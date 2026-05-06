Napoli chi 38 triệu bảng mua đứt Hojlund, Chelsea cân nhắc bổ nhiệm Xavi Hernandez Thị trường chuyển nhượng sáng 6/5 chứng kiến Napoli kích hoạt điều khoản mua đứt Rasmus Hojlund. Chelsea nhắm Xavi cho vị trí HLV, trong khi Casemiro muốn sang Mỹ thi đấu cùng Messi.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang trở nên sôi động với những chuyển động quan trọng từ các đội bóng lớn. Tâm điểm thuộc về Napoli khi đội bóng Serie A quyết định đầu tư dài hạn vào hàng công, trong khi các đại diện Ngoại hạng Anh đang ráo riết thay đổi nhân sự ở cả vị trí huấn luyện lẫn cầu thủ.

Napoli chi đậm để sở hữu trọn vẹn Rasmus Hojlund

Napoli đã chính thức kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo Rasmus Hojlund sau một thời gian theo dõi sát sao phong độ của cầu thủ này dưới dạng cho mượn. Với việc chắc suất tham dự Champions League mùa tới, đội chủ sân Diego Armando Maradona không ngần ngại chi ra 38 triệu bảng để sở hữu chân sút 23 tuổi người Đan Mạch.

Thương vụ này được đánh giá là thương vụ "đôi bên cùng có lợi". Manchester United sẽ thu về một khoản ngân sách đáng kể để tái đầu tư vào đội hình trong kỳ chuyển nhượng tới, trong khi Napoli có được một tiền đạo trẻ trung và giàu tiềm năng để chinh chiến tại đấu trường châu lục.

Chelsea nhắm Xavi Hernandez cho vị trí ghế nóng

Tại London, ban lãnh đạo Chelsea đang cân nhắc phương án bổ nhiệm Xavi Hernandez vào vị trí tân HLV trưởng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha hiện vẫn đang tự do sau khi chia tay Barcelona vào cuối mùa giải trước. Phong cách xây dựng lối chơi dựa trên kiểm soát bóng và khả năng phát triển các tài năng trẻ của Xavi là những yếu tố khiến Chelsea đặc biệt quan tâm.

Casemiro ưu tiên gia nhập Inter Miami để sát cánh cùng Messi

Tiền vệ Casemiro đang bày tỏ nguyện vọng rời Old Trafford để chuyển sang thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Đáng chú ý, cầu thủ 34 tuổi người Brazil sẵn sàng cắt giảm đáng kể mức lương hiện tại để có cơ hội thi đấu cùng Lionel Messi tại Inter Miami. Sự hiện diện của những đồng đội cũ như Sergio Busquets hay Jordi Alba khiến Casemiro ưu tiên đội bóng của David Beckham hơn các lời mời chào từ Saudi Arabia.

Cuộc đua nhân sự tại Liverpool và Tottenham

Thị trường chuyển nhượng tại Anh cũng nóng lên với cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Marco Senesi từ Bournemouth. Cả Liverpool và Tottenham đều đang theo sát cầu thủ này để gia cố hàng phòng ngự. Trong khi đó, Inter Milan cũng đang mở rộng tầm ngắm sang Ngoại hạng Anh với hai mục tiêu là thủ thành Guglielmo Vicario của Tottenham và tiền vệ Curtis Jones của Liverpool.

Vinicius Jr đặt điều kiện gia hạn hợp đồng với Real Madrid

Tại Tây Ban Nha, tương lai của Vinicius Jr đang là chủ đề nóng tại Real Madrid. Ngôi sao 25 tuổi người Brazil yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng hoàng gia phải thay đổi một số điều khoản quan trọng trước khi đặt bút ký vào bản giao kèo mới.

Ngoài yêu cầu về mức thu nhập, Vinicius Jr còn muốn có sự cam kết rõ ràng về các quyền lợi cá nhân và tầm ảnh hưởng tại Bernabeu trong những năm tới.

Sức hút từ các tài năng trẻ

Barcelona và Manchester City đang đối đầu trực diện trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo 19 tuổi Junior Kroupi thuộc biên chế Bournemouth. Tuyển thủ U21 Pháp được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất hiện nay. Ngoài ra, tiền vệ Crysencio Summerville của West Ham cũng đang nằm trong tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ lớn, nhất là khi tương lai của anh phụ thuộc lớn vào việc đội bóng London có trụ lại được Ngoại hạng Anh mùa tới hay không.