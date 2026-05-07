Nâng cấp Steam Machine với màn hình E-Ink: Dự án Inkterface và giải pháp thương mại từ Jsaux Dự án Inkterface cho phép Steam Machine tích hợp màn hình E-Ink luôn hiển thị thông số hệ thống với mức điện năng thấp, đi kèm hướng dẫn DIY và phiên bản thương mại sắp ra mắt.

Steam Machine đang chuẩn bị nhận được một bản nâng cấp độc đáo với màn hình phụ phía trước sử dụng công nghệ E-Ink. Dự án này không chỉ mang đến khả năng tùy biến cao cho những người yêu thích tự làm (DIY) mà còn sắp có phiên bản thương mại dành cho người dùng phổ thông.

The Steam Machine will feature an E-Ink display—and will also be available as a commercial product

Inkterface: Giải pháp hiển thị thông số hệ thống tiết kiệm năng lượng

Kyle Wright, một cộng tác viên làm việc tại Valve, vừa công bố dự án mang tên "Inkterface" trên nền tảng GitLab. Đây là một hệ thống màn hình phụ gắn phía trước Steam Machine, sử dụng công nghệ mực điện tử (E-Ink). Đặc điểm nổi bật của E-Ink là khả năng hiển thị liên tục (always-on) nhưng tiêu thụ điện năng cực thấp, vì màn hình chỉ tốn năng lượng khi thay đổi nội dung hiển thị.

Dự án này tập trung vào việc cung cấp các thông tin hệ thống quan trọng hoặc các hình ảnh tùy chỉnh theo sở thích người dùng. Tuy nhiên, do giới hạn của công nghệ E-Ink hiện tại trong dự án này, màn hình sẽ không hỗ trợ hiển thị màu sắc mà chỉ hoạt động với hai màu đen và trắng cơ bản.

Chi tiết phần cứng cho dự án tự lắp đặt (DIY)

Đối với những người dùng muốn tự tay nâng cấp cỗ máy của mình, Kyle Wright đã cung cấp một danh sách linh kiện chi tiết và mã nguồn cần thiết. Trái tim của hệ thống là bo mạch điều khiển ESP32, kết hợp với các linh kiện từ Adafruit - một thương hiệu nổi tiếng trong cộng đồng chế tạo phần cứng.

Thành phần Chi tiết kỹ thuật Vi điều khiển Bo mạch phát triển ESP32 Bo mạch mở rộng Ink Breakout Friend (Adafruit) Màn hình hiển thị E-Ink kích thước 5,83 inch Phần mềm điều khiển Dự án Qt Creator để tùy chỉnh giao diện Phụ kiện đi kèm Pin, linh kiện nhỏ và vỏ bảo vệ in 3D

Việc lắp đặt đòi hỏi người dùng phải có kỹ năng hàn linh kiện cơ bản và kinh nghiệm làm việc với các thiết bị điện tử. Wright cũng đã đăng tải video hướng dẫn từng bước để hỗ trợ cộng đồng thực hiện dự án này một cách dễ dàng hơn.

Lựa chọn thương mại từ Jsaux cho người dùng phổ thông

Nếu việc tự mua linh kiện và hàn mạch quá phức tạp, người dùng có thể chờ đợi giải pháp thương mại từ Jsaux. Thương hiệu phụ kiện nổi tiếng này dự kiến sẽ tung ra thị trường một phiên bản màn hình E-Ink tích hợp sẵn cho Steam Machine trước khi kết thúc năm nay.

Sự xuất hiện của cả hai lựa chọn DIY và thương mại cho thấy tiềm năng của việc cá nhân hóa các thiết bị chơi game. Việc sử dụng E-Ink không chỉ giúp tiết kiệm pin mà còn tạo ra một phong cách thẩm mỹ riêng biệt, hiện đại cho dòng máy Steam Machine vốn đã có chỗ đứng nhất định trong cộng đồng game thủ.