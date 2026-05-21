Nam Định thanh lý Percy Tau: Cái kết buồn cho bản hợp đồng từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh Tiền đạo người Nam Phi Percy Tau chính thức rời sân Thiên Trường sau 21 lần ra sân mờ nhạt, để lại bài toán nan giải về hiệu suất ngoại binh cho CLB Nam Định.

CLB Nam Định vừa phát đi thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Percy Tau. Từng được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng công đội bóng thành Nam nhờ kinh nghiệm thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, chân sút sinh năm 1994 buộc phải rời đi sau khi không đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn khắt khe từ ban huấn luyện.

Percy Tau là ngoại binh thứ 5 chia tay Nam Định.

Màn trình diễn gây thất vọng của bản hợp đồng bom tấn

Gia nhập đội chủ sân Thiên Trường với bản lý lịch ấn tượng, Percy Tau được định hướng là nhân tố chủ chốt cho các đấu trường quốc tế như AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship. Tuy nhiên, những gì tiền đạo này để lại chỉ là sự thất vọng đối với giới chuyên môn và người hâm mộ.

Thống kê cho thấy, dù ra sân tổng cộng 21 lần trên mọi đấu trường, Percy Tau chỉ có 8 trận thi đấu tại V.League 2025/26 và đóng góp vỏn vẹn 1 bàn thắng. Đáng chú ý, lần cuối cùng anh xuất hiện tại giải đấu quốc nội đã từ ngày 13/3, trong chiến thắng tối thiểu trước Đông Á Thanh Hóa. Ngay cả khi được trao cơ hội đá chính ở cả hai lượt trận bán kết giải khu vực gặp Selangor, cầu thủ người Nam Phi vẫn hoàn toàn "mất hút" và không để lại bất kỳ dấu ấn chiến thuật nào.

Bài toán lạm phát ngoại binh tại Nam Định

Việc Percy Tau ra đi đánh dấu lần thứ 5 CLB Nam Định phải thanh lý ngoại binh trong mùa giải năm nay. Đây được xem là hệ quả của việc đầu tư ồ ạt nhưng thiếu hiệu quả vào nhân sự ngoại quốc. Bước vào giai đoạn hai, danh sách cầu thủ ngoại của đội bóng từng lên tới con số 12, bao gồm những cái tên như Lucas Alves, Caio Cesar, hay Kyle Hudlin.

Dù sở hữu lực lượng ngoại binh hùng hậu bậc nhất giải đấu, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt vẫn chưa cho thấy sự ổn định cần thiết. Hiện tại, Nam Định đang xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V.League với 31 điểm sau 23 vòng đấu. Hiệu suất kém cỏi của các tân binh như Percy Tau là một phần nguyên nhân khiến đội bóng không thể duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch.

Tập trung cho mục tiêu Cúp Quốc gia

Quyết định thanh lý sớm Percy Tau được xem là bước đi cần thiết để đội bóng tinh gọn lực lượng và giảm tải quỹ lương. Việc loại bỏ những nhân tố không còn đóng góp chuyên môn giúp HLV Vũ Hồng Việt ổn định phòng thay đồ, tập trung tối đa cho những mục tiêu khả thi còn lại của mùa giải.

Trọng tâm lớn nhất của Nam Định lúc này là trận bán kết Cúp Quốc gia gặp CLB Công an TP.HCM diễn ra vào ngày 11/6 tới. Trong bối cảnh V.League dần đi đến hồi kết với vị trí ở giữa bảng xếp hạng, một danh hiệu tại đấu trường Cúp sẽ là lời khẳng định cho tham vọng của đội chủ sân Thiên Trường sau một mùa giải đầy biến động.