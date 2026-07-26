NEC ra mắt tablet Lavie BT53C đối đầu Microsoft Surface với chip Intel Panther Lake và màn hình 500 nits Mẫu máy tính bảng Windows NEC Lavie BT53C sở hữu vi xử lý Intel Panther Lake, màn hình 13 inch độ sáng 500 nits cùng tùy chọn 5G, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với dòng Microsoft Surface.

Hãng NEC Personal Computers vừa chính thức ra mắt mẫu máy tính bảng chạy hệ điều hành Windows mang tên Lavie BT53C tại Nhật Bản. Nằm trong phân khúc cao cấp, sản phẩm được thiết kế dạng 2 trong 1 với bàn phím tháo rời, hướng tới mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với dòng sản phẩm Microsoft Surface nhờ cấu hình phần cứng thế hệ mới cùng khả năng di động cao.

Máy tính bảng Windows Lavie BT53C được trang bị vi xử lý Intel Panther Lake mạnh mẽ.

Cấu hình vượt trội với nền tảng Intel Panther Lake và AI

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên NEC Lavie BT53C đến từ sức mạnh xử lý bên trong. Thiết bị được trang bị nền tảng vi xử lý Intel Panther Lake với các tùy chọn cấu hình gồm Core Ultra 7 365, Core Ultra 5 335 hoặc Core Ultra 5 332. Nhờ đó, máy đáp ứng mượt mà cả những công việc văn phòng hằng ngày lẫn các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao hơn.

Bên cạnh đó, các dòng chip này còn tích hợp bộ xử lý thần kinh (NPU) với hiệu năng xử lý AI đạt mức 49 TOPS, hỗ trợ hiệu quả cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Về bộ nhớ, người dùng có thể lựa chọn dung lượng RAM LPDDR5X 16 GB hoặc 32 GB, kết hợp cùng ổ cứng SSD PCIe NVMe dung lượng tối đa 512 GB.

Thiết bị đi kèm bàn phím tháo rời và bút cảm ứng.

Màn hình 2,8K độ sáng cao và thiết kế di động

Về khả năng hiển thị, Lavie BT53C sở hữu màn hình cảm ứng IPS kích thước 13 inch với độ phân giải 2.880 x 1.920 pixel. Màn hình này đạt độ sáng lên tới 500 nits, giúp hiển thị rõ ràng ngay cả khi làm việc trong môi trường ánh sáng mạnh hoặc ngoài trời.

Thiết bị sở hữu kích thước tổng thể 290 x 210 x 9,3 mm, tương đương với một tờ giấy A4, và trọng lượng nhẹ chỉ 866 g. Mặt lưng của máy tích hợp sẵn chân đế (kickstand), cho phép người dùng dễ dàng dựng máy ở nhiều góc độ khác nhau trên mặt bàn.

Chân đế tích hợp giúp máy dễ dàng đứng vững trên các bề mặt.

Khả năng kết nối, phụ kiện và thời lượng pin

NEC Lavie BT53C được tích hợp bàn phím tháo rời kết nối qua cổng tiếp xúc Pogo Pin. Bàn phím này có sẵn khe lưu trữ riêng, đồng thời kiêm luôn chức năng sạc cho bút cảm ứng đi kèm khi được cắm vào dock.

Bàn phím tháo rời biến máy tính bảng thành laptop tiện lợi.

Về mặt kết nối, chiếc máy tính bảng này trang bị 2 cổng Thunderbolt 4 hỗ trợ sạc và xuất hình ảnh ra màn hình ngoài. Thiết bị hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 tiên tiến cùng tùy chọn mạng 5G không dây. Ngoài ra, máy còn sở hữu camera trước 5 MP phục vụ gọi video, camera sau 8 MP và thời lượng pin theo công bố đạt tới 10,1 giờ phát video liên tục.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết NEC Lavie BT53C

Thông số Chi tiết Màn hình 13 inch IPS cảm ứng, 2.880 x 1.920 pixel, độ sáng 500 nits Vi xử lý Intel Core Ultra 7 365 / Core Ultra 5 335 / Core Ultra 5 332 (Panther Lake) Hiệu năng NPU Tối đa 49 TOPS RAM 16 GB / 32 GB LPDDR5X Bộ nhớ trong Tối đa 512 GB PCIe NVMe SSD Kích thước / Trọng lượng 290 x 210 x 9,3 mm / 866 g Cổng kết nối 2x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, tùy chọn 5G Thời lượng pin Tối đa 10,1 giờ phát video

Mẫu máy tính bảng Lavie BT53C sẽ bắt đầu được mở bán chính thức từ tháng 9 với mức giá khởi điểm từ 611.600 Yên (khoảng 3.746 USD).