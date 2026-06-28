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Nam Phi 0-1 Canada: Canada giành chiến thắng

Văn Thể28/06/2026 23:18

Nam Phi đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp khi đứng nhì bảng với 4 điểm. Cuộc chạm trán Canada tại SoFi Stadium hứa hẹn nhiều bất ngờ bởi phong độ tương đồng.

Nam Phi0 - 1CanadaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Nam Phi tiếp đón Canada.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Nam Phi): T. Mbatha vào sân thay R. Mofokeng.

  • 54'Thẻ vàng

    Phút 54': N. Saliba (Canada) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Canada): N. Sigur vào sân thay N. Saliba.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Canada): L. De Fougerolles vào sân thay M. Bombito.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': N. Sigur (Canada) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Canada): P. David vào sân thay T. Oluwaseyi.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Canada): J. Shaffelburg vào sân thay L. Millar.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Canada): A. Davies vào sân thay T. Buchanan.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Nam Phi): I. Rayners vào sân thay E. Makgopa.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Nam Phi): T. Moremi vào sân thay T. Maseko.

  • 90+2'BÀN THẮNG! Canada (0-1)

    Phút 90+2': S. Eustaquio (Canada) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • KTKết thúc: Nam Phi 0-1 Canada

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 04:01 29/06/2026

Trận đấu giữa Nam Phi và Canada trong khuôn khổ World Cup đang thu hút sự chú ý lớn khi cả hai đội đều nỗ lực khẳng định vị thế tại bảng đấu. Với bối cảnh hiện tại, cuộc đối đầu diễn ra trên sân vận động SoFi Stadium không chỉ là một trận bóng đá thông thường mà còn là bài toán chiến thuật cân não giữa hai nền bóng đá đang trỗi dậy.

Vị thế của Nam Phi và mục tiêu đi tiếp

Nam Phi hiện đang tạm chiếm ưu thế trong cuộc đua giành suất vào vòng trong. Với 4 điểm có được, đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đây là một nền tảng vững chắc để họ có thể toan tính cho những bước đi tiếp theo tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Xét về phong độ trong 3 trận đấu gần đây nhất, Nam Phi đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đội bóng này đã có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và gần nhất là 1 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy sự thiếu ổn

Phong độ gần đây của Nam Phi

  • 25/06/2026: Nam Phi 1-0 Hàn Quốc (Thắng)
  • 18/06/2026: CH Séc 1-1 Nam Phi (Hòa)
  • 12/06/2026: Mexico 2-0 Nam Phi (Thua)
  • 07/06/2026: Jamaica 1-1 Nam Phi (Hòa)
  • 29/05/2026: Nam Phi 0-0 Nicaragua (Hòa)

Phong độ gần đây của Canada

  • 25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thua)
  • 19/06/2026: Canada 6-0 Qatar (Thắng)
  • 13/06/2026: Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)
  • 06/06/2026: Canada 1-1 Rep. Of Ireland (Hòa)
  • 02/06/2026: Canada 2-0 Uzbekistan (Thắng)

Bảng xếp hạng

ĐộiVị tríĐiểmPhong độ
Nam Phi24WDL

Phong độ và thống kê đội

Nam Phi (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LDW

Thống kê mùa này:

  • Đã chơi: 3 trận
  • Thắng: 1 (1 sân nhà)
  • Hòa: 1 (0 sân nhà)
  • Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

  • Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)
  • Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Canada (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWL

Thống kê mùa này:

  • Đã chơi: 3 trận
  • Thắng: 1 (0 sân khách)
  • Hòa: 1 (0 sân khách)
  • Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

  • Ghi được: 8 bàn (TB: 2.7 bàn/trận)
  • Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

South Africa: Không có thông tin chấn thương

Canada

  • I. Koné: Fracture Of Lower Leg (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: South Africa

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

  • Chủ nhà thắng: 35%
  • Hòa: 35%
  • Khách thắng: 30%

Dự đoán bàn thắng:

  • Chủ nhà: -1.5 bàn
  • Khách: -3.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : South Africa or draw

Cập nhật đội hình lúc 01:21 29/06/2026

Đội hình chính thức

Nam Phi

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Hugo Broos

Đội hình xuất phát:

  • 1. Ronwen Williams (G)
  • 20. Khuliso Mudau (D)
  • 21. Ime Okon (D)
  • 14. Mbekezeli Mbokazi (D)
  • 6. Aubrey Modiba (D)
  • 4. Teboho Mokoena (M)
  • 13. Sphephelo Sithole (M)
  • 12. Thapelo Maseko (M)
  • 10. Relebohile Mofokeng (M)
  • 7. Oswin Appollis (M)
  • 17. Evidence Makgopa (F)

Dự bị:

  • 16. Sipho Chaine
  • 22. Ricardo Goss
  • 2. Tholo Thabang Matuludi
  • 3. Khulumani Ndamane
  • 18. Samukelo Kabini
  • 19. Nkosinathi Sibisi
  • 24. Olwethu Makhanya
  • 26. Bradley Cross
  • 5. Thalente Mbatha
  • 23. Jayden Adams
  • 8. Tshepang Moremi
  • 25. Kamogelo Sebelebele
  • 9. Lyle Foster
  • 15. Iqraam Rayners

Canada

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Jesse Marsch

Đội hình xuất phát:

  • 16. Maxime Crépeau (G)
  • 2. Alistair Johnston (D)
  • 15. Moise Bombito (D)
  • 13. Derek Cornelius (D)
  • 22. Richie Laryea (D)
  • 17. Tajon Buchanan (M)
  • 25. Nathan-Dylan Saliba (M)
  • 7. Stephen Eustaquio (M)
  • 11. Liam Millar (M)
  • 10. Jonathan David (F)
  • 12. Tani Oluwaseyi (F)

Dự bị:

  • 1. Dayne St. Clair
  • 18. Owen Goodman
  • 3. Alfie Jones
  • 4. Luc De Fougerolles
  • 5. Joel Waterman
  • 19. Alphonso Davies
  • 23. Niko Sigur
  • 6. Mathieu Choinière
  • 14. Jacob Shaffelburg
  • 20. Ali Ahmed
  • 21. Jonathan Osorio
  • 9. Cyle Larin
  • 24. Promise David
  • 26. Jayden Nelson
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