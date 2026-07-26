NEC ra mắt tablet Lavie BT53C đối đầu Microsoft Surface với chip Intel Panther Lake và màn hình 500 nits
Mẫu máy tính bảng Windows NEC Lavie BT53C sở hữu vi xử lý Intel Panther Lake, màn hình 13 inch độ sáng 500 nits cùng tùy chọn 5G, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với dòng Microsoft Surface.
Hãng NEC Personal Computers vừa chính thức ra mắt mẫu máy tính bảng chạy hệ điều hành Windows mang tên Lavie BT53C tại Nhật Bản. Nằm trong phân khúc cao cấp, sản phẩm được thiết kế dạng 2 trong 1 với bàn phím tháo rời, hướng tới mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với dòng sản phẩm Microsoft Surface nhờ cấu hình phần cứng thế hệ mới cùng khả năng di động cao.
Cấu hình vượt trội với nền tảng Intel Panther Lake và AI
Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên NEC Lavie BT53C đến từ sức mạnh xử lý bên trong. Thiết bị được trang bị nền tảng vi xử lý Intel Panther Lake với các tùy chọn cấu hình gồm Core Ultra 7 365, Core Ultra 5 335 hoặc Core Ultra 5 332. Nhờ đó, máy đáp ứng mượt mà cả những công việc văn phòng hằng ngày lẫn các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao hơn.
Bên cạnh đó, các dòng chip này còn tích hợp bộ xử lý thần kinh (NPU) với hiệu năng xử lý AI đạt mức 49 TOPS, hỗ trợ hiệu quả cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Về bộ nhớ, người dùng có thể lựa chọn dung lượng RAM LPDDR5X 16 GB hoặc 32 GB, kết hợp cùng ổ cứng SSD PCIe NVMe dung lượng tối đa 512 GB.
Màn hình 2,8K độ sáng cao và thiết kế di động
Về khả năng hiển thị, Lavie BT53C sở hữu màn hình cảm ứng IPS kích thước 13 inch với độ phân giải 2.880 x 1.920 pixel. Màn hình này đạt độ sáng lên tới 500 nits, giúp hiển thị rõ ràng ngay cả khi làm việc trong môi trường ánh sáng mạnh hoặc ngoài trời.
Thiết bị sở hữu kích thước tổng thể 290 x 210 x 9,3 mm, tương đương với một tờ giấy A4, và trọng lượng nhẹ chỉ 866 g. Mặt lưng của máy tích hợp sẵn chân đế (kickstand), cho phép người dùng dễ dàng dựng máy ở nhiều góc độ khác nhau trên mặt bàn.
Khả năng kết nối, phụ kiện và thời lượng pin
NEC Lavie BT53C được tích hợp bàn phím tháo rời kết nối qua cổng tiếp xúc Pogo Pin. Bàn phím này có sẵn khe lưu trữ riêng, đồng thời kiêm luôn chức năng sạc cho bút cảm ứng đi kèm khi được cắm vào dock.
Về mặt kết nối, chiếc máy tính bảng này trang bị 2 cổng Thunderbolt 4 hỗ trợ sạc và xuất hình ảnh ra màn hình ngoài. Thiết bị hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 tiên tiến cùng tùy chọn mạng 5G không dây. Ngoài ra, máy còn sở hữu camera trước 5 MP phục vụ gọi video, camera sau 8 MP và thời lượng pin theo công bố đạt tới 10,1 giờ phát video liên tục.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết NEC Lavie BT53C
|Thông số
|Chi tiết
|Màn hình
|13 inch IPS cảm ứng, 2.880 x 1.920 pixel, độ sáng 500 nits
|Vi xử lý
|Intel Core Ultra 7 365 / Core Ultra 5 335 / Core Ultra 5 332 (Panther Lake)
|Hiệu năng NPU
|Tối đa 49 TOPS
|RAM
|16 GB / 32 GB LPDDR5X
|Bộ nhớ trong
|Tối đa 512 GB PCIe NVMe SSD
|Kích thước / Trọng lượng
|290 x 210 x 9,3 mm / 866 g
|Cổng kết nối
|2x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, tùy chọn 5G
|Thời lượng pin
|Tối đa 10,1 giờ phát video
Mẫu máy tính bảng Lavie BT53C sẽ bắt đầu được mở bán chính thức từ tháng 9 với mức giá khởi điểm từ 611.600 Yên (khoảng 3.746 USD).