Nam Em lý giải quyết định không sử dụng mạng xã hội sau Miss Cosmo TP.HCM Á khôi 1 Nam Em khẳng định việc hạn chế dùng mạng xã hội giúp cô kiểm soát hình ảnh cá nhân, tránh gây ảnh hưởng đến ban tổ chức và duy trì sự tập trung cho hành trình nghệ thuật mới.

Nam Em, Á khôi 1 Miss Cosmo TP.HCM, vừa có những chia sẻ thẳng thắn về quan điểm sống và quyết định không thiết lập tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là động thái gây bất ngờ đối với công chúng trong bối cảnh các nghệ sĩ thường tận dụng không gian số để quảng bá hình ảnh cá nhân.

Ưu tiên bảo vệ uy tín tổ chức và kiểm soát hình ảnh

Xuất hiện tại một sự kiện gần đây với phong thái chỉn chu, Nam Em khẳng định việc không sử dụng mạng xã hội xuất phát từ sự thận trọng trong việc quản lý phát ngôn. Cô bày tỏ lo ngại về những tình huống ngoài tầm kiểm soát có thể gây hệ lụy không chỉ cho bản thân mà còn cho đơn vị tổ chức cuộc thi mà cô đang đại diện.

“Tôi không lập tài khoản mạng xã hội vì lo nhiều khi tôi không kiểm soát được thì sẽ bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng đến tôi thì không sao, mà ảnh hưởng đến ban tổ chức cuộc thi thì hơi phiền”, người đẹp chia sẻ về trách nhiệm trên cương vị mới.

Nam Em thoải mái chia sẻ quan điểm cá nhân về việc sử dụng mạng xã hội. Ảnh: moli.queen

Nhiều chuyên gia theo dõi lĩnh vực giải trí nhận định, việc hạn chế mạng xã hội là một lựa chọn phù hợp giúp Nam Em tránh được những áp lực không cần thiết từ dư luận. Sự thẳng thắn này cũng nhận được sự đồng tình từ một bộ phận khán giả, những người đánh giá cao tính trách nhiệm của cô đối với danh hiệu vừa đạt được.

Xây dựng kết nối chân thành dựa trên giá trị thực

Bên cạnh yếu tố chuyên nghiệp, Nam Em nhấn mạnh phong cách sống dựa trên sự chân thành. Cô khẳng định bản thân là người sống tình cảm và luôn coi trọng mối quan hệ với người hâm mộ như những thành viên trong gia đình.

“Tôi là kiểu người sống thật, tình cảm, xem khán giả như gia đình”, Nam Em tâm sự về cách cô duy trì mối liên kết với công chúng mà không cần thông qua các nền tảng số.

Nam Em thể hiện sự trân trọng trước tình cảm của khán giả. Ảnh: FBNV

Định hướng phát triển sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp

Hành trình giành ngôi vị Á khôi 1 tại Miss Cosmo TP.HCM đã mở ra nhiều cơ hội mới cho Nam Em trong các lĩnh vực người mẫu và giải trí. Việc cô cởi mở chia sẻ về quan điểm sống phản ánh một xu hướng mới của nghệ sĩ hiện đại: tìm kiếm sự cân bằng giữa đời tư và hình ảnh trước công chúng.

Việc trò chuyện thẳng thắn giúp khán giả hiểu rõ hơn về con người phía sau ánh đèn sân khấu, đồng thời tạo nên sự kết nối gần gũi. Dù mỗi cá nhân có cách quản lý hình ảnh khác nhau, tinh thần trách nhiệm và sự chân thành trong ứng xử vẫn là yếu tố then chốt để duy trì sự yêu mến từ khán giả.