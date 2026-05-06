Nam Định nhận thất bại 1-2 trước Selangor tại bán kết Cup C1 Đông Nam Á Những sai lầm ở hệ thống phòng ngự đã khiến đại diện Việt Nam trắng tay trong trận bán kết lượt đi trên sân của Selangor, dù đã có thời điểm Văn Vĩ thắp lại hy vọng gỡ hòa.

Nam Định đã phải nếm trải thử thách nghiệt ngã trong chuyến hành quân đến Malaysia tại bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á. Dù thể hiện bộ mặt tích cực trong khâu tấn công, những lỗ hổng nơi hàng thủ đã khiến thầy trò HLV Vũ Hồng Việt để thua sát nút 1-2 trước chủ nhà Selangor.

Xuân Son và các đồng đội đã trắng tay ra về.

Bản lĩnh trước áp lực nghẹt thở

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Selangor đã chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Sức ép liên tục từ đại diện Malaysia khiến hệ thống phòng ngự của Nam Định phải hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, các vị khách không hề bị động mà sẵn sàng đưa ra những lời đáp trả sắc bén.

Akolo và Walber Motta là những người tạo ra các cơ hội nguy hiểm đầu tiên, buộc thủ thành Sikh Azman phải trổ tài. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 29, khi Percy Tau tung cú dứt điểm uy lực đưa bóng tìm đến đúng khung gỗ của đội chủ nhà. Trong thế trận đang dần ổn định, Nam Định bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 37. Hậu vệ Quentin Cheng có pha leo biên trống trải bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi để Chrigor đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Không hề nao núng, Nam Định dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối hiệp một. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng ở phút 45. Sau tình huống tả xung hữu đột của Percy Tau, bóng đến chân Văn Vĩ và cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội đá bồi, quân bình tỷ số 1-1 đầy cảm xúc trước khi bước vào giờ nghỉ.

Nam Định đã tạo ra một thế trận sòng phẳng với đối thủ.

Sai lầm cá nhân và sự bế tắc trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, kịch bản cũ lại tái diễn theo cách cay đắng cho Nam Định. Phút 59, từ một quả tạt không quá nguy hiểm của Quentin Cheng, trung vệ Lucas lóng ngóng phá bóng hụt, tạo điều kiện cho Chrigor dễ dàng hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-1.

Nhằm tìm kiếm bàn gỡ, HLV Vũ Hồng Việt quyết định chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ và gia tăng nhân sự cho hàng công. Percy Tau tiếp tục là ngòi nổ chính với những pha đột phá mạnh mẽ, nhưng sự thiếu chính xác ở nhịp cuối cùng khiến các cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Về cuối trận, Selangor chủ động giảm nhịp độ và chơi lùi sâu khiến lối đá của Nam Định trở nên rời rạc. Những cơ hội muộn màng của Tuấn Anh hay Văn Đạt trong phút bù giờ không đủ để giúp đại diện Việt Nam tránh khỏi trận thua. Thất bại này đặt ra bài toán khó cho Nam Định trong trận lượt về nếu muốn lật ngược thế cờ.

Thống kê trận đấu

Thông số Selangor Nam Định Tỷ số 2-1 1-1 Ghi bàn Chrigor (37', 59') Văn Vĩ (45')

Đội hình thi đấu

Selangor: Sikh Azman, Quentin Cheng, Abualnadi, Ankrah, Mamadou Diarra, Faisal Halim, Al Rawabdeh, Hugo Boumous, Alvin Fortes, Nooa Laine, Moraes.

Nam Định: Caique Santos, Lucas, Văn Tới, Caio Cesar, Tuấn Dương, Văn Vĩ, Percy Tau, Walber Mota, Lusamba, Akolo, Xuân Son.