Nam sinh THPT Chuyên Thái Bình đưa cầu truyền hình chung kết Olympia 2026 về Hưng Yên Nguyễn Huy Quang Minh xuất sắc đạt 235 điểm Quý 3 Đường lên đỉnh Olympia 2026, mang cầu truyền hình chung kết năm đầu tiên về THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên.

Thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh đến từ trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên đã xuất sắc giành chiến thắng cuộc thi Quý 3 Đường lên đỉnh Olympia 2026 với tổng điểm 235. Kết quả này chính thức mang cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết năm về với Hưng Yên, đánh dấu lần đầu tiên ngôi trường THPT Chuyên Thái Bình có được vinh dự này.

Màn rượt đuổi điểm số gay kịch ở các vòng thi đầu

Trận thi Quý 3 quy tụ 4 nhà leo núi xuất sắc gồm Nguyễn Huy Quang Minh (THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Lê Nguyễn Nam Sơn (THPT Chuyên Sơn Tây, Hà Nội), Huỳnh Lê Ngọc My (THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng) và Nguyễn Đức Minh (THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội).

Bước vào phần thi Khởi động cá nhân, Quang Minh nhanh chóng chứng tỏ tốc độ trả lời chính xác để vươn lên dẫn đầu với 50 điểm. Kết thúc phần Khởi động chung, Quang Minh tiếp tục duy trì ưu thế với 65 điểm, bám đuổi sát sao phía sau là Ngọc My với 60 điểm. Đức Minh và Nam Sơn lần lượt có 15 điểm và 20 điểm.

Sang vòng Vượt chướng ngại vật, thử thách yêu cầu tìm kiếm từ khóa gồm 18 chữ cái. Sự quyết đoán đã giúp Ngọc My xuất sắc bấm chuông trả lời chính xác từ khóa "Thanh niên xung phong", qua đó vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm.

Bứt phá ngoạn mục và chiến thắng thuyết phục

Vòng thi Tăng tốc chứng kiến màn bứt phá mạnh mẽ của Quang Minh. Nhờ tận dụng tốt cơ hội và liên tục đưa ra đáp án đúng trong thời gian ngắn nhất, đại diện đến từ Hưng Yên đã đòi lại vị trí dẫn đầu với 165 điểm. Ngọc My xếp ở vị trí thứ hai với 140 điểm, trong khi Đức Minh và Nam Sơn cùng đạt 105 điểm.

Ở vòng Về đích, Quang Minh lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm và hoàn thành phần thi với 205 điểm. Nam sinh tiếp tục giành thêm điểm từ lượt thi của các đối thủ để ấn định chiến thắng chung cuộc với 235 điểm.

Khép lại cuộc tranh tài Quý 3, Nguyễn Huy Quang Minh giành vòng nguyệt quế thuyết phục. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nguyễn Đức Minh với 155 điểm, Lê Nguyễn Nam Sơn đạt 85 điểm và Huỳnh Lê Ngọc My. Kết quả này giúp xác định tấm vé thứ 3 bước vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026.