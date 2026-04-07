Napoli đánh bại Milan 1-0: Antonio Conte khẳng định đẳng cấp thay người Bàn thắng duy nhất của Matteo Politano ở phút 79 giúp Napoli vượt mặt AC Milan trên bảng xếp hạng Serie A, duy trì hy vọng bám đuổi Inter trong cuộc đua vô địch.

Trận thư hùng tại Stadio Diego Armando Maradona không chỉ là cuộc đối đầu truyền thống giữa hai miền Nam - Bắc Italia, mà còn là nút thắt quan trọng định hình cuộc đua Scudetto. Trong một thế trận giằng co đầy toan tính, bản lĩnh của Antonio Conte đã lên tiếng đúng lúc để giúp Napoli giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước kình địch AC Milan.

Hiệp một: Bàn cờ thế bế tắc

Với tâm thế của những kẻ bám đuổi Inter Milan, cả Napoli và Rossoneri đều nhập cuộc với sự thận trọng tối đa. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng vấp phải hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của Milan. Hiệp một diễn ra như một bàn cờ thế, nơi mà những sai lầm nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Conte đã có những thay đổi hợp lý trong hiệp hai.

Điểm sáng hiếm hoi trong 45 phút đầu tiên đến từ nỗ lực của Scott McTominay với một cú dứt điểm ngẫu hứng kiểu "xe đạp chổng ngược", nhưng bóng lại đi không trúng mục tiêu. Phía bên kia chiến tuyến, Christopher Nkunku là niềm hy vọng lớn nhất của Milan, tuy nhiên chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội khách chỉ ở mức 0,25 đã phản ánh chính xác sự bế tắc của họ trước hàng thủ Napoli.

Bước ngoặt từ những quân bài tẩy

Bước sang hiệp hai, kịch bản trận đấu xoay chiều khi Napoli thể hiện bộ mặt chủ động và giàu sức sống hơn hẳn. Antonio Conte đã chứng minh tại sao ông được coi là bậc thầy đọc trận đấu khi thực hiện những thay đổi nhân sự mang tính đột phá. Việc tung Alisson Santos và Matteo Politano vào sân chính là quyết định lột xác hoàn toàn lối chơi của đội nhà.

Những bước chạy của Santos bên hành lang trái liên tục mở ra khoảng trống cho hàng công Napoli. Phút 79, chính cầu thủ trẻ này khởi xướng đợt tấn công, tạo điều kiện để Mathias Olivera thực hiện quả tạt vào vòng cấm. Sau nỗ lực phá bóng không thành công của De Winter, "thần tài" Matteo Politano xuất hiện đúng lúc tung cú dứt điểm sấm sét đánh bại Mike Maignan.

Politano vào sân và ngay lập tức mang đến sự khác biệt.

Napoli chiếm lĩnh ngôi nhì bảng

Trong những phút cuối trận, dù Milan nỗ lực dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng sự kiên cường của hệ thống phòng ngự Napoli đã bảo toàn được lợi thế mong manh. Chiến thắng 1-0 giúp đoàn quân của Conte vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 65 điểm, đẩy chính Milan xuống vị trí thứ ba.

Nhìn lại 90 phút tại Naples, đây là một thắng lợi hoàn toàn xứng đáng cho sự kiên trì và khả năng ứng biến của đội chủ nhà. Với ba điểm quý giá này, Napoli đã gửi đi một thông điệp đanh thép tới đội đầu bảng Inter Milan rằng cuộc đua giành Scudetto vẫn còn chứa đựng nhiều bất ngờ phía trước.