Nam Định quyết lật ngược thế cờ tại Shopee Cup, Hà Nội FC mất trụ cột Đỗ Hoàng Hên Thép Xanh Nam Định tự tin tái đấu Selangor tại Thiên Trường trong khi Hà Nội FC đối mặt tổn thất lực lượng nghiêm trọng tại vòng 23 V-League.

Thép Xanh Nam Định đang đứng trước cơ hội lịch sử để ghi tên mình vào trận chung kết cúp C1 Đông Nam Á (Shopee Cup) 2026. Dù phải nhận bất lợi sau trận lượt đi, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vẫn giữ vững tâm thế tự tin và khẳng định sẽ dồn toàn lực để khuất phục đại diện từ Malaysia trên sân nhà Thiên Trường.

Nam Định dồn lực cho màn lật kèo tại Thiên Trường

Chia sẻ trước trận tái đấu, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định cách biệt một bàn là con số tối thiểu và hoàn toàn có thể san lấp. Ban huấn luyện đã tổ chức họp đội, rút kinh nghiệm sâu sắc về những cơ hội bị bỏ lỡ, đồng thời triển khai các giáo án tập luyện chuyên biệt để cải thiện khả năng dứt điểm cho các chân sút.

HLV Vũ Hồng Việt tự tin trước màn tái đấu Selangor.

Đồng quan điểm với chiến lược gia nội, tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son xem màn tái đấu này có tính chất quan trọng như một trận tranh ngôi vương. Gác lại những bất lợi về điều kiện sân bãi ở trận lượt đi tại Malaysia, chân sút này bày tỏ sự hào hứng và quyết tâm giành chiến thắng như một món quà tri ân người hâm mộ thành Nam.

Xuân Son quyết tâm trước màn tái đấu ở bán kết lượt về.

HLV Kim Pan Gon thận trọng trước sức mạnh của Nam Định

Dù đang nắm lợi thế dẫn bàn, HLV Kim Pan Gon của Selangor FC vẫn bày tỏ sự thận trọng tối đa khi hành quân tới Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cao sự biến hóa và sức mạnh của Nam Định khi được thi đấu tại "chảo lửa" Thiên Trường. Ông khẳng định Selangor sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và phản kháng mạnh mẽ để bảo vệ thành quả, không để cơ hội lịch sử trôi khỏi tầm tay.

Hà Nội FC mất ngòi nổ Đỗ Hoàng Hên tại V-League

Tại sân chơi quốc nội, vòng 23 V-League 2025/26 chứng kiến tổn thất lớn về lực lượng của CLB Hà Nội. Tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên chắc chắn sẽ phải vắng mặt trong cuộc đối đầu với PVF-CAND do đã tích lũy đủ 3 thẻ vàng. Đây là mất mát đáng kể cho hàng công của đội bóng thủ đô trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Dấu ấn từ các đội tuyển trẻ Việt Nam

Ở cấp độ đội tuyển, U17 nữ Việt Nam đã chính thức về nước sau hành trình lịch sử tại Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 diễn ra tại Tô Châu, Trung Quốc. Dưới sự dẫn dắt của HLV Okiyama Masahiko, các cô gái trẻ đã xuất sắc giành vị trí nhì bảng A và chỉ dừng bước tại tứ kết trước đối thủ mạnh U17 nữ Australia.

Trong khi đó, đội tuyển U17 nam Việt Nam cũng đã hoàn thiện những chi tiết chiến thuật cuối cùng tại Jeddah, Saudi Arabia. Toàn đội đang tập trung tối đa cho trận quyết đấu gặp U17 UAE tại lượt trận cuối bảng C, trận đấu quyết định trực tiếp tấm vé vào tứ kết và cơ hội tham dự FIFA U17 World Cup.