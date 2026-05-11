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NEC Nijmegen 3-1 Omonia Nicosia: NEC Nijmegen giành chiến thắng

Văn Thể05/11/2026 19:45

NEC Nijmegen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Omonia Nicosia 2 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 00:45 ngày 06/11/2026 trên sân Stadion de Goffert.

NEC Nijmegen3 - 1Omonia NicosiaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    NEC Nijmegen tiếp đón Omonia Nicosia.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: NEC Nijmegen 49% - 51% Omonia Nicosia, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 15'Thay người

    Phút 15' (NEC Nijmegen): Willum Thor Willumsson vào sân thay Perr Schuurs.

  • 23'BÀN THẮNG! Omonia Nicosia (0-1)

    Phút 23': Loïs Diony (Omonia Nicosia) lập công (kiến tạo: panagiotis andreou). Tỷ số: 0 - 1.

  • 27'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: NEC Nijmegen 57% - 43% Omonia Nicosia, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': Clement Bischoff (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 39'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: NEC Nijmegen 62% - 38% Omonia Nicosia, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (1-1)

    Phút 50': Bryan Linssen (NEC Nijmegen) lập công (kiến tạo: Tjaronn Chery). Tỷ số: 1 - 1.

  • 51'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: NEC Nijmegen 68% - 32% Omonia Nicosia, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 63'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: NEC Nijmegen 67% - 33% Omonia Nicosia, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 2.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Omonia Nicosia): Stefan Simić vào sân thay Mihlali Mayambela.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (NEC Nijmegen): Kevin Kers vào sân thay Ayodele Thomas.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (NEC Nijmegen): Philippe Sandler vào sân thay Tjaronn Chery.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (NEC Nijmegen): Dušan Tadić vào sân thay Jamiro Monteiro.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Omonia Nicosia): Luuk Brouwers vào sân thay Florin Tănase.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Omonia Nicosia): A. Neophytou vào sân thay Loïs Diony.

  • 74'BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (2-1)

    Phút 74': Clement Bischoff (NEC Nijmegen) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 76'BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (3-1)

    Phút 76': Bryan Linssen (NEC Nijmegen) lập công (kiến tạo: Dušan Tadić). Tỷ số: 3 - 1.

  • 77'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: NEC Nijmegen 64% - 36% Omonia Nicosia, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 1 - 3.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Omonia Nicosia): Christos Constantinides vào sân thay panagiotis andreou.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Omonia Nicosia): Panagiotis Christoforou vào sân thay Ewandro.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (NEC Nijmegen): Kaj Sierhuis vào sân thay Bryan Linssen.

  • 90'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: NEC Nijmegen 63% - 37% Omonia Nicosia, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 2 - 4.

  • KTKết thúc: NEC Nijmegen 3-1 Omonia Nicosia

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 02:37 06/11/2026

Đội hình chính thức
NEC Nijmegen
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder
Omonia Nicosia
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV H. Berg
1
G. Crettaz
73
Gabriel Brás
4
P. Schuurs
22
A. Kaplan
77
A. Thomas
6
D. Nejašmić
35
Jamiro Monteiro
99
Clement Bischoff
9
T. Chery
20
N. Lebreton
30
B. Linssen
1
T. Kaminski
93
J. Duverne
5
S. Coulibaly
37
Ľ. Šatka
21
M. Mayambela
74
P. Andreou
14
M. Marić
11
Ewandro
17
F. Tănase
7
J. Montnor
99
L. Diony
Dự bị
NEC Nijmegen
11 W. Willumsson24 Deveron Fonville38 Joep Geneste66 Almugera Raouf Mohammed Kabar34 Kevin Kers42 Y. Moslih12 N. Polster3 P. Sandler14 K. Sierhuis
Omonia Nicosia
22 M. Tankovic85 A. Neophytou27 S. Simič78 Pantelis Michail96 Athos Kounounis92 C. Panagiotis20 L. Brouwers40 Fabiano90 Konstantinidis
Cập nhật đội hình lúc 00:17 06/11/2026
NEC NijmegenThống kêOmonia Nicosia
63%
Kiểm soát bóng
37%
18
Dứt điểm
6
8
Trúng đích
3
5
Phạt góc
2
11
Phạm lỗi
12
2
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
B. Linssen
B. Linssen
NEC Nijmegen
2 bàn
Clement Bischoff
Clement Bischoff
NEC Nijmegen
1 bàn
L. Diony
L. Diony
Omonia Nicosia
1 bàn
T. Chery
T. Chery
NEC Nijmegen
1 kiến tạo · điểm 7.61
D. Tadić
D. Tadić
NEC Nijmegen
1 kiến tạo · điểm 7.2
P. Andreou
P. Andreou
Omonia Nicosia
1 kiến tạo · điểm 6.66

NEC Nijmegen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Omonia Nicosia đúng 2 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu tại Stadion de Goffert lúc 00:45 ngày 06/11/2026 vì thế là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với đối thủ đang đứng trên mình.

Khoảng cách điểm số hẹp, thứ hạng chênh lệch

Omonia Nicosia hiện đứng hạng 11 với 6 điểm. NEC Nijmegen xếp hạng 20 với 4 điểm, cách đối thủ 9 bậc nhưng chỉ kém 2 điểm.

Bảng xếp hạng đang rất sít sao. Một chiến thắng có thể thay đổi đáng kể vị thế của đội thắng, còn đội thua sẽ phải chịu thêm áp lực ở những vòng tiếp theo.

Phong độ: NEC Nijmegen khó thắng, Omonia Nicosia thất thường

Trong 5 trận gần nhất, NEC Nijmegen thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Trận thua là trận gần đây nhất. Đội chủ nhà ít thua nhưng cũng khó ghi trọn điểm, khi có tới 3 trận hòa trong chuỗi này.

Omonia Nicosia có chuỗi kết quả thiếu ổn định hơn: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội khách thắng ở trận gần nhất, nhưng trước đó đã có hai trận thua liên tiếp. Họ đang đi vào trận này với tinh thần khá tích cực.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với NEC Nijmegen, bài toán lớn nhất là biến những trận hòa thành điểm số trọn vẹn. Chơi trên sân nhà, đội bóng có lý do để chủ động hơn, nhưng cũng cần cẩn trọng sau trận thua gần nhất.

Omonia Nicosia nhiều khả năng sẽ tìm cách tận dụng đà thắng ở trận vừa qua. Do phong độ lên xuống, sự kiên nhẫn và kỷ luật trong khâu phòng ngự sẽ quyết định việc họ có mang được điểm từ chuyến làm khách hay không.

Nhận định

Hai đội cách nhau chỉ 2 điểm, và phong độ gần đây của cả hai chưa có điểm nào đủ vượt trội. Đây là trận đấu có nhiều khả năng giằng co, nơi chi tiết nhỏ ở hai đầu sân có thể định đoạt kết quả.

NEC Nijmegen có động lực lớn để bám sát nhóm dự cúp châu lục. Omonia Nicosia lại muốn củng cố vị trí hiện tại và nới rộng khoảng cách với đối thủ. Chính bối cảnh đó làm nên sức nóng của cuộc đối đầu này.

NEC Nijmegen
5 trận gần nhất
BHTHH
3
Trận
1-1-1
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
8
Thủng lưới
Omonia Nicosia
5 trận gần nhất
TBBHT
7
Trận
4-1-2
T-H-B
11
Ghi (TB 1.6)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Olympiakos Piraeus4310+310HTTT
2Benfica3300+89TTT
3Bayer Leverkusen3300+89TTT
8Beşiktaş3210+47HTT
9Sunderland3210+27HTT
10AZ Alkmaar3201+46TTB
11Omonia Nicosia3201+16BTT
12Rennes4130+16HHTH
19Sturm Graz3111-24TBH
20NEC Nijmegen3111-34THB
21Red Bull Salzburg3111-34HBT
24AC Milan3102-13BTB
25Celta Vigo3102-13TBB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
NEC Nijmegen
M. Bakker (Off the roster)
D. Geiger (Injury)
I. Hansen-Aaroen (Off the roster)
E. Mor (Groin Injury)
B. Nuytinck (Ankle Injury)
P. Sandler (Injury)
D. Tadic (Calf Injury)
A. Tahaui (Off the roster)
Omonia Nicosia
C. Eiting (Knee Injury)
F. Kitsos (Inactive)
L. Nego (Muscle Injury)
C. Eiting (Knee Injury)
F. Kitsos (Inactive)
L. Nego (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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