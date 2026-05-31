Năng lực phối trộn xăng E10 đạt hơn 1 triệu m3 mỗi tháng, sẵn sàng phân phối từ 1/6/2026 Bộ Công Thương khẳng định năng lực phối trộn xăng sinh học E10 đã vượt nhu cầu tiêu thụ toàn quốc, đảm bảo nguồn cung ethanol và hạ tầng phân phối sẵn sàng cho lộ trình từ tháng 6/2026.

Theo lộ trình quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT, mặt hàng xăng sinh học E10 (E10RON95) sẽ chính thức được phân phối trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, công tác chuẩn bị nguồn cung đã hoàn tất ở cả ba khâu then chốt: nguồn ethanol E100, năng lực phối trộn và hệ thống bán lẻ.

Năng lực phối trộn vượt ngưỡng tiêu thụ

Tính đến cuối tháng 5/2026, tổng công suất phối trộn xăng sinh học của các thương nhân đầu mối đã đạt trên 1 triệu m3/tháng. Con số này hiện đã vượt mức nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trung bình của cả nước, ước tính khoảng 1 triệu m3 mỗi tháng.

Hiện nay, 13 trong tổng số 26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã hoàn tất đầu tư hệ thống trạm phối trộn. Cụ thể cấu trúc năng lực như sau:

Nhóm đã cấp phép: 3 doanh nghiệp đạt công suất khoảng 890.000 m3/tháng.

10 doanh nghiệp với công suất dự kiến khoảng 297.600 m3/tháng.

Nguồn dự phòng: Nhà máy lọc dầu Bình Sơn có khả năng cung ứng từ 70.000 - 90.000 m3/tháng từ tháng 6/2026 khi có yêu cầu.

Chủ động nguồn nguyên liệu ethanol E100

Để đáp ứng việc phối trộn 1 triệu m3 xăng thành phẩm, thị trường cần khoảng 100.000 m3 ethanol (E100) hàng tháng. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định các doanh nghiệp đã chủ động đủ nguồn hàng thông qua hai kênh chính: sản xuất nội địa đạt khoảng 25.000 m3/tháng và nhập khẩu khoảng 75.000 m3/tháng.

Hệ thống phân phối sẵn sàng vận hành

Hạ tầng phân phối được đánh giá là khâu quyết định trong việc đưa xăng E10 tới người tiêu dùng. Với hệ thống kho đầu mối, tổng kho và cửa hàng bán lẻ đã được đầu tư đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, việc chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang xăng sinh học E10 không đòi hỏi đầu tư hạ tầng mới quy mô lớn.

Đại diện Bộ Công Thương nhận định, quá trình này chủ yếu tập trung vào nâng cấp và điều chỉnh vận hành kỹ thuật. Do đó, hạ tầng phân phối hiện tại đã cơ bản sẵn sàng để thực hiện lộ trình theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo tính ổn định cho thị trường năng lượng trong nước.