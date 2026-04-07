Nathan Ake chia tay Man City gia nhập Fenerbahce: Khép lại kỷ nguyên vàng tại Etihad Hậu vệ Nathan Ake chính thức đạt thỏa thuận chuyển sang Fenerbahce với giá 8,5 triệu bảng, khép lại hành trình 6 năm đầy vinh quang cùng Manchester City dưới thời Pep Guardiola.

Câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce vừa tạo nên cú hích lớn trên thị trường chuyển nhượng khi thông báo chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ Nathan Ake từ Manchester City. Động thái này đánh dấu sự kết thúc của một trong những bản hợp đồng ổn định và đa năng nhất mà Pep Guardiola từng sở hữu tại sân Etihad.

Ake chuẩn bị cập bến Fenerbahce. Ảnh: Getty Images.

Theo thông tin từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, tuyển thủ Hà Lan đã đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng. Dù phía Manchester City vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức, mức giá cho thương vụ này được ấn định vào khoảng 8,5 triệu bảng (tương đương 11,4 triệu USD). Đây được xem là con số hợp lý đối với một cầu thủ đã 31 tuổi và chỉ còn một năm hợp đồng tại Premier League.

Sự lựa chọn tất yếu trong cuộc thay máu lực lượng

Việc Ake rời đi không phải là điều quá bất ngờ đối với giới quan sát. Ở mùa giải 2025-26, tầm ảnh hưởng của hậu vệ người Hà Lan đã suy giảm đáng kể. Anh chỉ có vỏn vẹn 6 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh, khi Pep Guardiola ưu tiên những nhân tố trẻ và giàu tốc độ hơn. Dù từng được giữ lại vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng để lấp chỗ trống cho các trụ cột bị chấn thương như Ruben Dias hay John Stones, nhưng tương lai của Ake tại Manchester vốn đã lung lay từ trước đó.

Tại cấp độ đội tuyển quốc gia, Ake cũng vừa trải qua một kỳ World Cup đầy thăng trầm. Anh là nhân tố quan trọng trong đội hình Hà Lan, nhưng hành trình của "Cơn lốc màu da cam" đã dừng lại đầy tiếc nuối ở vòng 16 đội trước Morocco sau loạt sút luân lưu may rủi.

Di sản của một quân bài đa năng

Gia nhập Man City từ Bournemouth vào năm 2020 với giá 40 triệu bảng, Nathan Ake đã chứng minh giá trị của mình qua 177 lần ra sân. Không sở hữu thể hình quá lý tưởng cho một trung vệ, nhưng khả năng đọc tình huống, sự điềm tĩnh và đặc biệt là sự đa năng khi có thể đảm nhiệm tốt cả vị trí hậu vệ trái lẫn trung vệ đã biến anh thành quân bài tẩy trong tay Guardiola.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Ake tại Etihad chính là cú ăn ba lịch sử vào năm 2023. Người hâm mộ Man City chắc chắn sẽ không quên hình ảnh hậu vệ này thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận chung kết Champions League nghẹt thở trước Inter Milan. Trong 6 năm gắn bó, anh đã kịp bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 FA Cup và 3 Cúp Liên đoàn.

Làn sóng chia tay tại Etihad

Sự ra đi của Nathan Ake là một phần trong kế hoạch tái thiết mạnh mẽ của tân huấn luyện viên Enzo Maresca. Sau khi Pep Guardiola rời ghế nóng, Man City đang chứng kiến một cuộc chuyển giao thế hệ sâu rộng. Ake không phải là công thần duy nhất nói lời chia tay; trước đó, Bernardo Silva đã chuyển đến Real Madrid theo dạng tự do và trung vệ John Stones cũng đã xác nhận rời đội.

Việc Fenerbahce chiêu mộ thành công Ake cho thấy tham vọng lớn của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ trong việc gia cố hàng thủ bằng một cái tên dày dạn kinh nghiệm trận mạc đỉnh cao. Với Ake, đây là cơ hội để anh tìm lại suất đá chính thường xuyên và tiếp tục khẳng định giá trị ở một môi trường mới sau những năm tháng no nê danh hiệu tại xứ sở sương mù.