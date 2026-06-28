Nam Phi 0-1 Canada: Canada giành chiến thắng Nam Phi đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp khi đứng nhì bảng với 4 điểm. Cuộc chạm trán Canada tại SoFi Stadium hứa hẹn nhiều bất ngờ bởi phong độ tương đồng.

Nam Phi 0 - 1 Canada Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Nam Phi tiếp đón Canada.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Nam Phi): T. Mbatha vào sân thay R. Mofokeng.

54' Thẻ vàng Phút 54': N. Saliba (Canada) nhận thẻ vàng (Holding).

59' Thay người Phút 59' (Canada): N. Sigur vào sân thay N. Saliba.

59' Thay người Phút 59' (Canada): L. De Fougerolles vào sân thay M. Bombito.

67' Thẻ vàng Phút 67': N. Sigur (Canada) nhận thẻ vàng (Holding).

70' Thay người Phút 70' (Canada): P. David vào sân thay T. Oluwaseyi.

70' Thay người Phút 70' (Canada): J. Shaffelburg vào sân thay L. Millar.

75' Thay người Phút 75' (Canada): A. Davies vào sân thay T. Buchanan.

86' Thay người Phút 86' (Nam Phi): I. Rayners vào sân thay E. Makgopa.

86' Thay người Phút 86' (Nam Phi): T. Moremi vào sân thay T. Maseko.

90+2' BÀN THẮNG! Canada (0-1) Phút 90+2': S. Eustaquio (Canada) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

KT Kết thúc: Nam Phi 0-1 Canada Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 04:01 29/06/2026

Trận đấu giữa Nam Phi và Canada trong khuôn khổ World Cup đang thu hút sự chú ý lớn khi cả hai đội đều nỗ lực khẳng định vị thế tại bảng đấu. Với bối cảnh hiện tại, cuộc đối đầu diễn ra trên sân vận động SoFi Stadium không chỉ là một trận bóng đá thông thường mà còn là bài toán chiến thuật cân não giữa hai nền bóng đá đang trỗi dậy.

Vị thế của Nam Phi và mục tiêu đi tiếp

Nam Phi hiện đang tạm chiếm ưu thế trong cuộc đua giành suất vào vòng trong. Với 4 điểm có được, đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đây là một nền tảng vững chắc để họ có thể toan tính cho những bước đi tiếp theo tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Xét về phong độ trong 3 trận đấu gần đây nhất, Nam Phi đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đội bóng này đã có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và gần nhất là 1 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy sự thiếu ổn

Phong độ gần đây của Nam Phi

25/06/2026: Nam Phi 1-0 Hàn Quốc (Thắng)

18/06/2026: CH Séc 1-1 Nam Phi (Hòa)

12/06/2026: Mexico 2-0 Nam Phi (Thua)

07/06/2026: Jamaica 1-1 Nam Phi (Hòa)

29/05/2026: Nam Phi 0-0 Nicaragua (Hòa)

Phong độ gần đây của Canada

25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thua)

19/06/2026: Canada 6-0 Qatar (Thắng)

13/06/2026: Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)

06/06/2026: Canada 1-1 Rep. Of Ireland (Hòa)

02/06/2026: Canada 2-0 Uzbekistan (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Nam Phi 2 4 WDL

Phong độ và thống kê đội

Nam Phi (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (1 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Canada (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

South Africa: Không có thông tin chấn thương

Canada

I. Koné: Fracture Of Lower Leg (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: South Africa

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 35%

Hòa: 35%

Khách thắng: 30%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -3.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : South Africa or draw

Cập nhật đội hình lúc 01:21 29/06/2026

Đội hình chính thức

Nam Phi

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Hugo Broos

Đội hình xuất phát:

1. Ronwen Williams (G)

20. Khuliso Mudau (D)

21. Ime Okon (D)

14. Mbekezeli Mbokazi (D)

6. Aubrey Modiba (D)

4. Teboho Mokoena (M)

13. Sphephelo Sithole (M)

12. Thapelo Maseko (M)

10. Relebohile Mofokeng (M)

7. Oswin Appollis (M)

17. Evidence Makgopa (F)

Dự bị:

16. Sipho Chaine

22. Ricardo Goss

2. Tholo Thabang Matuludi

3. Khulumani Ndamane

18. Samukelo Kabini

19. Nkosinathi Sibisi

24. Olwethu Makhanya

26. Bradley Cross

5. Thalente Mbatha

23. Jayden Adams

8. Tshepang Moremi

25. Kamogelo Sebelebele

9. Lyle Foster

15. Iqraam Rayners

Canada

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Jesse Marsch

Đội hình xuất phát:

16. Maxime Crépeau (G)

2. Alistair Johnston (D)

15. Moise Bombito (D)

13. Derek Cornelius (D)

22. Richie Laryea (D)

17. Tajon Buchanan (M)

25. Nathan-Dylan Saliba (M)

7. Stephen Eustaquio (M)

11. Liam Millar (M)

10. Jonathan David (F)

12. Tani Oluwaseyi (F)

Dự bị: