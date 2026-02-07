Napoli định giá Lukaku 10 triệu euro: Nước đi lách luật Chelsea và dấu chấm hết tại Naples Napoli sẵn sàng bán lỗ Romelu Lukaku với giá 10 triệu euro nhằm giải phóng quỹ lương 12,5 triệu euro và tránh điều khoản chia 30% lợi nhuận cho Chelsea.

Mối lương duyên giữa Romelu Lukaku và Napoli đang đi đến hồi kết theo kịch bản ít ai ngờ tới. Từng là bản hợp đồng mang theo nhiều kỳ vọng dưới thời Antonio Conte, chân sút người Bỉ giờ đây trở thành gánh nặng tài chính mà đội bóng miền Nam nước Ý muốn rũ bỏ bằng mọi giá trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Napoli đang sẵn sàng chia tay Lukaku. Ảnh: Getty.

Nước cờ tài chính khôn ngoan trước Chelsea

Theo những thông tin mới nhất từ Gazzetta dello Sport, Napoli đã gây bất ngờ khi niêm yết mức giá chuyển nhượng cho Lukaku chỉ ở mức 10 triệu euro. Tuy nhiên, đằng sau con số thấp kỷ lục này là một sự tính toán đầy thực dụng của giới thượng tầng CLB.

Cụ thể, trong thỏa thuận mua Lukaku từ Chelsea trước đây, đội bóng thành London được quyền hưởng 30% giá trị chuyển nhượng nếu Napoli bán tiền đạo này với giá từ 15 triệu euro trở lên. Bằng cách hạ mức giá xuống còn 10 triệu euro, Napoli không chỉ đẩy nhanh quá trình thanh lý mà còn trực tiếp "vô hiệu hóa" điều khoản của Chelsea. Toàn bộ số tiền thu được sẽ nằm gọn trong ngân quỹ của đội chủ sân Diego Armando Maradona thay vì phải chia sẻ cho đối tác cũ.

Gánh nặng 12,5 triệu euro và sự rạn nứt niềm tin

Nguyên nhân lớn nhất thúc đẩy Napoli phải quyết liệt đẩy Lukaku rời đi nằm ở quỹ lương. Ở tuổi 33, Lukaku đang hưởng mức thù lao lên tới 12,5 triệu euro trong năm cuối hợp đồng. Trong bối cảnh đội bóng cần tái cấu trúc để vận hành dưới một triều đại mới, việc chi trả con số khổng lồ cho một tiền đạo đã bước sang sườn dốc sự nghiệp là điều không khả thi.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, sự chuyên nghiệp của Lukaku cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Mùa giải trước, tiền đạo này đã gây phẫn nộ trong nội bộ đội bóng khi tự ý rời Naples để trở về Bỉ điều trị chấn thương với bác sĩ riêng, thay vì tuân thủ phác đồ của đội ngũ y tế CLB. Hành động này được xem là giọt nước tràn ly, khiến mối quan hệ giữa anh và ban lãnh đạo trở nên không thể cứu vãn.

Hiệu ứng Conte tan biến

Sự ra đi của HLV Antonio Conte chính là nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây liên kết giữa Lukaku và Napoli. Vị chiến lược gia người Ý vốn là người duy nhất nắm giữ "mật mã" để phát huy tối đa năng lực của chân sút sinh năm 1993. Không còn người thầy thân thiết trên băng ghế chỉ đạo, động lực thi đấu của Lukaku tại Serie A gần như biến mất.

Với mức giá chỉ 10 triệu euro, Napoli đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: Họ sẵn sàng chịu lỗ về phí chuyển nhượng để đổi lấy sự ổn định về cấu trúc lương và phòng thay đồ. Tương lai của Lukaku giờ đây có lẽ sẽ nằm ở những giải đấu ít áp lực hơn, nơi các CLB sẵn sàng đáp ứng mức lương của anh mà không quá khắt khe về các điều khoản phụ phí.