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Napoli 1-1 Lazio: Hai đội chia điểm

Văn Thể08/11/2026 13:44

Lazio đang thắng liên tiếp 5 trận và muốn kéo dài mạch trận khi hành quân đến sân của Napoli, đội đang đứng thứ 10, vào 18h30 ngày 08/11/2026.

Napoli1 - 1LazioKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Napoli tiếp đón Lazio.

  • 13'Lazio ép sân

    Cầm bóng: Napoli 42% - 58% Lazio, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 27'Lazio ép sân

    Cầm bóng: Napoli 41% - 59% Lazio, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 5; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 2 - 1.

  • 28'BÀN THẮNG! Lazio (0-1)

    Phút 28': Davide Frattesi (Lazio) lập công (kiến tạo: Tijjani Noslin). Tỷ số: 0 - 1.

  • 33'Thay người

    Phút 33' (Lazio): Diogo Leite vào sân thay Josip Šutalo.

  • 39'Lazio ép sân

    Cầm bóng: Napoli 42% - 58% Lazio, dứt điểm 3 - 12 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 3 - 1.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Noa Lang (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Lazio): Alfonso Pedraza vào sân thay Nuno Tavares.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'BÀN THẮNG! Napoli (1-1)

    Phút 48': Alfonso Pedraza (Lazio) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.

  • 51'Lazio ép sân

    Cầm bóng: Napoli 45% - 55% Lazio, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 3 - 2.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Lazio): Fisayo Dele-Bashiru vào sân thay Andrea Pinamonti.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Lazio): Manuel Lazzari vào sân thay Romano Floriani Mussolini.

  • 64'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Napoli 48% - 52% Lazio, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 3 - 4.

  • 65'Thẻ vàng

    Phút 65': Billy Gilmour (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': Antonio Vergara (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Napoli): Frank Anguissa vào sân thay Billy Gilmour.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Napoli): Lorenzo Lucca vào sân thay Rasmus Hojlund.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Napoli): Matteo Politano vào sân thay Antonio Vergara.

  • 76'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Napoli 53% - 47% Lazio, dứt điểm 11 - 13 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 3 - 5.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': Alfonso Pedraza (Lazio) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Lazio): Matteo Cancellieri vào sân thay Davide Frattesi.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Napoli): Giovane Santana Do Nascimento vào sân thay Kevin De Bruyne.

  • 90'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Napoli 48% - 52% Lazio, dứt điểm 14 - 15 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 5 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 5 - 6.

  • KTKết thúc: Napoli 1-1 Lazio

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 20:25 08/11/2026

Đội hình chính thức
Napoli
Sơ đồ 3-5-2 · HLV M. Allegri
Lazio
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Gattuso
32
Milinković-Savić
31
S. Beukema
13
Amir Rrahmani
16
Rafa Marín
26
A. Vergara
11
K. De Bruyne
6
B. Gilmour
8
S. McTominay
17
M. Olivera
19
R. Højlund
70
N. Lang
35
C. Mandas
15
Floriani Mussolini
37
J. Šutalo
25
Provstgaard
17
Nuno Tavares
16
D. Frattesi
21
R. Belahyane
24
K. Taylor
11
G. Isaksen
9
A. Pinamonti
14
T. Noslin
Dự bị
Napoli
21 M. Politano1 A. Meret20 L. Lucca40 Claudio Lieto23 Giovane14 N. Contini99 Zambo Anguissa39 Nikita Melnyk36 Milton Agustín Pereyra
Lazio
2 Diogo Leite22 Cancellieri32 D. Cataldi7 Dele-Bashiru5 D. Doekhi71 V. Farcomeni29 M. Lazzari77 A. Marušić40 E. Motta
Cập nhật đội hình lúc 18:02 08/11/2026
NapoliThống kêLazio
48%
Kiểm soát bóng
52%
15
Dứt điểm
15
6
Trúng đích
6
6
Phạt góc
6
11
Phạm lỗi
11
2
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
D. Frattesi
D. Frattesi
Lazio
1 bàn
T. Noslin
T. Noslin
Lazio
1 kiến tạo · điểm 7.39
C. Mandas
C. Mandas
Lazio
Điểm 7.96
V. Milinković-Savić
Milinković-Savić
Napoli
Điểm 7.94
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
Napoli
Điểm 7.2

Lazio đang thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Napoli. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, đang đứng đầu bảng xếp hạng với 28 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày 08/11/2026 trên sân Maradona Stadium.

Lazio mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm khác biệt rõ nhất giữa hai đội. Lazio thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang ở mức cao. Với đội dẫn đầu bảng xếp hạng, mỗi trận thắng thêm lại củng cố vị thế và tạo áp lực lên các đối thủ phía sau.

Vị trí số 1 với 28 điểm cho thấy Lazio không chỉ thắng nhiều mà còn duy trì được hiệu quả trong suốt thời gian qua. Khi mạch thắng kéo dài, tâm lý thi đấu thường thoải mái hơn, và đó là lợi thế đáng kể trước một đối thủ đang tìm lại nhịp điệu.

Napoli chưa tìm được sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Napoli có chuỗi 5 trận gần nhất nhiều biến động: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai kết quả gần đây nhất của đội chủ nhà đều là thất bại, trước đó là một trận hòa và hai trận thắng xen kẽ.

Hiện Napoli đứng thứ 10 với 14 điểm, kém Lazio 14 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, được thi đấu trên sân nhà Maradona Stadium là yếu tố mà đội chủ nhà có thể trông cậy để cải thiện hình ảnh sau chuỗi kết quả chưa tốt.

Thế đối đầu nghiêng về Lazio

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lazio thắng 3 trận, Napoli thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này đồng nhất với bức tranh phong độ hiện tại: Lazio nhỉnh hơn khi hai đội gặp nhau.

Thành tích đối đầu không đảm bảo kết quả của trận sắp tới, nhưng nó góp phần củng cố tâm lý cho đội khách. Ngược lại, Napoli cần phá vỡ xu hướng bất lợi này nếu muốn lấy lại thể diện trước sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội khách, bài toán là giữ được sự chắc chắn đã giúp họ thắng 5 trận liên tiếp. Duy trì kỷ luật và sự tự tin sẽ là chìa khóa để kéo dài mạch thắng trước đối thủ có lợi thế sân nhà.

Với Napoli, ưu tiên là chấm dứt chuỗi hai trận thua gần nhất và tìm lại sự ổn định. Một khởi đầu tập trung, hạn chế sai sót sẽ giúp đội chủ nhà giữ trận đấu trong tầm kiểm soát, qua đó gây khó khăn cho một Lazio đang rất hưng phấn.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Lazio đang có nhiều lợi thế hơn. Tuy nhiên, Napoli có sân nhà và nhu cầu lấy lại thăng bằng, nên trận đấu hứa hẹn là phép thử thực sự cho mạch thắng của đội đầu bảng. Câu hỏi đặt ra là liệu Lazio có tiếp tục bay cao tại Maradona Stadium hay không.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Napoli · 1 thắng1 hòaLazio · 3 thắng
18/04/2026
Napoli
0 - 2
Lazio
LAZ
04/01/2026
Lazio
0 - 2
Napoli
NAP
16/02/2025
Lazio
2 - 2
Napoli
Hòa
09/12/2024
Napoli
0 - 1
Lazio
LAZ
06/12/2024
Vòng 1/8
Lazio
3 - 1
Napoli
LAZ
Napoli
5 trận gần nhất
BBTHT
10
Trận
4-2-4
T-H-B
17
Ghi (TB 1.7)
13
Thủng lưới
Lazio
5 trận gần nhất
TTTTT
10
Trận
9-1-0
T-H-B
24
Ghi (TB 2.4)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio10910+1628TTTTT
2AS Roma11830+2127TTTHT
3Inter10811+1325BTTTT
9Cagliari11515-516TBBBB
10Napoli10424+414BTHBT
11Torino11425-214HBBTT
Tình hình lực lượng
Napoli
A. Buongiorno (Jumpers Knee)
Lazio
Patric (Sprained Ankle)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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