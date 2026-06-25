Nam Phi 1-0 Hàn Quốc: Nỗi đau của Son Heung-min và bài học về sự hiệu quả Thất bại tối thiểu trước Nam Phi khiến Hàn Quốc đối mặt nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026, dù đại diện châu Á áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng.

Trận thư hùng giữa Nam Phi và Hàn Quốc tại vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại với một kịch bản nghiệt ngã cho đại diện Đông Á. Dù áp đảo về mọi thông số kỹ thuật, đoàn quân của huấn luyện viên Hong Myung-bo vẫn phải cúi đầu trắng tay, đẩy ngôi sao Son Heung-min và các đồng đội vào thế chân tường trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Hàn Quốc tiếp tục để thua ở World Cup 2026.

Sự áp đảo vô hình của "Chiến binh Taegeuk"

Hàn Quốc nhập cuộc với tâm thế của đội cửa trên, nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát không gian và đẩy Nam Phi lùi sâu về phần sân nhà. Trong suốt hiệp một, nhịp độ tấn công của đội bóng áo đỏ diễn ra dồn dập với tỷ lệ kiểm soát bóng có thời điểm chạm mốc 69%. Ngay từ phút thứ 2, trung vệ Kim Min-Jae đã cảnh cáo đối thủ bằng một cú dứt điểm uy lực trong vòng cấm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên, sự áp đảo về quyền kiểm soát bóng không đồng nghĩa với việc tạo ra những cơ hội rõ rệt. Hàng phòng ngự Nam Phi, dưới sự chỉ huy của Khuliso Mudau, đã vận hành một hệ thống phòng ngự khu vực cực kỳ kỷ luật. Những nỗ lực giải vây liên tiếp từ Ime Okon và Mbekezeli Mbokazi đã biến khu vực 16m50 của đại diện châu Phi thành một pháo đài bất khả xâm phạm trước những đợt sóng tấn công liên hồi.

Canh bạc Son Heung-min và đòn hồi mã thương

Nhận thấy sự bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, ban huấn luyện Hàn Quốc đã tung át chủ bài Son Heung-min vào sân ngay đầu hiệp hai. Sự xuất hiện của siêu sao đang thi đấu tại Mỹ ngay lập tức mang lại luồng sinh khí mới, giúp lối chơi của Hàn Quốc trở nên cơ động và trực diện hơn.

Thế nhưng, khi những đôi chân áo đỏ vẫn đang mải miết tìm kiếm bàn mở tỷ số, họ đã phải nhận một "gáo nước lạnh" từ bài tấn công chuyển trạng thái mẫu mực của đối thủ. Phút 63, từ một pha phản công sắc lẹm, Tshepang Moremi thực hiện đường kiến tạo tinh tế để Thapelo Maseko băng xuống. Cú dứt điểm bằng chân trái quyết đoán của anh đã đánh bại thủ thành Kim Seung-Gyu, mở tỷ số cho Nam Phi.

Cầu thủ Nam Phi ăn mừng sau bàn thắng.

Sự kiên cường của "Bafana Bafana"

Bàn thua bất ngờ khiến cục diện xoay chuyển hoàn toàn. Hàn Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dồn toàn lực lên tấn công. Tuy nhiên, sự nôn nóng đã khiến những pha phối hợp của các học trò ông Hong Myung-bo mất đi sự thanh thoát vốn có. Khoảng nghỉ tiếp nước ở phút 69 vô tình trở thành "cứu cánh" cho Nam Phi, giúp họ củng cố lại hệ thống và hạ nhiệt sự hưng phấn của đối thủ.

Những phút cuối trận chứng kiến tâm lý ức chế của các cầu thủ Hàn Quốc. Tiền đạo Gue-Sung phải nhận thẻ vàng sau một pha va chạm quyết liệt, minh chứng cho sự bế tắc trước bức tường phòng ngự kiên cố. Dù trọng tài đã bù giờ tới 6 phút, nhưng mọi nỗ lực treo bóng của Hàn Quốc đều bị thủ thành Ronwen Williams hóa giải bằng những pha ra vào hợp lý.

Thông số Nam Phi Hàn Quốc Tỷ số 1 0 Ghi bàn Thapelo Maseko (63') - Kiểm soát bóng (đỉnh điểm) 31% 69% Trạng thái Đi tiếp Chờ kết quả

Thất bại này khiến Hàn Quốc chỉ có được 3 điểm sau 3 trận vòng bảng, đối diện với nguy cơ lớn bị loại sớm. Ngược lại, Nam Phi đã chính thức ghi tên mình vào vòng 32 đội cùng với Mexico, tạo nên một trong những bất ngờ thú vị nhất tại kỳ World Cup lần này.