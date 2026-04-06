NASA công bố loạt ảnh Trái Đất ấn tượng chụp bằng iPhone 17 Pro Max trên tàu Artemis II Các phi hành gia sứ mệnh Artemis II đã sử dụng iPhone 17 Pro Max để ghi lại những khoảnh khắc ngoạn mục về Trái Đất và đời sống trên tàu vũ trụ Orion trong hành trình tiến về phía Mặt Trăng.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) vừa công bố những hình ảnh ngoạn mục về Trái Đất và phi hành đoàn Artemis II trong nhiệm vụ bay quanh Mặt Trăng. Đáng chú ý, các bức ảnh cá nhân này được ghi lại trực tiếp bằng dòng điện thoại cao cấp nhất hiện nay của Apple - iPhone 17 Pro Max.

Công nghệ smartphone trong môi trường không trọng lực

Vào tháng 2 vừa qua, NASA đã chính thức phê chuẩn việc sử dụng iPhone trên các chuyến bay không gian nhằm mở rộng khả năng tác nghiệp cá nhân cho phi hành đoàn. Theo thông tin từ NASA, mỗi thành viên trong số bốn phi hành gia của tàu Orion đều được trang bị một chiếc iPhone 17 Pro Max để phục vụ mục đích chụp ảnh và quay video cá nhân.

Bức ảnh được chụp bằng iPhone 17 Pro Max (Koch)

Bức ảnh được chụp bằng iPhone 17 Pro Max (Wiseman)

Dữ liệu từ Flickr xác nhận rằng những tấm ảnh này được chụp bằng camera của iPhone 17 Pro Max vào ngày 2 tháng 4, đúng vào ngày thứ hai của nhiệm vụ. Các bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Tư lệnh Reid Wiseman và Chuyên gia Christina Koch nhìn ngắm Trái Đất qua cửa sổ khoang chính của tàu vũ trụ Orion.

Sự kết hợp giữa thiết bị di động và máy ảnh chuyên nghiệp

Bên cạnh iPhone 17 Pro Max, phi hành đoàn Artemis II vẫn sử dụng hệ thống thiết bị ghi hình chuyên dụng để đảm bảo độ chi tiết và phục vụ nghiên cứu khoa học. Sự đa dạng trong công cụ ghi hình cho phép NASA có được cái nhìn toàn diện hơn về môi trường không gian.

Thiết bị Mục đích sử dụng iPhone 17 Pro Max Chụp ảnh, quay video cá nhân, tác nghiệp nhanh Nikon D5 & Nikon Z 9 Chụp ảnh chuyên dụng độ phân giải cao GoPro HERO4 Black Ghi hình hành động và góc rộng

Hình chụp Trái Đất từ chuyến du hành của các phi hành gia trên con tàu Artemis II (Nguồn: NASA)

Hình chụp Trái Đất bằng Nikon D5 (Nguồn NASA)

Sứ mệnh lịch sử Artemis II

Artemis II là sứ mệnh có phi hành đoàn đầu tiên của NASA lên Mặt Trăng kể từ sau năm 1972. Theo lộ trình, phi hành đoàn sẽ tiếp cận mặt xa của Mặt Trăng vào thứ Hai, thiết lập kỷ lục mới về khoảng cách xa nhất mà con người từng di chuyển khỏi Trái Đất.

Hình ảnh tàu vũ trụ (Nguồn NASA)

Mặc dù tàu Orion không được thiết kế để hạ cánh trên bề mặt Mặt Trăng, nhiệm vụ này đóng vai trò then chốt trong việc thử nghiệm hệ thống hỗ trợ sự sống cho con người. Phi hành đoàn dự kiến sẽ hoàn tất hành trình và trở về Trái Đất vào ngày 10 tháng 4.