Napoli 1-0 Bologna: Napoli giành chiến thắng Hành quân đến sân Stadio Diego Armando Maradona lúc 23h00 ngày 13/09/2026, Bologna đặt mục tiêu chặn đứng chuỗi trận sa sút trước đối thủ Napoli đang xếp thứ 12.

Napoli 1 - 0 Bologna Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Napoli tiếp đón Bologna.

7' VAR Phút 7': Goal Disallowed - offside — A. Theate (Bologna).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Napoli 56% - 44% Bologna, dứt điểm 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Napoli 55% - 45% Bologna, dứt điểm 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 3.

31' Thẻ vàng Phút 31': M. Amondarain (Bologna) nhận thẻ vàng (Roughing).

37' Napoli ép sân Cầm bóng: Napoli 60% - 40% Bologna, dứt điểm 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 6.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Napoli): N. Lang vào sân thay A. Vergara.

46' Thay người Phút 46' (Napoli): C. Favasuli vào sân thay M. Politano.

50' Thế trận giằng co Cầm bóng: Napoli 56% - 44% Bologna, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 1.

58' Thay người Phút 58' (Bologna): M. Libra vào sân thay T. Pobega.

58' Thay người Phút 58' (Bologna): J. Odgaard vào sân thay R. Piccoli.

62' Napoli ép sân Cầm bóng: Napoli 56% - 44% Bologna, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 1 - 1.

66' Thay người Phút 66' (Bologna): N. Moro vào sân thay M. Amondarain.

66' BÀN THẮNG! Napoli (1-0) Phút 66': S. Lobotka (Napoli) lập công (kiến tạo: C. Favasuli). Tỷ số: 1 - 0.

74' Napoli ép sân Cầm bóng: Napoli 58% - 42% Bologna, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 9 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 1 - 2.

75' Thay người Phút 75' (Napoli): L. Lucca vào sân thay R. Hojlund.

82' Thay người Phút 82' (Bologna): S. Mbangula vào sân thay N. Cambiaghi.

82' Thay người Phút 82' (Bologna): J. Enem vào sân thay F. Bernardeschi.

86' Napoli ép sân Cầm bóng: Napoli 62% - 38% Bologna, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 9 - 0; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 1 - 2.

88' Thay người Phút 88' (Napoli): M. Olivera vào sân thay K. De Bruyne.

KT Kết thúc: Napoli 1-0 Bologna Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:58 14/09/2026

Đội hình chính thức Napoli Sơ đồ 4-3-3 · HLV Massimiliano Allegri Bologna Sơ đồ 4-3-3 · HLV Domenico Tedesco 32 Vanja Milinković-Savić 22 Giovanni Di Lorenzo 13 Amir Rrahmani 16 Rafa Marín 37 Leonardo Spinazzola 6 Billy Gilmour 68 Stanislav Lobotka 11 Kevin De Bruyne 21 Matteo Politano 19 Rasmus Højlund 26 Antonio Vergara 25 Massimo Pessina 2 Emil Holm 14 Torbjørn Heggem 3 Arthur Theate 33 Juan Miranda 4 Tommaso Pobega 19 Lewis Ferguson 8 Mikel Amondarain 10 Federico Bernardeschi 91 Roberto Piccoli 28 Nicolò Cambiaghi Dự bị Napoli 12 Claudio Pugliese 14 Nikita Contini 31 Sam Beukema 5 Benoît Badiashile 17 Mathías Olivera 2 Costantino Favasuli 7 David Neres 20 Lorenzo Lucca 70 Noa Lang Bologna 1 Łukasz Skorupski 82 Matteo Franceschelli 29 Lorenzo De Silvestri 5 Eivind Helland 23 Abdel Rahim 41 Martin Vitík 16 Nicolò Casale 21 Jens Odgaard 18 Marco Libra Cập nhật đội hình lúc 22:35 13/09/2026

Napoli Thống kê Bologna 58% Kiểm soát bóng 42% 15 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 2 10 Phạt góc 0 14 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Stanislav Lobotka Napoli 1 bàn Costantino Favasuli Napoli 1 kiến tạo · điểm 7.5 Kevin De Bruyne Napoli Điểm 7.9 Leonardo Spinazzola Napoli Điểm 7.7 Amir Rrahmani Napoli Điểm 7.5 Lewis Ferguson Bologna Điểm 7.3

Bologna bước vào chuyến làm khách tại Stadio Diego Armando Maradona với áp lực nặng nề khi mục tiêu cấp thiết nhất lúc này là phải nhanh chóng chặn đứng đà sa sút. Trận đấu diễn ra vào lúc 23h00 ngày 13/09/2026 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thách thức cho đội khách khi đối thủ Napoli vừa tìm lại được cảm giác chiến thắng.

Bologna đối diện bài toán tìm lại sự ổn định

Đội khách đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn về mặt kết quả. Trong 3 trận đấu gần nhất, Bologna chỉ giành được 1 trận hòa trước khi liên tiếp nhận 2 thất bại. Chuỗi phong độ nghèo nàn này khiến đội bóng rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm.

Vấn đề lớn nhất của Bologna nằm ở việc thiếu sự gắn kết và đánh mất nhịp độ thi đấu ở những thời điểm then chốt. Chuyến hành quân xa nhà lần này đòi hỏi thầy trò đội khách phải thiết lập lại kỷ luật chiến thuật, gia cố hàng thủ để nuôi hy vọng ngắt chuỗi trận thất vọng.

Napoli tìm kiếm sự hưng phấn trên sân nhà

Bên kia chiến tuyến, Napoli đang nắm giữ vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Phong độ gần đây của đội chủ sân Stadio Diego Armando Maradona cho thấy dấu hiệu khởi sắc khi họ vừa có được 1 trận thắng sau 2 thất bại liên tiếp trước đó.

Thắng lợi ở lần ra sân gần nhất là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp Napoli lấy lại sự tự tin. Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, mục tiêu của đội bóng áo xanh chắc chắn là tiếp tục duy trì đà hưng phấn để tích lũy thêm điểm số.

Cục diện đối đầu cân bằng và toan tính chiến thuật

Nhìn lại thành tích chạm trán trong 5 lần so tài gần nhất, hai đội đang giữ thế cân bằng tuyệt đối khi mỗi bên có 2 trận thắng cùng 1 kết quả hòa. Thống kê này cho thấy Bologna chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt đối với Napoli trong những năm qua.

Về mặt lối chơi, Napoli nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt thế trận, sử dụng những đường chuyền ban bật nhanh để kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối phương. Ngược lại, Bologna trong tình thế buộc phải chặn đứng đà rơi tự do sẽ ưu tiên sự an toàn nơi phần sân nhà, chờ đợi thời cơ từ các pha phản công chớp nhoáng.

Trận so tài tại Stadio Diego Armando Maradona vì thế sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa một Napoli đang hưng phấn và một Bologna khát khao giành giật từng điểm số để vượt qua giai đoạn sóng gió.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Napoli · 2 thắng 1 hòa Bologna · 2 thắng Napoli 2 - 3 Bologna BOL Napoli 2 - 0 Bologna NAP Bologna 2 - 0 Napoli BOL Bologna 1 - 1 Napoli Hòa Napoli 3 - 0 Bologna NAP

Napoli 5 trận gần nhất B B B T T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 5 Thủng lưới Bologna 5 trận gần nhất H B B B B 3 Trận 0-1-2 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 AS Roma 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Inter 3 3 0 0 +5 9 T T T … 11 Udinese 3 1 1 1 0 4 B T H 12 Napoli 3 1 0 2 0 3 B B T 13 Torino 3 1 0 2 -1 3 T B B … 15 Fiorentina 4 1 0 3 -6 3 T B B B 16 Bologna 3 0 1 2 -2 1 H B B 17 Parma 3 0 1 2 -3 1 H B B …

Tình hình lực lượng Napoli ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ F. Anguissa (Muscle Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ Giovane (Groin Injury) ✚ L. Marianucci (Knee Injury) ✚ S. McTominay (Heart Problems) ✚ A. Meret (Muscle Injury) ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) Bologna ✚ A. Dovbyk (Muscle Injury) ✚ O. El Azzouzi (Thigh Injury) ✚ R. Orsolini (Injury) ✚ N. Zortea (Hip Injury) ✚ A. Dovbyk (Muscle Injury) ✚ O. El Azzouzi (Thigh Injury) ✚ R. Orsolini (Injury) ✚ N. Zortea (Hip Injury)