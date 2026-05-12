Napoli sảy chân trước Bologna, thương vụ 38 triệu bảng của MU lung lay dữ dội Thất bại bất ngờ của Napoli tại Serie A đẩy điều khoản mua đứt Rasmus Hojlund trị giá 38 triệu bảng vào thế bế tắc, trực tiếp ảnh hưởng đến ngân sách chuyển nhượng của Manchester United.

Tương lai của Rasmus Hojlund đang trở thành một bài toán hóc búa đối với Manchester United sau khi Napoli bất ngờ để thua 2-3 trước Bologna. Thất bại này không chỉ đe dọa suất dự UEFA Champions League của đội bóng nước Ý mà còn có thể khiến kế hoạch tái thiết tài chính của "Quỷ đỏ" tại Old Trafford bị đình trệ nghiêm trọng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Rasmus Hojlund đã chứng tỏ được bản thân ở Napoli.

Nút thắt Champions League và áp lực tài chính tại Manchester United

Manchester United đã lên kế hoạch thanh lý tiền đạo Rasmus Hojlund từ mùa hè năm ngoái thông qua một thỏa thuận cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng tại Napoli. Tuy nhiên, điều khoản này chỉ chính thức được kích hoạt nếu Napoli cán đích trong nhóm 4 đội dẫn đầu Serie A. Đây chính là "nút thắt" khiến ban lãnh đạo Manchester United đang phải nín thở theo dõi từng diễn biến tại giải đấu cao nhất nước Ý.

Tình hình trở nên phức tạp hơn bao giờ hết sau khi Napoli để thua sốc 2-3 trước Bologna ngay trên sân nhà. Kết quả này trực tiếp đẩy Napoli vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự đấu trường danh giá nhất châu Âu, qua đó đặt dấu hỏi lớn về khả năng chi trả 38 triệu bảng cho tiền đạo người Đan Mạch.

Cuộc đua khốc liệt tại Serie A: Tấm vé vàng trị giá triệu đô

Trận thua trước Bologna được xem là một "cú sảy chân" tai hại đối với tham vọng của Napoli. Dù vẫn đang giữ vị trí thứ hai, nhưng khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ năm là AS Roma đã bị thu hẹp xuống chỉ còn 3 điểm. Trong bối cảnh Serie A chỉ còn hai vòng đấu cuối, áp lực dành cho Napoli là cực lớn khi Inter Milan đã sớm vô địch, để lại bốn đội bóng gồm Napoli, Juventus, AC Milan và AS Roma tranh giành ba suất còn lại với điểm số sít sao.

Đối với Manchester United, thất bại của Napoli trong việc bảo vệ suất dự Champions League sẽ là một cú sốc lớn. Phía đội bóng nước Ý hoàn toàn có cơ hội đàm phán lại mức giá hoặc thậm chí rút lui khỏi thỏa thuận mua đứt. Điều này đẩy "Quỷ đỏ" vào thế bị động, bởi họ đang rất cần dòng tiền từ thương vụ này để tái đầu tư vào thị trường chuyển nhượng và tuân thủ các quy định về lợi nhuận và bền vững.

Phong độ sụt giảm của Rasmus Hojlund: Dấu hỏi về hiệu suất

Bên cạnh yếu tố xếp hạng của đội bóng, màn trình diễn cá nhân của Hojlund cũng mang đến nhiều lo ngại. Kể từ đầu tháng 3, tiền đạo 21 tuổi vẫn chưa một lần lập công cho Napoli. Trong thất bại trước Bologna, dù đã đóng góp một pha kiến tạo, dấu ấn của anh trong vai trò một sát thủ vòng cấm vẫn vô cùng mờ nhạt. Tổng cộng, Hojlund mới chỉ có 10 bàn thắng tại Serie A mùa này – con số phản ánh sự chững lại của một tài năng từng được kỳ vọng rất nhiều.

Napoli sẽ mua đứt Hojlund?

Kịch bản nào cho tương lai của Hojlund?

Hy vọng lớn nhất hiện nay của Manchester United là Napoli sẽ thu về trọn vẹn điểm số trong hai lượt trận cuối trước Pisa và Udinese – những đối thủ được đánh giá là nhẹ ký hơn. Nếu Napoli lấy lại phong độ và chính thức giành vé dự Champions League, thương vụ chuyển nhượng trị giá 38 triệu bảng dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 6. Đây là kịch bản lý tưởng nhất để cả hai đội bóng giải quyết xong xuôi vấn đề nhân sự.

Tuy nhiên, nếu kịch bản xấu xảy ra và Napoli vắng mặt tại đấu trường C1, ban lãnh đạo Manchester United sẽ phải đối mặt với một mùa hè đầy khó khăn. Việc không thu được khoản phí mong đợi từ ngôi sao người Đan Mạch sẽ buộc đội chủ sân Old Trafford phải cân nhắc lại toàn bộ kế hoạch mua sắm cầu thủ sắp tới.