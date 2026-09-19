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Nâng cấp trên iPhone 18 Pro Max: Đột phá pin 5.391 mAh, buồng hơi tản nhiệt và camera mới

Vũ Sơn19/09/2026 09:05

iPhone 18 Pro Max sở hữu pin 5.391 mAh, hệ thống tản nhiệt buồng hơi cùng camera khẩu độ biến thiên, phù hợp với người làm nội dung và dùng máy ở cường độ cao.

Thế hệ iPhone 18 Pro Max được Apple định vị hướng đến nhóm người dùng cần thời lượng pin dài, khả năng kiểm soát camera linh hoạt và hệ thống quay video chuyên nghiệp. Mặc dù vẫn duy trì màn hình 6,9 inch cùng ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, chiếc điện thoại này đánh dấu những thay đổi quan trọng về mặt phần cứng bên trong, đặc biệt là nguồn năng lượng, cấu trúc tản nhiệt và cụm cảm biến quang học.

Thiết kế màn hình 6,9 inch và cụm camera trên iPhone 18 Pro Max
Ảnh minh họa: Thanh Niên Online.
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        Nâng cấp trên iPhone 18 Pro Max: Đột phá pin 5.391 mAh, buồng hơi tản nhiệt và camera mới
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