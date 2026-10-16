NEC Nijmegen 1-1 Levski Sofia: Hai đội chia điểm NEC Nijmegen đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục và cần một kết quả tích cực trước Levski Sofia. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 16/10/2026 trên sân Stadion de Goffert, khi cả hai đội đều chưa có điểm trên bảng xếp hạng.

NEC Nijmegen 1 - 1 Levski Sofia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu NEC Nijmegen tiếp đón Levski Sofia.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: NEC Nijmegen 54% - 46% Levski Sofia, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

17' VAR Phút 17': Bàn thắng không được công nhận — Francisco Everton Mota de Castro (Levski Sofia).

24' Thẻ vàng Phút 24': Noe Lebreton (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Foul).

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: NEC Nijmegen 56% - 44% Levski Sofia, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 2.

35' BÀN THẮNG! Levski Sofia (0-1) Phút 35': Reinaldo Nascimento Satorno (Levski Sofia) lập công (kiến tạo: Svetoslav Vutsov). Tỷ số: 0 - 1.

39' Đôi công cởi mở Cầm bóng: NEC Nijmegen 51% - 49% Levski Sofia, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: NEC Nijmegen 69% - 31% Levski Sofia, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 0 - 2.

62' Thay người Phút 62' (Levski Sofia): Armstrong Oko-Flex vào sân thay David Kusso.

62' Thay người Phút 62' (Levski Sofia): Gasper Trdin vào sân thay Mehdi Moubarik.

64' BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (1-1) Phút 64': Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

64' Đôi công cởi mở Cầm bóng: NEC Nijmegen 52% - 48% Levski Sofia, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 4.

75' Thay người Phút 75' (NEC Nijmegen): Ahmetcan Kaplan vào sân thay Perr Schuurs.

75' Thay người Phút 75' (Levski Sofia): Mazire Soula vào sân thay Marko Grujić.

75' Thay người Phút 75' (Levski Sofia): Juan Esteban Perea Sanchez vào sân thay Francisco Everton Mota de Castro.

77' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: NEC Nijmegen 72% - 28% Levski Sofia, dứt điểm 15 - 7 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 0 - 6.

84' Thay người Phút 84' (NEC Nijmegen): Willum Thor Willumsson vào sân thay Dušan Tadić.

84' Thay người Phút 84' (NEC Nijmegen): Dennis Geiger vào sân thay Clement Bischoff.

90+2' Thay người Phút 90+2' (NEC Nijmegen): Almugera Kabar vào sân thay Noe Lebreton.

90+2' Thay người Phút 90+2' (NEC Nijmegen): Yassin Moslih vào sân thay Gabriel·Bras.

90+4' Thay người Phút 90+4' (Levski Sofia): Álex Centelles vào sân thay Reinaldo Nascimento Satorno.

90' Đôi công cởi mở Cầm bóng: NEC Nijmegen 51% - 49% Levski Sofia, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 14 - 14, cứu thua 1 - 6.

KT Kết thúc: NEC Nijmegen 1-1 Levski Sofia Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:55 16/10/2026

Đội hình chính thức NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-3 · HLV Dick Schreuder Levski Sofia Sơ đồ 4-3-3 · HLV Julio Velázquez 1 G. Crettaz 73 Gabriel Brás 4 P. Schuurs 24 Deveron Fonville 34 Kevin Kers 6 D. Nejašmić 20 N. Lebreton 99 Clement Bischoff 9 T. Chery 30 B. Linssen 10 D. Tadić 92 S. Vutsov 21 Aldair 50 K. Dimitrov 4 C. Makoun 3 Maicon 19 El Moubarik 8 M. Grujić 35 Serginho 27 David Kusso 7 Reinaldo 17 Everton Bala Dự bị NEC Nijmegen 18 D. Geiger 38 Joep Geneste 66 Almugera Raouf Mohammed Kabar 22 A. Kaplan 35 Jamiro Monteiro 42 Y. Moslih 12 N. Polster 14 K. Sierhuis 11 W. Willumsson Levski Sofia 18 G. Trdin 31 N. Serafimov 22 M. Soula 11 A. Oko-Flex 78 M. Lukov 2 Hevertton Santos 20 Álex Centelles 1 O. Vladimirov 9 J. Perea Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026

NEC Nijmegen Thống kê Levski Sofia 51% Kiểm soát bóng 49% 18 Dứt điểm 8 9 Trúng đích 2 6 Phạt góc 1 14 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật T. Chery NEC Nijmegen 1 bàn Reinaldo Levski Sofia 1 bàn S. Vutsov Levski Sofia 1 kiến tạo · điểm 8.43

NEC Nijmegen đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc tiếp đón Levski Sofia trên sân Stadion de Goffert là cơ hội để đội chủ nhà đặt dấu mốc đầu tiên. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 16/10/2026. Ở thời điểm này, NEC Nijmegen xếp hạng 36 với 0 điểm, còn Levski Sofia đứng hạng 27, cũng với 0 điểm.

NEC Nijmegen: chưa thắng nhưng khó bị đánh bại

Trong 5 trận gần nhất, NEC Nijmegen hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa có chiến thắng nào. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà không dễ gục ngã, song họ vẫn thiếu sự quyết đoán ở những thời điểm cần ghi bàn để giành trọn 3 điểm.

Vì vậy, lợi thế sân nhà càng quan trọng. Nếu NEC Nijmegen biến được sự lì lợm thành hiệu quả ở khâu dứt điểm, họ hoàn toàn có thể kết thúc chuỗi trận không thắng và tiến gần hơn đến mục tiêu mà đội đang hướng tới.

Levski Sofia: phong độ thất thường

Levski Sofia có kết quả khá thất thường trong 4 trận gần nhất, với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Đây là bức tranh của một đội có thể tạo bất ngờ nhưng chưa giữ được sự ổn định qua từng trận.

Về vị trí, đội khách đang xếp trên NEC Nijmegen 9 bậc trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khi cả hai cùng có 0 điểm, thứ hạng chưa phản ánh khoảng cách thực sự về sức mạnh.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Hai đội đều đang cần tìm lại sự chắc chắn. NEC Nijmegen có xu hướng giữ thế trận cân bằng và hạn chế sai sót, trong khi Levski Sofia từng thắng nhưng cũng thua nhiều hơn số trận thắng. Trận đấu vì thế có thể xoay quanh việc đội nào kiểm soát tốt hơn những khoảnh khắc chuyển trạng thái và giảm thiểu lỗi cá nhân.

Với đội chủ nhà, sự kiên nhẫn trước khung thành đối phương sẽ là chìa khóa. Với đội khách, việc tận dụng tinh thần từ trận thắng đã có trong chuỗi phong độ gần đây có thể giúp họ cạnh tranh sòng phẳng.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa hai đội cùng đang tìm kiếm khởi đầu thuận lợi. NEC Nijmegen có lợi thế sân nhà và chuỗi trận chưa thua đậm, còn Levski Sofia nhỉnh hơn về thứ hạng và đã có chiến thắng trong chuỗi gần đây. Một trận đấu cân bằng, nhiều toan tính và ít khoảng trống là kịch bản dễ xảy ra.

NEC Nijmegen 5 trận gần nhất H H B B H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 5 Thủng lưới Levski Sofia 5 trận gần nhất T B H B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B 26 AZ Alkmaar 1 0 0 1 -1 0 B 27 Levski Sofia 1 0 0 1 -1 0 B 28 Celtic 1 0 0 1 -2 0 B … 35 Lech Poznan 1 0 0 1 -4 0 B 36 NEC Nijmegen 1 0 0 1 -5 0 B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng NEC Nijmegen ✚ I. Hansen-Aaroen (Off the roster) ✚ E. Mor (Groin Injury) ✚ B. Nuytinck (Ankle Injury) ✚ P. Sandler (Injury) ✚ A. Tahaui (Off the roster) ✚ D. Geiger (Inactive) ✚ K. Sierhuis (Inactive) ✚ A. Thomas (Inactive) Levski Sofia ✚ P. Hristov (Off the roster) ✚ O. Kamdem (Off the roster) ✚ R. Kirilov (Knee Injury) ✚ A. Mitkov (Inactive) ✚ M. Sangare (Off the roster) ✚ A. Bouras (Muscle Injury) ✚ M. Soula (Inactive) ✚ P. Hristov (Off the roster)