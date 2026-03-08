Nâng cấp camera trên Galaxy Z Fold8 Ultra: Đột phá chụp ảnh 200MP HDR đa khung hình Galaxy Z Fold8 Ultra được thừa hưởng tính năng xử lý ảnh 200MP đầy đủ kết hợp HDR đa khung hình từ Galaxy S26 Ultra, giúp tối ưu dải tương phản động và chi tiết.

Samsung đã trang bị cho Galaxy Z Fold8 Ultra hệ thống camera chính 200MP với nâng cấp quan trọng về thuật toán xử lý hình ảnh được thừa hưởng từ Galaxy S26 Ultra. Khác với các thế hệ smartphone gập trước đây vốn bị hạn chế về khả năng xử lý ở độ phân giải cao, thiết bị mới cho phép chụp ảnh 200MP đầy đủ kết hợp cùng công nghệ HDR và xử lý đa khung hình.

Cơ chế xử lý ảnh 200MP HDR đa khung hình trên Galaxy Z Fold8 Ultra

Trên Galaxy Z Fold8 Ultra, cảm biến camera chính 200MP hỗ trợ chụp ở các mức độ phân giải tùy chọn gồm 12MP, 50MP và 200MP. Điểm cải tiến cốt lõi nằm ở việc toàn bộ các độ phân giải này, bao gồm cả mức tối đa 200MP, đều áp dụng thuật toán HDR mới.

Galaxy Z Fold8 Ultra được trang bị hệ thống 3 camera cao cấp ở mặt sau

Khi người dùng chụp ở chế độ 200MP để lấy tối đa chi tiết, hệ thống vẫn tự động thu thập và xử lý nhiều khung hình cùng lúc. Việc kết hợp đa khung hình giúp mở rộng dải tương phản động (HDR), khắc phục tình trạng vùng sáng bị cháy gắt và giữ lại chi tiết ở vùng tối. Nhờ đó, màu sắc tổng thể của bức ảnh trở nên cân bằng và tự nhiên hơn đáng cả so với thế hệ Galaxy Z Fold7.

Người dùng có thể chụp ảnh với độ phân giải 200MP đầy đủ trên Galaxy Z Fold8 Ultra

Sức mạnh phần cứng từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và ống kính góc siêu rộng

Khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ từ bức ảnh 200MP HDR phụ thuộc lớn vào vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy sản xuất trên tiến trình 3nm. Chipset này tích hợp bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) và trí tuệ nhân tạo (AI) cải tiến, giúp thuật toán HDR đa khung hình vận hành nhanh chóng, giảm thời gian chờ khi chụp ảnh độ phân giải cao.

Galaxy Z Fold8 Ultra hứa hẹn cho trải nghiệm nhiếp ảnh tiệm cận các flagship dạng thanh

Bên cạnh camera chính, hệ thống quang học của Galaxy Z Fold8 Ultra còn nâng cấp camera góc siêu rộng lên cảm biến 50MP, kích thước 1/2.55 inch có hỗ trợ lấy nét tự động. Đột phá này không chỉ nâng cao chất lượng ảnh chụp góc rộng mà còn cho phép chụp ảnh cận cảnh (macro) sắc nét và quay video độ phân giải 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây.

Tóm tắt thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold8 Ultra

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3nm) Camera chính 200MP, hỗ trợ HDR đa khung hình ở 12MP / 50MP / 200MP Camera góc siêu rộng 50MP, 1/2.55 inch, Auto Focus, quay video 8K@30fps Màn hình Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, độ sáng tối đa 3000 nits Dung lượng pin & Sạc 5000mAh, sạc nhanh dây 45W, sạc không dây Độ bền & Kháng nước Khung Armor Aluminum, kính Gorilla Glass Victus 2, chuẩn IP48

Với sự kết hợp giữa thuật toán HDR đa khung hình ở độ phân giải 200MP và cảm biến góc siêu rộng 50MP mới, Galaxy Z Fold8 Ultra đã thu hẹp đáng kể khoảng cách về năng lực nhiếp ảnh so với dòng flagship dạng thanh như Galaxy S Ultra.