bại Ninh Bình 3-2: Màn trình diễn đẳng cấp của Xuân Son Nam Định lội ngược dòng thắng Ninh Bình 3-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn. Xuân Son và Akolo rực sáng giúp đội bóng thành Nam giữ trọn 3 điểm trên sân Thiên Trường.

Trận cầu tâm điểm của vòng đấu V.League 2025/26 giữa Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình trên sân Thiên Trường đã kết thúc với một kịch bản không tưởng. Dù bị dẫn trước tới hai bàn trong hiệp một, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã chứng minh bản lĩnh nhà vô địch bằng màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Cú sốc từ những siêu phẩm của Ninh Bình

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Ninh Bình đã cho thấy họ không hề e sợ nhà đương kim vô địch. Phút thứ 8, hậu vệ Thanh Thịnh tạo nên một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất mùa giải. Từ khoảng cách hơn 30m, anh tung cú dứt điểm chân trái đưa bóng đi với quỹ đạo không thể cản phá, găm thẳng vào góc chết khung thành của Nguyên Mạnh, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Ninh Bình khởi đầu tốt với siêu phẩm của Thanh Thịnh.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khi Nam Định còn đang mải miết đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ thì hàng thủ của họ lại mắc sai lầm. Phút 32, một pha xử lý thiếu dứt khoát của các hậu vệ chủ nhà đã tạo điều kiện cho Nguyễn Hoàng Đức băng lên. Quả bóng vàng Việt Nam thực hiện cú đặt lòng tinh tế nhân đôi cách biệt, đẩy đội chủ sân Thiên Trường vào thế chân tường.

Bước ngoặt từ Chadrac Akolo

Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, Nam Định vẫn duy trì được áp lực khủng khiếp lên phần sân đối phương. Dù Akolo và Xuân Son liên tục bị khung gỗ từ chối bàn thắng, nhưng sự kiên trì của họ đã được đền đáp ở phút 42. Từ một pha phối hợp trung lộ bài bản, tân binh Chadrac Akolo chọn vị trí thông minh để dứt điểm cận thành, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Bàn thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, giúp Nam Định lấy lại sự tự tin trước khi bước vào giờ nghỉ.

Xuân Son ghi bàn cho Nam Định.

Màn ngược dòng nghẹt thở trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, HLV Vũ Hồng Việt chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình, tạo ra sức ép nghẹt thở lên khung thành của Đặng Văn Lâm. Trong khi đó, Ninh Bình chủ động lùi sâu phòng ngự phản công. Đã có những thời điểm Geovane suýt chút nữa nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách sau đường kiến tạo của Hoàng Đức, nhưng sự vô duyên trong khâu dứt điểm đã khiến họ phải trả giá.

Phút 74, điều mà hàng vạn khán giả Nam Định chờ đợi đã đến. Hậu vệ Văn Tới thực hiện quả tạt chuẩn xác để Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu hiểm hóc, không cho Văn Lâm bất kỳ cơ hội cản phá nào, san bằng tỷ số 2-2. Đây là minh chứng cho đẳng cấp của tiền đạo hàng đầu V.League trong những thời điểm quyết định.

Nam Định ngược dòng kịch tính.

Thừa thắng xông lên, Nam Định tiếp tục vây hãm khung thành đối phương. Phút 82, sân Thiên Trường thực sự nổ tung khi Kevin Phạm Ba có mặt đúng lúc trong vòng cấm, dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 3-2. Màn lội ngược dòng ngoạn mục này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn khẳng định vị thế của đội bóng thành Nam trong cuộc đua vô địch.

Thống kê trận đấu

Thông số Nam Định Ninh Bình Tỷ số 3 2 Cầu thủ ghi bàn Akolo (42'), Xuân Son (74'), Pham Ba (82') Thanh Thịnh (8'), Hoàng Đức (32') HLV trưởng Vũ Hồng Việt Gerard Albadalejo

Chiến thắng này giúp Nam Định củng cố vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo đà tâm lý cực tốt cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Với Ninh Bình, dù thất bại nhưng màn trình diễn của những ngôi sao như Hoàng Đức hay Thanh Thịnh vẫn để lại nhiều dấu ấn chuyên môn tích cực cho người hâm mộ.