Naomi Osaka gây tranh cãi với trang phục tháp Eiffel tại Roland Garros 2026 Cựu số 1 thế giới Naomi Osaka khiến vòng 1 Roland Garros dậy sóng khi diện bộ váy đính hạt lấp lánh, dẫn đến sự cố trì hoãn và phản ứng gay gắt từ đối thủ.

Vòng 1 giải quần vợt Roland Garros 2026 đã chứng kiến một kịch bản hiếm thấy trên sân Court Suzanne Lenglen. Naomi Osaka, tay vợt từng 4 lần vô địch Grand Slam, không chỉ gây chú ý bằng chiến thắng chuyên môn mà còn trở thành tâm điểm bàn tán với bộ trang phục thi đấu được thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ tháp Eiffel. Tuy nhiên, sự lộng lẫy này đã vô tình tạo ra những tranh cãi về đặc quyền ngôi sao và tính nghiêm minh của luật lệ thi đấu.

Cú chạm thời trang lộng lẫy trên sân đất nện Paris

Bước ra sân đấu cho trận mở màn, ngôi sao người Nhật Bản gây bất ngờ khi xuất hiện trong bộ trang phục cao cấp từ nhà tài trợ. Thiết kế bao gồm một chiếc áo bó đính hạt lấp lánh, kết hợp cùng chân váy đen bồng bềnh. Khi bước vào thi đấu chính thức, Osaka cởi bỏ lớp váy ngoài để lộ bộ váy ngắn màu vàng rực rỡ, phản chiếu ánh nắng Paris.

Chia sẻ về ý tưởng này, Osaka hào hứng cho biết cô muốn tái hiện hình ảnh tháp Eiffel rực rỡ về đêm. Tuy nhiên, tay vợt hạng 16 thế giới cũng thừa nhận sự lo lắng về việc độ bắt sáng của trang phục có thể vi phạm quy định, khiến cô phải chuẩn bị sẵn các phương án thay thế truyền thống hơn.

Đây không phải lần đầu tiên Osaka biến sân đấu thành sàn diễn. Tại Australian Open hồi đầu năm, cô cũng từng khiến giới mộ điệu xôn xao với bộ váy lấy cảm hứng từ loài sứa, khẳng định phong cách cá nhân đậm nét mỗi khi xuất hiện tại các giải đấu lớn.

Sự phẫn nộ của đối thủ về đặc quyền ngôi sao

Dù nhận thất bại với tỷ số 3-6, 6-7, tay vợt người Đức Laura Siegemund đã không giấu nổi sự bất bình. Nguyên nhân không nằm ở gu thẩm mỹ của đối thủ, mà ở việc trận đấu bị trì hoãn hơn một phút rưỡi chỉ để Osaka xử lý bộ trang phục cồng kềnh trước khi giao bóng.

Trả lời phỏng vấn độc quyền với TNT Sports, Siegemund chỉ trích gay gắt sự thiếu nhất quán trong việc áp dụng luật thời gian của ban tổ chức. Theo cô, trong khi các tay vợt khác thường xuyên bị soi xét từng giây cho các hành động nhỏ như mở chai nước, thì Osaka lại được ưu ái dành riêng khoảng thời gian dài để "diễn thời trang".

"Luật đã có thì phải áp dụng nghiêm túc cho tất cả. Tôi thấy không ổn khi các ngôi sao lớn luôn được ưu ái và đối xử khác biệt", Siegemund nhấn mạnh về sự bất công trong vận hành trận đấu tại các giải Grand Slam hiện nay.

Osaka rất chú trọng thời trang mỗi khi bước ra sân đấu

Góc nhìn của nghệ sĩ trên sân đấu

Trước những cáo buộc về việc làm màu gây ảnh hưởng đến trận đấu, Osaka giữ vững quan điểm cá nhân. Cô xem việc mặc đẹp là một phần của ngành giải trí và là cách để cô mang lại niềm vui cho khán giả. Đối với ngôi sao 26 tuổi, khoảnh khắc bước ra sân tại Grand Slam là cơ hội để cô thể hiện tư duy nghệ thuật bên cạnh kỹ năng quần vợt.

Vượt qua những lùm xùm quanh bộ váy "tháp Eiffel", Naomi Osaka sẽ tiến vào vòng 2 để đối đầu với Donna Vekic (Croatia). Dư luận đang chờ đợi liệu nhà vô địch Grand Slam sẽ tiếp tục mang đến bất ngờ nào về mặt hình ảnh trong những trận đấu tới trên mặt sân đất nện Paris.