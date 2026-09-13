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Napoli 1-0 Bologna: Napoli giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 18:17

Hành quân đến sân Stadio Diego Armando Maradona lúc 23h00 ngày 13/09/2026, Bologna đặt mục tiêu chặn đứng chuỗi trận sa sút trước đối thủ Napoli đang xếp thứ 12.

Napoli1 - 0BolognaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Napoli tiếp đón Bologna.

  • 7'VAR

    Phút 7': Goal Disallowed - offside — A. Theate (Bologna).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Napoli 56% - 44% Bologna, dứt điểm 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Napoli 55% - 45% Bologna, dứt điểm 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 3.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': M. Amondarain (Bologna) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 37'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Napoli 60% - 40% Bologna, dứt điểm 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 6.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Napoli): N. Lang vào sân thay A. Vergara.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Napoli): C. Favasuli vào sân thay M. Politano.

  • 50'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Napoli 56% - 44% Bologna, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 1.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Bologna): M. Libra vào sân thay T. Pobega.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Bologna): J. Odgaard vào sân thay R. Piccoli.

  • 62'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Napoli 56% - 44% Bologna, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 1 - 1.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Bologna): N. Moro vào sân thay M. Amondarain.

  • 66'BÀN THẮNG! Napoli (1-0)

    Phút 66': S. Lobotka (Napoli) lập công (kiến tạo: C. Favasuli). Tỷ số: 1 - 0.

  • 74'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Napoli 58% - 42% Bologna, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 9 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 1 - 2.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Napoli): L. Lucca vào sân thay R. Hojlund.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Bologna): S. Mbangula vào sân thay N. Cambiaghi.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Bologna): J. Enem vào sân thay F. Bernardeschi.

  • 86'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Napoli 62% - 38% Bologna, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 9 - 0; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 1 - 2.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Napoli): M. Olivera vào sân thay K. De Bruyne.

  • KTKết thúc: Napoli 1-0 Bologna

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:58 14/09/2026

Đội hình chính thức
Napoli
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Massimiliano Allegri
Bologna
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Domenico Tedesco
32
Vanja Milinković-Savić
22
Giovanni Di Lorenzo
13
Amir Rrahmani
16
Rafa Marín
37
Leonardo Spinazzola
6
Billy Gilmour
68
Stanislav Lobotka
11
Kevin De Bruyne
21
Matteo Politano
19
Rasmus Højlund
26
Antonio Vergara
25
Massimo Pessina
2
Emil Holm
14
Torbjørn Heggem
3
Arthur Theate
33
Juan Miranda
4
Tommaso Pobega
19
Lewis Ferguson
8
Mikel Amondarain
10
Federico Bernardeschi
91
Roberto Piccoli
28
Nicolò Cambiaghi
Dự bị
Napoli
12 Claudio Pugliese14 Nikita Contini31 Sam Beukema5 Benoît Badiashile17 Mathías Olivera2 Costantino Favasuli7 David Neres20 Lorenzo Lucca70 Noa Lang
Bologna
1 Łukasz Skorupski82 Matteo Franceschelli29 Lorenzo De Silvestri5 Eivind Helland23 Abdel Rahim41 Martin Vitík16 Nicolò Casale21 Jens Odgaard18 Marco Libra
Cập nhật đội hình lúc 22:35 13/09/2026
NapoliThống kêBologna
58%
Kiểm soát bóng
42%
15
Dứt điểm
5
3
Trúng đích
2
10
Phạt góc
0
14
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
3
2
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
Napoli
1 bàn
Costantino Favasuli
Costantino Favasuli
Napoli
1 kiến tạo · điểm 7.5
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
Napoli
Điểm 7.9
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
Napoli
Điểm 7.7
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
Napoli
Điểm 7.5
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Bologna
Điểm 7.3

Bologna bước vào chuyến làm khách tại Stadio Diego Armando Maradona với áp lực nặng nề khi mục tiêu cấp thiết nhất lúc này là phải nhanh chóng chặn đứng đà sa sút. Trận đấu diễn ra vào lúc 23h00 ngày 13/09/2026 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thách thức cho đội khách khi đối thủ Napoli vừa tìm lại được cảm giác chiến thắng.

Bologna đối diện bài toán tìm lại sự ổn định

Đội khách đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn về mặt kết quả. Trong 3 trận đấu gần nhất, Bologna chỉ giành được 1 trận hòa trước khi liên tiếp nhận 2 thất bại. Chuỗi phong độ nghèo nàn này khiến đội bóng rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm.

Vấn đề lớn nhất của Bologna nằm ở việc thiếu sự gắn kết và đánh mất nhịp độ thi đấu ở những thời điểm then chốt. Chuyến hành quân xa nhà lần này đòi hỏi thầy trò đội khách phải thiết lập lại kỷ luật chiến thuật, gia cố hàng thủ để nuôi hy vọng ngắt chuỗi trận thất vọng.

Napoli tìm kiếm sự hưng phấn trên sân nhà

Bên kia chiến tuyến, Napoli đang nắm giữ vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Phong độ gần đây của đội chủ sân Stadio Diego Armando Maradona cho thấy dấu hiệu khởi sắc khi họ vừa có được 1 trận thắng sau 2 thất bại liên tiếp trước đó.

Thắng lợi ở lần ra sân gần nhất là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp Napoli lấy lại sự tự tin. Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, mục tiêu của đội bóng áo xanh chắc chắn là tiếp tục duy trì đà hưng phấn để tích lũy thêm điểm số.

Cục diện đối đầu cân bằng và toan tính chiến thuật

Nhìn lại thành tích chạm trán trong 5 lần so tài gần nhất, hai đội đang giữ thế cân bằng tuyệt đối khi mỗi bên có 2 trận thắng cùng 1 kết quả hòa. Thống kê này cho thấy Bologna chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt đối với Napoli trong những năm qua.

Về mặt lối chơi, Napoli nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt thế trận, sử dụng những đường chuyền ban bật nhanh để kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối phương. Ngược lại, Bologna trong tình thế buộc phải chặn đứng đà rơi tự do sẽ ưu tiên sự an toàn nơi phần sân nhà, chờ đợi thời cơ từ các pha phản công chớp nhoáng.

Trận so tài tại Stadio Diego Armando Maradona vì thế sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa một Napoli đang hưng phấn và một Bologna khát khao giành giật từng điểm số để vượt qua giai đoạn sóng gió.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Napoli · 2 thắng1 hòaBologna · 2 thắng
12/05/2026
Napoli
2 - 3
Bologna
BOL
23/12/2025
Chung kết
Napoli
2 - 0
Bologna
NAP
09/11/2025
Bologna
2 - 0
Napoli
BOL
08/04/2025
Bologna
1 - 1
Napoli
Hòa
26/08/2024
Napoli
3 - 0
Bologna
NAP
Napoli
5 trận gần nhất
BBBTT
3
Trận
1-0-2
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
5
Thủng lưới
Bologna
5 trận gần nhất
HBBBB
3
Trận
0-1-2
T-H-B
2
Ghi (TB 0.7)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio4310+310HTTT
2AS Roma3300+99TTT
3Inter3300+59TTT
11Udinese311104BTH
12Napoli310203BBT
13Torino3102-13TBB
15Fiorentina4103-63TBBB
16Bologna3012-21HBB
17Parma3012-31HBB
Tình hình lực lượng
Napoli
Alisson Santos (Muscle Injury)
F. Anguissa (Muscle Injury)
A. Buongiorno (Knee Injury)
Giovane (Groin Injury)
L. Marianucci (Knee Injury)
S. McTominay (Heart Problems)
A. Meret (Muscle Injury)
Alisson Santos (Muscle Injury)
Bologna
A. Dovbyk (Muscle Injury)
O. El Azzouzi (Thigh Injury)
R. Orsolini (Injury)
N. Zortea (Hip Injury)
A. Dovbyk (Muscle Injury)
O. El Azzouzi (Thigh Injury)
R. Orsolini (Injury)
N. Zortea (Hip Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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