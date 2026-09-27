Nam sinh Đoàn Trung Dũng xuất sắc mang vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia về Quảng Ngãi Thể hiện phong độ bản lĩnh và bứt phá ở từ khóa Chướng ngại vật, Đoàn Trung Dũng đạt 255 điểm để giành chiến thắng thuyết phục tại Đường lên đỉnh Olympia.

Cuộc thi tuần của Đường lên đỉnh Olympia đã khép lại với chiến thắng đầy thuyết phục của thí sinh Đoàn Trung Dũng (trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi). Trải qua bốn phần thi gay cấn, nam sinh Quảng Ngãi đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế với tổng điểm 255.

Trận đấu tuần này quy tụ bốn thí sinh: Nguyễn Thanh Tùng (trường THPT Thực hành sư phạm, Cần Thơ), Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Đoàn Trung Dũng (trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi) và Hoàng Nguyễn Tuấn Hưng (trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng).

Thế trận cân bằng ở phần thi Khởi động

Bước vào phần thi Khởi động cá nhân, các thí sinh đã nhanh chóng thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau các lượt câu hỏi riêng, Anh Đức, Thanh Tùng và Trung Dũng đều san bằng mức điểm 40, trong khi Tuấn Hưng bám sát ngay phía sau với 30 điểm.

Sang lượt Khởi động chung, nhịp độ cuộc đấu được đẩy lên cao khi các thí sinh đều nỗ lực bấm chuông ghi điểm. Thế trận diễn ra ở mức độ giằng co cao độ. Kết thúc phần thi đầu tiên, Tuấn Hưng và Trung Dũng vươn lên đồng dẫn đầu với 65 điểm, tiếp sau là Thanh Tùng với 50 điểm và Anh Đức với 45 điểm.

Bước ngoặt từ ẩn số Chướng ngại vật mang tên "Duy Tân"

Phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này đặt ra thử thách tìm từ khóa gồm 6 chữ cái. Sự kịch tính xuất hiện ngay khi người dẫn chương trình chưa đọc hết câu hỏi đầu tiên, Anh Đức đã bất ngờ bấm chuông đưa ra câu trả lời chướng ngại vật. Quyết định mạo hiểm nhưng thiếu chính xác này khiến đại diện trường THPT Hà Nội - Amsterdam phải dừng cuộc chơi ở phần thi này.

Sau câu hỏi gợi mở đầu tiên, Tuấn Hưng tiếp tục thử vận may với đáp án "UNESCO" nhưng không thành công. Ngay sau đó, Trung Dũng là thí sinh thứ ba nhấn chuông giành quyền trả lời và đưa ra đáp án chính xác là "Duy Tân". Điểm số cộng thêm từ việc giải mã thành công từ khóa đã đưa nam sinh Quảng Ngãi lên vị trí dẫn đầu đoàn leo núi với 125 điểm.

Bứt phá Tăng tốc và giữ vững ưu thế tại vòng Về đích

Vòng thi Tăng tốc mang lại 4 cơ hội lớn để các nhà leo núi đào sâu cách biệt hoặc rút ngắn khoảng cách điểm. Dưới áp lực trả lời vừa nhanh vừa chính xác, Trung Dũng tiếp tục cho thấy sự sắc bén khi liên tục ghi điểm, vươn lên dẫn đầu với 235 điểm sau 4 câu hỏi. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Anh Đức, Tuấn Hưng và Thanh Tùng.

Tại vòng thi Về đích, Trung Dũng là người đầu tiên bước lên bục thi đấu và lựa chọn gói 3 câu 20 điểm. Nam sinh trả lời chính xác 2 trong 3 câu hỏi, dù để mất 20 điểm vào tay Anh Đức ở câu còn lại, Trung Dũng vẫn hoàn thành phần thi với 255 điểm.

Ở lượt thi sau đó, Anh Đức lựa chọn gói 20 - 30 - 20 điểm và nâng tổng điểm lên 195 điểm. Tuấn Hưng đặt quyết tâm lớn với gói 3 câu 30 điểm nhưng không thành công và để mất điểm vào tay đối thủ, kết thúc với 55 điểm. Thanh Tùng chọn gói 3 câu 20 điểm và dừng cuộc chơi ở mức 60 điểm.

Chung cuộc, với phong độ ổn định và bản lĩnh vượt trội, Đoàn Trung Dũng đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế trận đấu tuần với 255 điểm, mang lại niềm tự hào cho trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi.