Napoli 4-3 Bodo/Glimt: Napoli giành chiến thắng Bodo/Glimt đang thắng liên tiếp 4 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Napoli tại Maradona Stadium lúc 02:00 ngày 21/10/2026.

Napoli 4 - 3 Bodo/Glimt Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Napoli tiếp đón Bodo/Glimt.

1' BÀN THẮNG! Napoli (1-0) Phút 1': Matteo Politano (Napoli) lập công (kiến tạo: Leonardo Spinazzola). Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Napoli 52% - 48% Bodo/Glimt, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

27' BÀN THẮNG! Bodo/Glimt (1-1) Phút 27': Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt) lập công (kiến tạo: Sondre Fet). Tỷ số: 1 - 1.

27' Napoli ép sân Cầm bóng: Napoli 56% - 44% Bodo/Glimt, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 3.

39' Napoli ép sân Cầm bóng: Napoli 51% - 49% Bodo/Glimt, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 3.

41' BÀN THẮNG! Napoli (2-1) Phút 41': Scott McTominay (Napoli) lập công (kiến tạo: Kevin De Bruyne). Tỷ số: 2 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thẻ vàng Phút 48': Frank Anguissa (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

51' Napoli ép sân Cầm bóng: Napoli 51% - 49% Bodo/Glimt, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 4.

58' Thẻ vàng Phút 58': Noa Lang (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thay người Phút 60' (Napoli): Stanislav Lobotka vào sân thay Frank Anguissa.

62' BÀN THẮNG! Bodo/Glimt (2-2) Phút 62': Andreas Helmersen (Bodo/Glimt) lập công (kiến tạo: Sondre Fet). Tỷ số: 2 - 2.

63' Napoli ép sân Cầm bóng: Napoli 52% - 48% Bodo/Glimt, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 4.

75' BÀN THẮNG! Napoli (3-2) Phút 75': Scott McTominay (Napoli) lập công (kiến tạo: Matteo Politano). Tỷ số: 3 - 2.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Napoli 49% - 51% Bodo/Glimt, dứt điểm 16 - 11 (trúng đích 7 - 5), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 3 - 5.

76' Thay người Phút 76' (Bodo/Glimt): Ola Brynhildsen vào sân thay Andreas Helmersen.

79' Thay người Phút 79' (Napoli): Mathias Olivera vào sân thay Matteo Politano.

79' Thay người Phút 79' (Napoli): Giovane Santana Do Nascimento vào sân thay Noa Lang.

79' Thay người Phút 79' (Napoli): Sam Beukema vào sân thay Leonardo Spinazzola.

83' Thay người Phút 83' (Bodo/Glimt): Ulrik Saltnes vào sân thay Sondre Auklend.

84' Thay người Phút 84' (Bodo/Glimt): Haitam Aleesami vào sân thay Jostein Gundersen.

84' Thay người Phút 84' (Bodo/Glimt): Joel Mvuka vào sân thay Ole Didrik Blomberg.

84' Thay người Phút 84' (Bodo/Glimt): Isak Dybvik Maatta vào sân thay Fredrik Bjorkan.

86' Thẻ vàng Phút 86': Giovanni Di Lorenzo (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Napoli 46% - 54% Bodo/Glimt, dứt điểm 17 - 11 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 3 - 5.

88' BÀN THẮNG! Napoli (4-2) Phút 88': Odin Luras Bjortuft (Bodo/Glimt) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 4 - 2.

KT Kết thúc: Napoli 4-3 Bodo/Glimt Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 3.

Cập nhật lúc 03:55 21/10/2026

Đội hình chính thức Napoli Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Allegri Bodo/Glimt Sơ đồ 4-3-3 · HLV K. Knutsen 1 A. Meret 22 G. Di Lorenzo 13 Amir Rrahmani 16 Rafa Marín 21 M. Politano 99 Zambo Anguissa 8 S. McTominay 37 L. Spinazzola 11 K. De Bruyne 70 N. Lang 19 R. Højlund 12 N. Haikin 20 F. Sjøvold 6 J. Gundersen 4 O. Bjørtuft 15 F. Bjørkan 8 S. Auklend 7 P. Berg 19 S. Fet 11 Didrik Blomberg 9 A. Helmersen 10 J. Hauge Dự bị Napoli 6 B. Gilmour 23 Giovane 68 S. Lobotka 17 M. Olivera 32 Milinković-Savić 20 L. Lucca 5 B. Badiashile 31 S. Beukema 14 N. Contini Bodo/Glimt 17 Brynhildsen 16 J. Kitolano 1 J. Faye Lund 25 I. Määttä 22 J. Mvuka 2 V. Nielsen 14 U. Saltnes 5 H. Aleesami Cập nhật đội hình lúc 01:32 21/10/2026

Napoli Thống kê Bodo/Glimt 43% Kiểm soát bóng 57% 17 Dứt điểm 12 8 Trúng đích 5 2 Phạt góc 5 7 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật S. McTominay Napoli 2 bàn M. Politano Napoli 1 bàn · 1 kiến tạo J. Hauge Bodo/Glimt 1 bàn A. Helmersen Bodo/Glimt 1 bàn S. Fet Bodo/Glimt 2 kiến tạo · điểm 8.6 K. De Bruyne Napoli 1 kiến tạo · điểm 7.7

Bodo/Glimt đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi đến sân Maradona Stadium làm khách của Napoli. Chủ nhà đang đi ngược chiều với 2 trận thua gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 21/10/2026.

Mạch thắng giúp Bodo/Glimt giữ tinh thần hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Bodo/Glimt thắng 4 trận và thua 1 trận. Trận thua này là trận xa nhất trong chuỗi, còn 4 trận sau đó đều kết thúc bằng chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách đang vận hành ổn định và có niềm tin lớn vào cách chơi của mình.

Trên bảng xếp hạng, Bodo/Glimt đang đứng hạng 24 với 3 điểm. Mạch thắng gần đây là lý do để họ không ngại đối thủ có tên tuổi lớn.

Napoli đang tìm lại sự ổn định

Ngược lại, Napoli thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, 2 trận thua nằm ở những lần ra sân mới nhất, nên đội chủ nhà đang cần một kết quả tích cực để chặn đà đi xuống.

Vị trí của Napoli trên bảng xếp hạng cũng chưa khả quan. Họ đang đứng hạng 32 và chưa có điểm nào. Vì vậy, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để Napoli thay đổi hình ảnh và lấy lại sự tự tin.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang thăng hoa và một đội cần phản ứng. Bodo/Glimt sẽ muốn giữ nhịp độ đã giúp họ thắng liên tiếp, trong khi Napoli phải sớm tạo ra thế trận chủ động để tránh bị cuốn vào tâm lý lo lắng.

Yếu tố tinh thần có thể đóng vai trò lớn. Nếu Bodo/Glimt tiếp tục chơi tự tin, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Ngược lại, nếu Napoli sớm tìm được bàn thắng, áp lực sẽ chuyển sang phía đội khách.

Nhận định

Xét về phong độ, Bodo/Glimt đang nhỉnh hơn nhờ chuỗi 4 trận thắng gần nhất. Napoli có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, nhưng họ bước vào trận với 2 thất bại liên tiếp và vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng.

Câu hỏi đặt ra là liệu Bodo/Glimt có tiếp tục bay cao hay Napoli sẽ chấm dứt đà thăng hoa của đối thủ ngay trên sân nhà.

Napoli 5 trận gần nhất B B T H T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 4 Thủng lưới Bodo/Glimt 5 trận gần nhất T T T T B 6 Trận 4-1-1 T-H-B 13 Ghi (TB 2.2) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Aston Villa 2 2 0 0 +7 6 T T … 8 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Real Betis 2 2 0 0 +2 6 T T … 23 Feyenoord 2 1 0 1 -3 3 T B 24 Bodo/Glimt 2 1 0 1 -4 3 T B 25 AS Roma 2 0 1 1 -1 1 B H … 31 Slavia Praha 2 0 0 2 -3 0 B B 32 Napoli 2 0 0 2 -3 0 B B 33 Lask Linz 2 0 0 2 -4 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Napoli ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ David Neres (Thigh Injury) ✚ C. Favasuli (Thigh Injury) ✚ L. Marianucci (Off the roster) ✚ A. Vergara (Calf Injury) ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) Bodo/Glimt ✚ H. Evjen (Knee Injury) ✚ A. Mikkelsen (Groin Injury) ✚ M. Riisnaes (Knee Injury) ✚ I. Sjong (Injury) ✚ H. Evjen (Knee Injury) ✚ A. Mikkelsen (Groin Injury) ✚ M. Riisnaes (Knee Injury) ✚ I. Sjong (Injury)