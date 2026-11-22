Nashville SC 0-1 FC Cincinnati: FC Cincinnati giành chiến thắng
Trận đấu loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Nashville SC và FC Cincinnati gặp nhau lúc 04:00 ngày 23/11/2026 ở vòng 1/8, trên sân Geodis Park.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Nashville SC tiếp đón FC Cincinnati.
- 7'BÀN THẮNG! FC Cincinnati (0-1)
Phút 7': Patrick Yazbek (Nashville SC) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Nashville SC 51% - 49% FC Cincinnati, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.
- 25'Nashville SC ép sân
Cầm bóng: Nashville SC 63% - 37% FC Cincinnati, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 2.
- 37'Nashville SC ép sân
Cầm bóng: Nashville SC 61% - 39% FC Cincinnati, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 39'Thẻ vàng
Phút 39': Miles Robinson (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thẻ vàng
Phút 45': José Martínez (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (Nashville SC): Bryan Acosta vào sân thay Patrick Yazbek.
- 45+2'Thẻ vàng
Phút 45+2': Patrick Yazbek (Nashville SC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Nashville SC ép sân
Cầm bóng: Nashville SC 66% - 34% FC Cincinnati, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 0 - 2.
- 56'Thay người
Phút 56' (Nashville SC): Jack Maher vào sân thay Maxwell Woledzi.
- 61'Thay người
Phút 61' (FC Cincinnati): Tyrell Malacia vào sân thay Bryan Ramirez.
- 61'Thay người
Phút 61' (FC Cincinnati): Pavel Bucha vào sân thay José Martínez.
- 61'Nashville SC ép sân
Cầm bóng: Nashville SC 67% - 33% FC Cincinnati, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 6 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 0 - 2.
- 67'Thay người
Phút 67' (FC Cincinnati): Tom Barlow vào sân thay Evander.
- 73'Nashville SC ép sân
Cầm bóng: Nashville SC 69% - 31% FC Cincinnati, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 6 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 3.
- 75'Thay người
Phút 75' (Nashville SC): Warren Madrigal vào sân thay matthew corcoran.
- 75'Thay người
Phút 75' (FC Cincinnati): Kenji Mboma Dem vào sân thay Samuel Mawuena Gidi.
- 78'Thẻ vàng
Phút 78': Tyrell Malacia (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).
- 85'Thẻ vàng
Phút 85': David Douděra (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).
- 85'Nashville SC ép sân
Cầm bóng: Nashville SC 70% - 30% FC Cincinnati, dứt điểm 17 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 7 - 1; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 0 - 4.
- 86'Thay người
Phút 86' (Nashville SC): Shakur Mohammed vào sân thay Cristian Espinoza.
- 89'Thay người
Phút 89' (Nashville SC): Alex Muyl vào sân thay Reed Baker-Whiting.
- 89'Thay người
Phút 89' (FC Cincinnati): Ayoub Jabbari vào sân thay David Douděra.
- 90'Thẻ vàng
Phút 90': Ayoub Jabbari (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- KTKết thúc: Nashville SC 0-1 FC Cincinnati
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 06:23 23/11/2026
Thắng đi tiếp, thua dừng bước. Đó là bối cảnh của cuộc đối đầu giữa Nashville SC và FC Cincinnati ở vòng 1/8, khi mọi tính toán thông thường nhường chỗ cho một mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. Trận đấu diễn ra lúc 04:00 ngày 23/11/2026 tại Geodis Park.
Loại trực tiếp: không còn đường lùi
Ở vòng đấu này, không có cơ hội sửa sai cho đội bại trận. Một thất bại đồng nghĩa với việc hành trình khép lại ngay lập tức. Áp lực vì thế đè nặng lên cả hai phía, và mỗi sai sót nhỏ đều có thể phải trả giá đắt.
Chính điều đó khiến trận đấu nghiêng về kịch bản thận trọng ở những phút đầu. Đội nào giữ được sự bình tĩnh và tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi sẽ nắm lợi thế lớn trên hành trình đi tiếp.
Phong độ: Nashville SC bất bại, FC Cincinnati có một vết gợn
Nashville SC bước vào trận với chuỗi 5 trận gần nhất chưa biết thua: thắng 3 trận, hòa 2 trận. Đáng chú ý, đội giành chiến thắng ở hai trận gần đây nhất, sau đó là một trận hòa, một trận thắng và một trận hòa trước đó. Đó là phong độ ổn định, phù hợp với yêu cầu của một trận knock-out.
Trong khi đó, FC Cincinnati cũng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, nhưng trước đó từng nhận một thất bại. Dù vậy, tỷ lệ thắng tương đương Nashville SC cho thấy đây không phải đối thủ dễ bị khuất phục.
Thế đối đầu cân bằng tuyệt đối
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nashville SC thắng 2 trận, FC Cincinnati thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với kết quả hòa. Không bên nào chiếm ưu thế rõ rệt trong lịch sử đối đầu gần đây.
Sự cân bằng này khiến cuộc đấu khó đoán hơn và cho thấy cả hai đã quá quen thuộc với cách chơi của nhau. Vì vậy, các chi tiết nhỏ như khả năng giữ nhịp độ, sự tập trung ở những tình huống cố định hay bản lĩnh khi bị dồn ép sẽ có ý nghĩa quyết định.
Điểm then chốt của trận đấu
Với phong độ gần đây cùng thế đối đầu cân bằng, trận đấu nhiều khả năng sẽ được định đoạt bằng sự kiên nhẫn. Nashville SC mang theo chuỗi trận không thua, còn FC Cincinnati có động lực từ chiến thắng mới nhất. Cả hai đều có lý do để tin vào cơ hội của mình.
Nhận định
Đây là cuộc đối đầu của hai đội có phong độ tốt và lịch sử đối đầu ngang ngửa. Nashville SC nhỉnh hơn một chút về sự ổn định khi chưa thua trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, ở một trận loại trực tiếp, lợi thế nhỏ ấy có thể bị xóa nhòa chỉ bằng một khoảnh khắc. Đội nào xử lý tốt áp lực hơn sẽ là đội đi tiếp.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)