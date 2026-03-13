Nam Định nhọc nhằn đánh bại Thanh Hóa 1-0 nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Akolo Tại vòng 16 V.League, Nam Định đã áp đảo hoàn toàn nhưng phải chờ tới phút 78 mới có bàn thắng duy nhất của tân binh Akolo để giữ lại 3 điểm quý giá trên sân Thiên Trường.

Trong khuôn khổ vòng 16 V.League, chủ nhà Nam Định đã trải qua 90 phút đầy căng thẳng trên sân Thiên Trường trước đối thủ Thanh Hóa. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, đội bóng thành Nam phải nhờ đến sự tỏa sáng đúng lúc của tân binh Akolo mới có thể giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Akolo ghi bàn giúp Nam Định hạ Thanh Hóa.

Sự bế tắc của hàng công trước "người nhện" Y Êli Niê

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã chủ động đẩy cao đội hình, tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành đối phương. Lý Công Hoàng Anh đóng vai trò là hạt nhân điều tiết lối chơi, liên tục thực hiện những đường chuyền dọn cỗ cho tuyến trên. Tuy nhiên, sự kém duyên của các chân sút chủ lực đã khiến hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Phút thứ 13, Xuân Son có cơ hội đối mặt mười mươi, nhưng cú dứt điểm cận thành của anh đã bị thủ môn Y Êli Niê cản phá xuất thần. Lần lượt Xuân Son, Văn Tới và Percy Tau đều thay nhau bắn phá cầu môn Thanh Hóa nhưng đều không thể chiến thắng được hàng thủ chơi tập trung của đội khách.

Bước sang hiệp hai, kịch bản cũ lặp lại khi Nam Định gia tăng áp lực mạnh mẽ hơn. Phút 52, Y Êli Niê một lần nữa chứng minh lý do anh là chốt chặn đáng tin cậy nhất của Thanh Hóa khi có liên tiếp 3 pha cứu thua xuất sắc sau những cú dứt điểm sấm sét của Lucas Alves và Caio.

Akolo lên tiếng và màn giải nguy của Nguyên Mạnh

Mải mê tấn công mà không tìm được bàn mở tỷ số, Nam Định suýt chút nữa đã phải nhận đòn "hồi mã thương". Phút 74, một sai lầm trong khâu xử lý bóng của hàng thủ chủ nhà đã tạo điều kiện cho Thanh Hóa áp sát khung thành. Rất may, thủ môn Nguyên Mạnh đã có pha băng ra kịp thời để hóa giải nguy hiểm, giữ vững hy vọng cho đội nhà.

Nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 78. Từ một tình huống triển khai bóng bài bản, Xuân Son thực hiện pha làm tường tinh tế để tân binh Akolo băng lên với tốc độ xé gió. Cầu thủ này tung cú sút chéo góc đầy quyết đoán, hạ gục thủ thành Y Êli Niê, khai thông thế bế tắc trong sự vỡ òa của khán giả trên sân Thiên Trường.

Thống kê chuyên môn và ý nghĩa chiến thắng

Thông số Nam Định Thanh Hóa Tỷ số 1 0 Bàn thắng Akolo (78') - Thủ môn cứu thua tiêu biểu Nguyên Mạnh Y Êli Niê

Chiến thắng tối thiểu này mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Nam Định. Không chỉ là 3 điểm trọn vẹn để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, kết quả này còn giúp đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt chấm dứt chuỗi phong độ kém ấn tượng thời gian qua. Đối với cá nhân Akolo, bàn thắng ngay trong trận đấu quan trọng là lời khẳng định giá trị của một tân binh, hứa hẹn sẽ là nhân tố bùng nổ trong giai đoạn tiếp theo của V.League.