Đời sống Nắng nóng gay gắt năm 2026: Khi nào đạt đỉnh? Dự báo nắng nóng gay gắt năm 2026 sẽ kéo dài và mạnh hơn năm 2025. Cập nhật ngay lịch trình nhiệt độ tại Bắc Bộ, Trung Bộ

Nắng nóng gay gắt trong năm 2026 được dự báo sẽ diễn ra khốc liệt và kéo dài hơn so với năm 2025. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 4/2026, nền nhiệt trên cả nước bắt đầu tăng cao, đặc biệt tại khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ với cường độ mạnh hơn trung bình nhiều năm.

Tình trạng nắng nóng diện rộng sẽ gia tăng từ tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 8/2026 trước khi có dấu hiệu hạ nhiệt vào tháng 9.

Dự báo tình hình nắng nóng gay gắt năm 2026

Năm 2026 sẽ có số đợt nắng nóng nhiều hơn và cường độ khắc nghiệt hơn năm ngoái, với mức nhiệt tại một số điểm ở miền Trung có thể vượt ngưỡng 41 độ C.

Sự gia tăng nhiệt độ chủ yếu do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh mẽ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế được cảnh báo có rủi ro thiên tai ở cấp độ 2 do nhiệt độ cao kéo dài liên tục.

Nhiệt độ kỷ lục tại các địa phương đầu tháng 4

Trong đợt cao điểm từ ngày 3/4 đến 8/4, các tỉnh miền Trung và phía Tây Bắc Bộ đã ghi nhận mức nhiệt cực cao. Điển hình như tại Tây Hiếu (Nghệ An) đạt 41,9 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 41,3 độ C. Các khu vực như Mường Tè (Lai Châu), Phù Yên (Sơn La) hay Mai Châu (Hòa Bình) cũng đều vượt ngưỡng 39-40 độ C.

Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, nắng nóng duy trì phổ biến từ 35-37 độ C.

Lịch trình nắng nóng diện rộng tại các khu vực

Từ ngày 9/4 đến 14/4, vùng thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh, đẩy nhiệt độ nhiều vùng lên mức cao điểm mới. Dưới đây là dự báo chi tiết cho từng khu vực cụ thể:

Phía Tây Bắc Bộ: Duy trì tình trạng nóng gay gắt từ ngày 9-13/4, nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nắng nóng bắt đầu tại đồng bằng từ 9/4, sau đó lan rộng toàn vùng từ 10-13/4 với mức nhiệt 35-37 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Trọng tâm nóng nhất là từ Nghệ An đến Huế với mức nhiệt 39-40 độ C, có điểm trên 41 độ C. Các vùng khác từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng duy trì 36-39 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên: Tiếp tục nắng nóng diện rộng, nhiệt độ ổn định ở mức 35-37 độ C.

Nắng nóng gay gắt kéo dài bao lâu?

Sau ngày 14/4, đợt nóng hiện tại có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, tính chung cả tháng 4/2026, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn cao hơn từ 1,5-2,5 độ C so với cùng kỳ hằng năm.

Cường độ nắng nóng sẽ tiếp tục leo thang và đạt đỉnh trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8/2026.

Cảnh báo rủi ro sức khỏe và hỏa hoạn

Tình trạng nhiệt độ cao kéo dài kết hợp với độ ẩm thấp tạo ra nguy cơ cháy rừng và cháy nổ khu vực dân cư ở mức rất cao. Người dân cần đặc biệt lưu ý các vấn đề về sức khỏe khi tiếp xúc lâu với môi trường ngoài trời trong điều kiện nóng bức.

Lưu ý về nhiệt độ thực tế ngoài trời

Nhiệt độ thực tế cảm nhận trên mặt đường nhựa hoặc bê tông có thể cao hơn số liệu dự báo từ 2-4 độ C. Tình trạng này dễ gây mất nước, kiệt sức hoặc sốc nhiệt.

Chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế làm việc ngoài trời vào các khung giờ cao điểm và tăng cường bổ sung nước, khoáng chất cho cơ thể.