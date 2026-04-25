Napoli vùi dập Cremonese 4-0: Đẳng cấp của bộ đôi McTominay và De Bruyne Thầy trò Antonio Conte củng cố vị thế trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu sau chiến thắng áp đảo 4-0 trước Cremonese tại vòng 34 Serie A nhờ sự tỏa sáng của các trụ cột.

Sân vận động Diego Armando Maradona vừa chứng kiến một trong những màn trình diễn áp đảo nhất của Napoli mùa này. Tại vòng 34 Serie A, đoàn quân của HLV Antonio Conte đã vùi dập Cremonese với tỷ số 4-0, một kết quả phản ánh chính xác sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội bóng. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh tấn công rực lửa của đội chủ sân Naples.

Khởi đầu bùng nổ và sự thống trị của bộ đôi trung tâm

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Napoli đã thực hiện chiến thuật pressing tầm cao, bóp nghẹt mọi ý đồ triển khai bóng của Cremonese. Chỉ mất 3 phút để sự ưu thế này được cụ thể hóa thành bàn thắng. Từ đường kiến tạo dọn cỗ của Kevin De Bruyne, Scott McTominay tung cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho trận đấu. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ áo xanh thi đấu với tâm lý hưng phấn, hoàn toàn làm chủ nhịp độ trên sân.

Sự cơ động của McTominay và De Bruyne nơi tuyến giữa đã biến khu vực trung tuyến thành sân chơi riêng của Napoli. Dù thủ thành Emil Audero bên phía Cremonese đã có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, sức ép khủng khiếp từ các pha phối hợp biên của Miguel Gutierrez và Matteo Politano liên tục đặt khung thành đội khách vào tình trạng báo động đỏ.

Cú sập hầm cuối hiệp một

Sự phản kháng của Cremonese hoàn toàn tan vỡ trong những phút cuối hiệp thi đấu đầu tiên. Phút 45, áp lực từ Napoli khiến hậu vệ Filippo Terracciano lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà trong nỗ lực bọc lót. Chưa kịp hoàn hồn sau bàn phản lưới, đội khách tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh ở phút 45+3. Kevin De Bruyne đã tự mình ghi tên lên bảng tỷ số bằng một cú sút cận thành hiểm hóc, khép lại hiệp một với cách biệt 3 bàn an toàn.

Siêu phẩm và màn xoay tua nhân sự của Antonio Conte

Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi Napoli vẫn giữ quyền kiểm soát bóng tuyệt đối. Phút 52, Alisson Santos thực hiện một siêu phẩm sút xa đưa bóng găm thẳng vào góc chết khung thành, nâng tỷ số lên 4-0. Đáng chú ý, bàn thắng này khởi nguồn từ một pha phát động tấn công bằng đường chuyền dài chuẩn xác của thủ môn Vanja Milinkovic-Savic.

Với lợi thế quá lớn, HLV Antonio Conte bắt đầu rút các trụ cột ra nghỉ để giữ sức cho giai đoạn nước rút. Những cái tên như Billy Gilmour, Eljif Elmas hay Giovane được tung vào sân để duy trì sự tươi mới. Dù nhịp độ trận đấu giảm xuống, Napoli vẫn là bên làm chủ cuộc chơi. Phút 83, họ có cơ hội gia tăng cách biệt trên chấm phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay của cầu thủ Cremonese, nhưng Scott McTominay đã không thắng được thủ môn Emil Audero.

Đội hình ra sân của 2 CLB.

Chiến thắng này giúp Napoli củng cố vững chắc vị thế trong cuộc đua dự cúp châu Âu mùa giải tới, trong khi Cremonese tiếp tục lún sâu nơi đáy bảng xếp hạng. Sự kết hợp giữa các tân binh như McTominay, De Bruyne cùng hệ thống của Conte đang biến Napoli thành một đối thủ vô cùng khó chịu tại Serie A.

Thống kê trận đấu Napoli vs Cremonese