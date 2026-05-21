Nam Định thanh lý 5 ngoại binh đắt giá sau mùa giải 2025-2026 thất bại tại Thiên Trường Cựu vương V-League quyết định chia tay dàn sao ngoại gồm Percy Tau và Kyle Hudlin nhằm tái cơ cấu lực lượng sau khi đánh mất vị thế và đối mặt gánh nặng tài chính.

Ban lãnh đạo câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định vừa chính thức thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn sau chuỗi thành tích bết bát tại mùa giải 2025/2026. Năm ngoại binh bao gồm Percy Tau, Walber Mota, Caique Santos, Njabulo Blom và Kyle Hudlin đã phải rời sân Thiên Trường sau khi đội bóng không đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.

Sự sụp đổ của mô hình siêu đội hình 10,5 triệu euro

Bước vào mùa giải 2025/2026 với tư cách nhà đương kim vô địch V-League, Nam Định đã gây chấn động thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ tới 12 ngoại binh. Với tổng giá trị đội hình ước tính lên đến 10,5 triệu euro – con số kỷ lục trong lịch sử bóng đá Việt Nam – đội bóng thành Nam đặt tham vọng xưng bá không chỉ ở quốc nội mà còn tại đấu trường châu lục dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mauro Jeronimo.

Nam Định chia tay hàng loạt ngoại binh.

Tuy nhiên, thực tế diễn ra trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng. Nam Định sớm dừng bước ngay từ vòng bảng AFC Champions League Two và tiếp tục thất bại tại bán kết ASEAN Club Championship trước đối thủ Selangor với tổng tỷ số 1-4. Tại đấu trường quốc nội, đội chủ sân Thiên Trường chính thức trở thành cựu vương V-League khi chỉ cán đích ở vị trí thứ bảy với 31 điểm sau 23 vòng đấu. Hiện tại, cơ hội duy nhất để họ cứu vãn mùa giải là đấu trường Cúp Quốc gia, nơi họ sẽ đối đầu với Công an TP.HCM tại bán kết.

Lưỡi hái tử thần và bài học về chuyển nhượng

Việc bị loại khỏi các giải đấu quốc tế khiến Nam Định đối mặt với bài toán dư thừa nhân sự. Theo quy định của giải vô địch quốc gia, các đội bóng chỉ được đăng ký tối đa 4 ngoại binh. Việc duy trì một đội hình "lính đánh thuê" đồ sộ trở thành gánh nặng tài chính khủng khiếp, buộc ban lãnh đạo phải ra quyết định tàn nhẫn để cứu vãn ngân sách cho mùa giải mới.

Trong số 5 cái tên bị thanh lý, tiền đạo khổng lồ cao 2m06 Kyle Hudlin để lại nỗi thất vọng lớn nhất. Dù sở hữu lý lịch ấn tượng từ bóng đá Anh, chân sút này gần như vô hại trước khung thành đối phương. Cùng chung số phận là Walber Mota, Caique Santos và Njabulo Blom – những người đã không thể hiện được phong độ tương xứng với mức đãi ngộ và kỳ vọng của người hâm mộ thành Nam.

Percy Tau là cái tên mới nhất phải chia tay Nam Định.

Percy Tau: Bản hợp đồng hớ trị giá triệu đô

Sự ra đi đáng chú ý nhất là tiền vệ gốc Nam Phi Percy Tau, người từng có kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Khi mới cập bến Thiên Trường, ngôi sao này được định giá 1 triệu euro, nhưng sau một mùa giải mờ nhạt, giá trị của anh đã sụt giảm xuống còn 850.000 euro theo Transfermarkt.

Thống kê chuyên môn của Percy Tau thực sự nghèo nàn với duy nhất một bàn thắng sau 21 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đặc biệt, tại V-League, lần gần nhất anh được thi đấu đã từ giữa tháng Ba. Những màn trình diễn thất vọng trong hai lượt trận gặp Selangor tại đấu trường khu vực đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến ban lãnh đạo Nam Định quyết định chấm dứt hợp đồng sớm.

Sau khi chia tay 5 cầu thủ, quân số ngoại binh tại Nam Định hiện vẫn còn 7 người. Điều này đồng nghĩa với việc công cuộc thanh trừng tại sân Thiên Trường vẫn chưa dừng lại. Trong thời gian tới, đội bóng chắc chắn sẽ tiếp tục cắt giảm thêm nhân sự để đưa đội hình về đúng giới hạn cho phép, đánh dấu một bước lùi lớn trong chiến lược đầu tư dàn sao ngoại ồ ạt của câu lạc bộ.