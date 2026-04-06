NASA công bố loạt ảnh Trái đất tuyệt đẹp chụp bằng camera của iPhone 17 Pro Max NASA công bố ảnh Trái đất do phi hành gia Artemis II chụp bằng iPhone 17 Pro Max. Thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để hoạt động trong môi trường vũ trụ.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố loạt ảnh ấn tượng được thực hiện bởi các phi hành gia trong sứ mệnh Artemis II bằng iPhone 17 Pro Max. Đây là minh chứng cho việc thiết bị di động thương mại hiện nay đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe để hoạt động ổn định trong môi trường vũ trụ khắc nghiệt.

iPhone 17 Pro Max vượt qua bài kiểm tra của NASA

Vào tháng 2 năm nay, NASA xác nhận iPhone đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn để sử dụng lâu dài trên tàu vũ trụ. Trong sứ mệnh Artemis II, mỗi thành viên trong số bốn phi hành gia trên tàu Orion đều được trang bị một chiếc iPhone 17 Pro Max. Thiết bị này không chỉ hỗ trợ xem các nội dung hình ảnh, video cá nhân mà còn đóng vai trò như một công cụ ghi hình linh hoạt trong hành trình chinh phục Mặt Trăng.

Ảnh chụp bằng iPhone 17 Pro Max (Wiseman)

Các dữ liệu từ nền tảng Flickr tiết lộ thông tin thú vị về cách những bức ảnh này được thực hiện. Chỉ huy Reid Wiseman và chuyên gia nhiệm vụ Christina Koch đã sử dụng camera trước của iPhone 17 Pro Max để ghi lại khoảnh khắc nhìn về Trái đất qua cửa sổ khoang tàu Orion. Đáng chú ý, các bức ảnh selfie này được chụp vào ngày 2 tháng 4, tức là ngay từ ngày thứ hai của sứ mệnh lịch sử.

Ảnh chụp bằng iPhone 17 Pro Max (Koch)

Sự kết hợp giữa công nghệ di động và thiết bị chuyên dụng

Bên cạnh iPhone 17 Pro Max, phi hành đoàn Artemis II còn được trang bị hệ thống máy ảnh chuyên nghiệp bao gồm Nikon D5, Nikon Z 9 và GoPro HERO4 Black để phục vụ các mục đích nghiên cứu và tư liệu chuyên sâu. Tuy nhiên, khả năng ghi hình của iPhone 17 Pro Max vẫn gây ấn tượng mạnh với độ chi tiết và màu sắc chân thực dù được thực hiện trong điều kiện ánh sáng phức tạp ngoài không gian.

Ảnh được chụp bằng máy ảnh Nikon D5

Artemis II là sứ mệnh có người lái đầu tiên của NASA hướng tới Mặt Trăng kể từ năm 1972. Theo kế hoạch, phi hành đoàn sẽ bay qua phía xa của Mặt Trăng, thiết lập kỷ lục về khoảng cách xa nhất mà con người từng di chuyển khỏi Trái đất. Tàu Orion dự kiến sẽ không hạ cánh xuống bề mặt mà thực hiện lộ trình bay vòng quanh và trở về Trái đất vào ngày 10 tháng 4.

Phân tích sức mạnh kỹ thuật của iPhone 17 Pro Max

Để đạt được chứng nhận của NASA, iPhone 17 Pro Max sở hữu những nâng cấp đáng kể về cả phần cứng lẫn cấu trúc bền bỉ. Máy sử dụng chất liệu nhôm rèn nhiệt kết hợp kính Ceramic Shield thế hệ mới, giúp tăng cường khả năng chịu lực và chống trầy xước tối ưu.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình Vi xử lý Chip A19 Pro tích hợp hệ thống tản nhiệt hơi nước Camera chính Hệ thống Pro Fusion 48MP, hỗ trợ zoom quang học 8x Camera trước 18MP với tính năng chụp thông minh cải tiến Độ bền vỏ máy Nhôm rèn nhiệt, Ceramic Shield chống nứt gấp 4 lần Thời lượng pin Xem video liên tục 37 giờ, sạc nhanh 50% trong 20 phút

Sự xuất hiện của iPhone 17 Pro Max trong sứ mệnh Artemis II không chỉ khẳng định vị thế của Apple trong làng công nghệ mà còn mở ra triển vọng ứng dụng các thiết bị điện tử tiêu dùng cao cấp vào những nhiệm vụ thám hiểm không gian phức tạp trong tương lai.