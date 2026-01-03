Nam Định và vòng lặp Vũ Hồng Việt: Canh bạc cuối cho mùa giải 300 tỷ HLV Vũ Hồng Việt trở lại ghế nóng Nam Định sau 104 ngày. Đây là nỗ lực cuối để cứu vãn mùa giải 300 tỷ khi hy vọng vô địch V-League đã tan vỡ và dồn lực cho Shopee Cup.

Sân vận động Thiên Trường đang chứng kiến một trong những kịch bản kỳ lạ nhất lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Chỉ trong vòng hơn 100 ngày, CLB Nam Định đã thực hiện một cuộc xoay tua nhân sự trên băng ghế chỉ đạo khiến giới chuyên môn và người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. HLV Vũ Hồng Việt, sau khi kinh qua các vai trò Giám đốc kỹ thuật rồi Giám đốc điều hành, nay chính thức quay lại vạch xuất phát trong vai trò HLV trưởng.

Cuộc xoay tua nhân sự khó tin trên băng ghế huấn luyện

Sự ra đi của chiến lược gia người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo chỉ sau 104 ngày tại vị là minh chứng rõ nét cho áp lực khủng khiếp tại đội bóng thành Nam. Dù sở hữu tỷ lệ thắng không hề thấp (6/11 trận), nhưng chuỗi 3 trận không thắng liên tiếp tại V-League cùng thất bại trước Thể Công Viettel đã trở thành giọt nước tràn ly, buộc ban lãnh đạo đội bóng phải tìm đến người cũ để "chữa cháy".

Ông Vũ Hồng Việt sẽ lại dẫn dắt CLB Nam Định.

Việc ông Vũ Hồng Việt tái xuất không chỉ đơn thuần là thay đổi vị trí chuyên môn, mà còn phản ánh một vòng lặp luẩn quẩn trong công tác quản trị. Nam Định đang thay tướng để đổi vận, nhưng khi những phương án mới không đem lại hiệu quả tức thì, họ buộc phải dựa vào sự am hiểu và cái "duyên" của người từng đưa đội bóng lên ngôi vô địch.

Bài toán 300 tỷ và thực tế nghiệt ngã tại V-League

Với ngân sách hoạt động lên tới 300 tỷ đồng mỗi năm, vị trí ở nửa dưới bảng xếp hạng hiện tại là một kết quả khó có thể chấp nhận đối với nhà đương kim vô địch. Khoảng cách 23 điểm so với đội đầu bảng Công an Hà Nội đã chính thức đóng sầm cánh cửa bảo vệ ngôi vương của đội chủ sân Thiên Trường. Thay vì đua vô địch, mục tiêu thực tế nhất của HLV Vũ Hồng Việt lúc này là đưa đội bóng trở lại top đầu để vớt vát danh dự.

Xuân Son sa sút ở V-League dù ghi bàn liên tục tại Shopee Cup.

Sự sa sút của Nguyễn Xuân Son tại giải quốc nội là biểu hiện rõ nhất cho cuộc khủng hoảng phong độ của toàn đội. Tiền đạo này đã trải qua 4 trận liên tiếp tịt ngòi, khiến hàng công Nam Định trở nên vô hại trước các đối thủ V-League. Áp lực tâm lý và sự thiếu gắn kết trong lối chơi dưới thời HLV tiền nhiệm đã khiến chân sút chủ lực này đánh mất bản năng sát thủ vốn có.

Shopee Cup: Cánh cửa thoát hiểm cuối cùng

Dù bết bát ở đấu trường trong nước, Nam Định lại đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt tại giải Vô địch các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup). Đây được xem là phao cứu sinh cuối cùng để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt biến một mùa giải thảm họa thành một cột mốc lịch sử. Tại sân chơi khu vực, Xuân Son vẫn duy trì hiệu suất khủng khiếp với 7 bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu.

Cơ hội đăng quang của Nam Định tại Shopee Cup đang trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết khi đối thủ lớn nhất là Johor Darul Ta'zim đang ưu tiên cho đấu trường châu lục. Sự trở lại của ông Việt "đỏ" được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ rũ bỏ áp lực tại V-League để dồn toàn lực đánh chiếm ngôi vương Đông Nam Á. Nếu thành công, chức vô địch quốc tế sẽ là lời khẳng định đanh thép nhất, khép lại một năm đầy biến động trên băng ghế huấn luyện tại Thiên Trường.