Năng lực phối trộn xăng E10 đạt 1,17 triệu m3/tháng, sẵn sàng cung ứng toàn quốc Bộ Công Thương xác nhận hệ thống phối trộn xăng sinh học E10 đã vượt nhu cầu tiêu thụ thực tế. Hai doanh nghiệp đầu mối lớn nhất bắt đầu phân phối diện rộng từ tháng 5/2026.

Năng lực phối trộn xăng sinh học E10 của các doanh nghiệp đầu mối tại Việt Nam hiện đã đạt khoảng 1.178.600 m3/tháng, vượt mức tiêu thụ bình quân 1 triệu m3/tháng của cả nước. Đây là thông tin quan trọng được Bộ Công Thương báo cáo nhằm khẳng định tính chủ động trong lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học theo Thông tư 50/2025/TT-BCT.

Đảm bảo nguồn cung và năng lực phối trộn

Theo báo cáo từ Bộ Công Thương, với nhu cầu tiêu thụ xăng toàn quốc khoảng 1 triệu m3/tháng, lượng etanol (E100) cần thiết để phối trộn xăng E10 đạt khoảng 100.000 m3/tháng. Hiện tại, nguồn cung nội địa đáp ứng 25.000 m3/tháng, 75.000 m3/tháng còn lại được giải quyết thông qua nhập khẩu. Các doanh nghiệp đầu mối đã chủ động đảm bảo đủ nguồn hàng để vận hành lộ trình.

Về năng lực kỹ thuật, tính đến ngày 23/4/2026, có 13 trên tổng số 26 thương nhân đầu mối đã đầu tư hệ thống trạm phối trộn. Đáng chú ý, ba doanh nghiệp chủ lực gồm Petrolimex, PVOil và Saigon Petro đang sở hữu tổng công suất phối trộn khoảng 890.000 m3/tháng, chiếm từ 89% đến 96% thị phần cung ứng xăng trong nước tùy theo tỷ lệ phối trộn thực tế.

Doanh nghiệp Công suất phối trộn (m3/tháng) Petrolimex 455.000 (đang nâng cấp lên 550.000) PVOil 320.000 Saigon Petro 120.000

Ngoài ra, 10 doanh nghiệp khác đang hoàn thiện thủ tục cấp phép với tổng công suất dự kiến 297.600 m3/tháng. Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn cũng có kế hoạch tham gia phối trộn với công suất lên đến 90.000 m3/tháng từ tháng 6/2026 khi thị trường có yêu cầu.

Lộ trình phân phối và hạ tầng kỹ thuật

Bộ Công Thương đánh giá hạ tầng phân phối là khâu quyết định đưa xăng E10 ra thị trường. Do hệ thống bán lẻ đã có kinh nghiệm vận hành xăng E5RON92, việc chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang E10RON95 chủ yếu tập trung vào khâu làm sạch bồn chứa, hiệu chỉnh cột bơm và nâng cấp nhẹ về vận hành, không yêu cầu đầu tư hạ tầng mới quy mô lớn.

Các doanh nghiệp lớn hiện chiếm 70-75% thị phần bán lẻ đã tiên phong thực hiện:

PVOil : Chính thức phân phối xăng E10 trên toàn hệ thống gần 1.000 cửa hàng từ ngày 15/5/2026.

: Chính thức phân phối xăng E10 trên toàn hệ thống gần 1.000 cửa hàng từ ngày 15/5/2026. Petrolimex: Triển khai bán E10 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Vũng Tàu, chính thức phân phối toàn quốc từ ngày 20/5/2026.

Đáng lưu ý, qua quá trình thử nghiệm và phân phối chính thức, các cơ quan chức năng chưa ghi nhận khiếu nại nào về chất lượng xăng sinh học hay tác động tiêu cực đến động cơ phương tiện.

Xu hướng tất yếu và an ninh năng lượng

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh việc sử dụng xăng sinh học là chủ trương đúng đắn để hướng tới kinh tế xanh, giảm phát thải khí nhà kính và bớt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Theo Thứ trưởng, kinh nghiệm quốc tế cho thấy hơn 60 quốc gia đã áp dụng chính sách pha trộn etanol bắt buộc.

Tại Mỹ, xăng E10 hiện chiếm hơn 95% thị phần. Tại Liên minh châu Âu (EU), xăng E10 đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến tại Đức và Pháp nhằm thực hiện mục tiêu trung hòa carbon. Các nước khu vực Đông Nam Á như Thái Lan và Philippines cũng đã áp dụng lộ trình này từ lâu để ổn định an ninh năng lượng quốc gia.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để kiểm soát chặt chẽ tỷ trọng phối trộn và chất lượng xăng gốc, đồng thời xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết cho người tiêu dùng.