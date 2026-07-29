Napoli muốn mượn Benoit Badiashile từ Chelsea với phí 3 triệu euro và điều khoản mua đứt Napoli được cho là đang dẫn đầu cuộc đua mượn Benoit Badiashile một mùa kèm điều khoản mua đứt, trong bối cảnh Chelsea sẵn sàng để trung vệ 25 tuổi ra đi.

Napoli đang thể hiện sự quan tâm rõ ràng nhất tới Benoit Badiashile, trung vệ bị Chelsea gạch tên khỏi kế hoạch cho mùa giải mới. Theo Sky Sports, đại diện Serie A muốn mượn cầu thủ người Pháp trong một mùa giải, kèm điều khoản mua đứt, với mức phí mượn dự kiến khoảng 3 triệu euro.

Với Badiashile, đây có thể là cơ hội thoát khỏi quãng thời gian mờ nhạt tại Stamford Bridge. Chelsea muốn bán đứt để thu hồi vốn, nhưng phương án cho Napoli mượn đang nổi lên như lối đi khả dĩ nhất cho cả hai bên.

Benoit Badiashile có khả năng cao rời Chelsea. Ảnh: Getty.

Napoli cần thêm phương án cho hàng thủ

Tân HLV Max Allegri xem việc nâng cấp hàng phòng ngự là một ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Badiashile được đánh giá cao nhờ thể hình và tiềm năng, dù phong độ của anh đã sa sút đáng kể trong thời gian khoác áo Chelsea.

Đề xuất mượn kèm điều khoản mua đứt cho thấy Napoli muốn giảm rủi ro trước khi đưa ra cam kết dài hạn. Đây là cấu trúc phù hợp với một cầu thủ vẫn sở hữu các phẩm chất đáng chú ý, nhưng cần chứng minh khả năng duy trì thể trạng và phong độ sau nhiều chấn thương.

Ba năm không như kỳ vọng tại Chelsea

Badiashile gia nhập Stamford Bridge cách đây 3 năm, nhưng không thể tạo ra vị trí ổn định. Trong hai mùa giải gần nhất, trung vệ 25 tuổi gần như không có cơ hội thi đấu tại Ngoại hạng Anh và chủ yếu xuất hiện ở UEFA Conference League.

Việc bị đưa vào danh sách thanh lý khép lại một giai đoạn đầy khó khăn của tuyển thủ Pháp tại London. Khi thời gian thi đấu bị thu hẹp, một bến đỗ mới trở thành nhu cầu cấp thiết để anh tái lập nhịp thi đấu và tìm lại vị thế.

Chelsea muốn bán, Napoli ưu tiên mượn

Khác biệt lớn nhất nằm ở hình thức chuyển nhượng. Chelsea ưu tiên bán đứt, trong khi Napoli muốn bắt đầu bằng một mùa cho mượn. Mức phí khoảng 3 triệu euro sẽ là khoản chi trước mắt để đội bóng Italy có thêm một lựa chọn cho hàng thủ.

Nếu đàm phán không đạt tiến triển, Napoli vẫn có phương án khác là Jean-Clair Todibo của West Ham. Cầu thủ này được cân nhắc nhiều hơn trong bối cảnh West Ham xuống hạng sau mùa giải 2025/26.

Dù vậy, Badiashile vẫn là mục tiêu được Napoli quan tâm nhất theo thông tin từ Sky Sports. Một mùa giải tại Serie A có thể trở thành bước ngoặt cần thiết cho trung vệ người Pháp, còn Chelsea sẽ có cơ hội giải quyết tương lai của một cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch đội bóng.