Napoli đánh bại AC Milan 1-0: Matteo Politano giúp thầy trò Conte nuôi hy vọng vô địch Pha lập công duy nhất của Matteo Politano ở phút 79 đã định đoạt trận đại chiến tại sân Diego Armando Maradona, giúp Napoli thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu và nối dài mạch bất bại sân nhà.

Cuộc đối đầu tâm điểm tại vòng 31 Serie A đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về phía chủ nhà Napoli trước AC Milan. Bàn thắng duy nhất của Matteo Politano đã định đoạt số phận trận đấu tại thánh địa Diego Armando Maradona, giúp thầy trò HLV Antonio Conte củng cố vị thế trong cuộc đua vô địch đầy cam go mùa này.

Toan tính chiến thuật đỉnh cao của Conte và Allegri

Trận đại chiến bắt đầu bằng sự thận trọng tối đa từ cả Antonio Conte lẫn Massimiliano Allegri. Trong bối cảnh thiếu vắng những chân sút chủ lực như Lukaku hay Hojlund, Napoli chủ động chơi thấp và chờ đợi thời cơ từ khả năng điều tiết của Kevin De Bruyne và Scott McTominay.

Milan là đội sở hữu cơ hội rõ rệt đầu tiên khi Adrien Rabiot nỗ lực căng ngang cho Fofana dứt điểm, nhưng cú đá bóng sống của tiền vệ người Pháp lại đi trúng vị trí mà thủ thành Milinkovic-Savic đã chọn sẵn. Ngay sau đó, lão tướng Luka Modric chứng minh đẳng cấp bằng những pha đi bóng lắt léo, buộc Alessandro Buongiorno phải nhận thẻ vàng sớm sau một tình huống phạm lỗi ác ý.

Thế trận dần trở nên giằng co khi cả hai đội đều ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà. Leonardo Spinazzola suýt chút nữa đã tạo nên bất ngờ với cú cứa lòng chân phải kỹ thuật đưa bóng đi sạt cột dọc trong sự bất lực của thủ thành Mike Maignan. Phía bên kia chiến tuyến, Christopher Nkunku đáp trả bằng một pha xử lý cá nhân đẳng cấp bên hành lang cánh trái, tuy nhiên cú dứt điểm cuối cùng lại thiếu đi độ chính xác cần thiết.

Matteo Politano và khoảnh khắc thay đổi cuộc chơi

Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao hơn khi Napoli bắt đầu gia tăng sức ép. Kevin De Bruyne dần tìm thấy sợi dây liên lạc với Giovane, mở ra cơ hội cho tiền đạo người Brazil đột phá vào trung lộ và dứt điểm hiểm hóc buộc Maignan phải trổ tài cứu thua xuất sắc. Nhận thấy sự bế tắc, HLV Antonio Conte quyết định tung Matteo Politano vào sân thay cho Spinazzola nhằm tăng cường hỏa lực.

Sự thay đổi nhân sự này ngay lập tức phát huy tác dụng ở phút 79. Bắt nguồn từ pha phối hợp bên cánh trái giữa Alisson Santos và Olivera, bóng được treo sâu vào vòng cấm. De Winter bên phía Milan đánh đầu phá bóng vô hình trung tạo điều kiện cho Matteo Politano tung cú dứt điểm chớp nhoáng khiến Maignan hoàn toàn bó tay, ghi bàn thắng quý như vàng cho đội chủ nhà.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu mùa này Politano tỏa sáng đúng lúc. Ở vòng đấu trước gặp Lecce, tiền vệ này cũng đã rực sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Bản lĩnh của một cầu thủ lớn đã được anh thể hiện đúng vào thời điểm Napoli cần bàn thắng nhất.

Hàng thủ thép bảo vệ thành quả trước sức ép của Rossoneri

Bị dẫn bàn, AC Milan đẩy cao toàn bộ đội hình và tung Rafael Leao vào sân. Đội khách liên tục dồn ép và tạo ra những tình huống hãm thành liên tiếp, khiến hàng phòng ngự Napoli phải làm việc hết công suất trong những phút bù giờ căng thẳng. Dù rất nỗ lực, sự thiếu chuẩn xác trong các pha phối hợp cuối cùng giữa Pulisic và Gimenez đã khiến cơ hội của nửa đỏ thành Milan trôi đi đáng tiếc.

Chiến thắng 1-0 giúp Napoli nối dài mạch bất bại tại thánh địa Maradona lên con số 26 trận liên tiếp. Hiện tại, họ chỉ còn kém đội đầu bảng Inter Milan 7 điểm. Ngược lại, thất bại này khiến Rossoneri đứng trước nguy cơ tụt lại phía sau trong cuộc đua đến Scudetto khi mùa giải đang bước vào giai đoạn về đích quyết liệt.