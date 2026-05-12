Nam Định quyết đấu Selangor: Xuân Son và mục tiêu ngược dòng tại Thiên Trường Thép Xanh Nam Định tự tin lật ngược thế cờ trước Selangor FC tại bán kết lượt về ASEAN Club Championship, với điểm tựa Thiên Trường và quyết tâm của Xuân Son.

Vào lúc 17h30 ngày 13/5, Thép Xanh Nam Định sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất của mùa giải khu vực khi tiếp đón Selangor FC trong khuôn khổ bán kết lượt về ASEAN Club Championship 2025/26. Dù đang bị dẫn trước 0-1 sau trận lượt đi trên đất Malaysia, đại diện bóng đá Việt Nam vẫn nắm giữ những lợi thế then chốt để lật ngược thế cờ, đặc biệt là sự tiếp sức từ hàng vạn khán giả tại Nam Định.

Vũ Hồng Việt và niềm tin vào đội hình mạnh nhất

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Vũ Hồng Việt bày tỏ sự tự tin về tình hình nhân sự của đội nhà. Sau giai đoạn xoay tua và đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, Thép Xanh Nam Định hiện đã có được sự phục vụ của những quân bài tối ưu nhất. Sự trở lại của các trụ cột giúp ban huấn luyện có thêm nhiều phương án tiếp cận trận đấu linh hoạt hơn.

Xuân Son quyết tâm cùng Nam Định lật ngược thế cờ trước Selangor. Ảnh: VFF.

Chiến lược gia người Việt Nam nhấn mạnh rằng cách biệt một bàn là khoảng cách mong manh và hoàn toàn có thể san lấp. Ông khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm mọi cách và dồn toàn tâm toàn lực để đạt được chiến thắng với cách biệt cần thiết nhằm giành quyền vào chơi trận chung kết”. Đây không chỉ là lời tuyên bố đanh thép mà còn là cam kết về một lối chơi tấn công rực lửa mà đội bóng thành Nam sẽ trình diễn.

Cải thiện hiệu suất dứt điểm và bài toán hàng thủ

Một trong những bài học đắt giá được HLV Vũ Hồng Việt rút ra sau thất bại sát nút ở lượt đi chính là khả năng chuyển hóa cơ hội. Nam Định đã tạo ra không ít sóng gió về phía khung thành Selangor nhưng sự thiếu chính xác trong những cú chạm cuối cùng đã khiến họ phải trả giá. Trong các buổi tập gần đây, khâu dứt điểm đã được rèn giũa kỹ lưỡng nhằm đảm bảo mỗi đợt tấn công đều mang lại áp lực tối đa.

Bên cạnh mặt trận tấn công, hàng thủ của Nam Định cũng được cảnh báo đặc biệt về sức mạnh của các ngoại binh phía Selangor. Cụ thể, các mũi nhọn mang áo số 7 (đội trưởng), số 11 và số 91 của đội bóng Malaysia sở hữu tốc độ và khả năng độc lập tác chiến cực tốt. Việc phong tỏa được những cái tên này sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà bảo toàn mành lưới trước khi nghĩ đến những bàn thắng lật ngược thế cờ.

Nguyễn Xuân Son: "Đây là trận chung kết của chúng tôi"

Tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son, người nhận được rất nhiều kỳ vọng, đã thể hiện sự hào hứng đặc biệt trước màn tái đấu này. Bỏ qua những trở ngại về điều kiện sân bãi không thuận lợi tại Malaysia ở lượt đi, chân sút gốc Brazil tin rằng điều kiện mặt cỏ tại SVĐ Thiên Trường sẽ giúp anh và các đồng đội phát huy hết phẩm chất kỹ thuật.

“Sự chuẩn bị của toàn đội rất tốt và mọi người đều sẵn sàng. Chúng tôi thi đấu trận này vì người hâm mộ Việt Nam”, Xuân Son chia sẻ. Với anh, tính chất của trận đấu này không khác gì một trận tranh ngôi vương. Việc Nam Định đại diện cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực mang lại một áp lực tích cực, thúc đẩy các cầu thủ chiến đấu với hơn 100% khả năng.

Nhìn lại màn trình diễn đầy quyết tâm trước Công An Hà Nội mới đây, dù kết quả không như ý, nhưng tinh thần và cách vận hành lối chơi của Nam Định đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Nếu duy trì được lửa nhiệt huyết đó cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán đài, đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể viết nên kịch bản ngược dòng đầy cảm xúc để ghi tên mình vào trận chung kết ASEAN Club Championship mùa này.