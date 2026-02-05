Napoli trước nguy cơ mất ngôi vương Serie A trong chuyến làm khách đầy cạm bẫy tại Como Hành trình bảo vệ Scudetto của Napoli đối mặt thử thách cực đại tại Stadio Giuseppe Sinigaglia, nơi hiện tượng Como sẵn sàng trực tiếp định đoạt ngôi vương.

Vòng 35 Serie A đang chứng kiến một kịch bản đầy kịch tính khi Napoli buộc phải giành trọn 3 điểm trên sân của Como để duy trì hy vọng bám đuổi Inter Milan. Tuy nhiên, Stadio Giuseppe Sinigaglia đang dần trở thành "pháo đài" khó chinh phục với bất kỳ ông lớn nào tại Italia mùa giải năm nay.

Napoli đứng trước viễn cảnh mất ngôi vương vào tay Inter Milan ở cuộc đấu Como.

Thông tin trận đấu

Thông số Chi tiết Giải đấu VĐQG Italia (Serie A) - Vòng 35 Địa điểm SVĐ Stadio Giuseppe Sinigaglia Thời gian 23h00 ngày 2/5 (giờ Việt Nam)

Phong độ và bối cảnh: Sự tương phản gay gắt

Napoli bước vào trận đấu này với một tâm thế không thực sự ổn định, đặc biệt là trong các chuyến hành quân xa nhà. Dù vừa có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Cremonese, nhưng những vết gợn từ thất bại 0-2 trước Lazio vẫn còn đó. Đáng lo ngại hơn, đoàn quân của HLV Antonio Conte đã để thua tới 9 trận sân khách trên mọi đấu trường mùa này — một thành tích tệ hại nhất của đội bóng kể từ năm 2014.

Ngược lại, Como dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas đang là hiện tượng thú vị nhất của bóng đá Italia năm 2026. Tính từ đầu năm mới, chỉ có Inter và chính Napoli giành được nhiều điểm hơn đội bóng xứ Lombardy. Sau chuỗi 4 trận không thắng, Como đã kịp thời trở lại bằng thắng lợi quan trọng 2-0 trước Genoa để tiếp tục bám đuổi Juventus trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Khắc tinh của Antonio Conte

Lịch sử đối đầu gần đây đang mang lại sự tự tin lớn cho đội bóng tân binh Como. Ở trận lượt đi vào tháng 11, Como đã cầm hòa Napoli 0-0 một cách quả cảm. Thậm chí, họ còn loại chính Napoli khỏi Coppa Italia sau loạt sút luân lưu cân não ngay tại Naples. Lối chơi kiểm soát bóng hiện đại của Fabregas dường như đang trở thành một "khắc tinh" thực sự đối với hệ thống phòng ngự phản công của Conte.

Phân tích lực lượng và đội hình dự kiến

Về phía chủ nhà, Como đón chào sự trở lại quan trọng của Mergim Vojvoda và Sergi Roberto sau chấn thương, sự vắng mặt duy nhất là Jayden Addai. Trong khi đó, Napoli nhận tin vui khi đội trưởng Giovanni Di Lorenzo sẵn sàng tái xuất sau 4 tháng dưỡng thương, nhưng họ vẫn phải chịu tổn thất lớn khi thiếu vắng bộ đôi tiền đạo Romelu Lukaku và David Neres.

Đội hình dự kiến

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund.

Những quân bài quyết định cục diện

Nico Paz (Como): Tài năng trẻ này hiện là linh hồn trong các đợt lên bóng của đội chủ nhà. Với 12 bàn thắng mùa này, Paz không chỉ là một tay săn bàn đáng sợ mà còn là mắt xích kết nối quan trọng giữa các vệ tinh xung quanh.

Rasmus Hojlund (Napoli): Tiền đạo người Đan Mạch là niềm hy vọng số một trên hàng công Azzurri với 10 bàn thắng kể từ khi trở lại Serie A. Khả năng tì đè và dứt điểm đa dạng của anh sẽ là thử thách lớn cho hàng thủ được tổ chức cực tốt của Como.

Hojlund vẫn là đầu tàu trên hàng công Napoli.

Điểm nóng chiến thuật: Cuộc chiến trung lộ

Khu vực trung tuyến sẽ là nơi quyết định thắng bại của trận đấu này. Cuộc đối đầu giữa Scott McTominay và bộ đôi Perrone - Da Cunha của Como hứa hẹn sẽ rất khốc liệt. McTominay đang có phong độ cao với 3 trận liên tiếp ghi bàn trên sân khách, nhưng sự thông minh và khả năng đánh chặn từ xa của Perrone sẽ là rào cản không nhỏ để tiền vệ người Scotland có thể xâm nhập vòng cấm.

Bên cạnh đó, khả năng giữ sạch lưới của Como — hiện đang đứng đầu 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu về số trận trắng lưới — sẽ là thách thức cực đại cho hàng công đang thiếu vắng Lukaku của Napoli. Việc thiếu các phương án tấn công đột biến từ ghế dự bị có thể khiến đoàn quân của Conte rơi vào bế tắc.

Nhìn chung, dù Napoli có đẳng cấp của nhà vô địch, nhưng Como lại sở hữu tinh thần rực lửa và lợi thế sân nhà. Nhiều khả năng, Napoli sẽ phải nhận một kết quả bất lợi, qua đó gián tiếp giúp Inter Milan chính thức lên ngôi vương sớm tại Serie A mùa này.

Dự đoán kết quả: Como 2-1 Napoli