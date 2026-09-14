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Neftchi 1-0 Al Quwa Al Jawiya: Neftchi giành chiến thắng

Văn Thể14/09/2026 16:08

Neftchi và Al Quwa Al Jawiya bước vào cuộc so tài tại Istiqlol Stadium lúc 20:45 ngày 14/09/2026, hứa hẹn màn tranh đua quyết liệt giữa hai đội bóng liền kề.

Neftchi1 - 0Al Quwa Al JawiyaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Neftchi tiếp đón Al Quwa Al Jawiya.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Neftchi): B. Toshmirzaev vào sân thay A. Ismoilov.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Neftchi): Z. Marusic vào sân thay Yan Sasse.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': S. Al Rosan (Al Quwa Al Jawiya) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': S. Perica (Neftchi) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Al Quwa Al Jawiya): M. Muhsen vào sân thay A. H. Hatem.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Al Quwa Al Jawiya): M. Mohammad vào sân thay T. Kisinda.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': M. Mousa (Al Quwa Al Jawiya) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Neftchi): K. Giyosov vào sân thay S. Perica.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Al Quwa Al Jawiya): M. Orkuma vào sân thay A. Saad.

  • 79'Thẻ vàng

    Phút 79': N. Abduganiyev (Neftchi) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': B. Toshmirzaev (Neftchi) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Al Quwa Al Jawiya): H. Jouini vào sân thay M. Jawad.

  • 83'BÀN THẮNG! Neftchi (1-0)

    Phút 83': Z. Marusic (Neftchi) lập công (kiến tạo: K. Kouao). Tỷ số: 1 - 0.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Z. Marusic (Neftchi) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Neftchi): A. Gofurov vào sân thay A. Odilov.

  • KTKết thúc: Neftchi 1-0 Al Quwa Al Jawiya

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 22:40 14/09/2026

Cuộc đối đầu giữa Neftchi và Al Quwa Al Jawiya diễn ra vào lúc 20:45 ngày 14/09/2026 trên sân vận động Istiqlol Stadium đang thu hút nhiều sự quan tâm. Ở thời điểm hiện tại, Neftchi bước vào trận đấu với quyết tâm lớn khi đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục, biến từng phút tranh tài trên sân cỏ trở thành bài kiểm tra bản lĩnh thực sự.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Nhìn vào cục diện bảng tổng sắp, khoảng cách giữa hai câu lạc bộ gần như không đáng kể. Neftchi hiện đứng ở vị trí thứ 13 với 0 điểm, trong khi Al Quwa Al Jawiya bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 14 và cũng chưa có điểm số nào. Khoảng cách sít sao này biến cuộc chạm trán trực tiếp thành điểm nóng của nhóm giữa bảng.

Khoảng cách về mặt thứ bậc giữa vị trí thứ 13 và 14 phản ánh sự cân bằng về mặt điểm số khởi đầu. Mỗi pha bóng trên sân Istiqlol Stadium sẽ mang ý nghĩa định hình bước chạy đà cho cả hai bên trong giai đoạn này của chiến dịch.

Điểm tựa Istiqlol Stadium và toan tính chiến thuật

Istiqlol Stadium sẽ là nơi chứng kiến màn phân định chiến thuật giữa hai câu lạc bộ. Lợi thế sân bãi trao cho Neftchi sự chủ động nhất định trong việc thiết lập nhịp độ chơi bóng ngay từ những phút đầu. Với việc bám đuổi nhóm dự cúp châu lục làm mục tiêu trọng tâm, đội bóng cần duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và tận dụng tối đa các tình huống cố định.

Ở bên kia chiến tuyến, Al Quwa Al Jawiya bước vào trận đấu với tâm thế sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp trước đối thủ xếp ngay trên mình. Tính chất kỷ luật và sự thận trọng từ cả hai phía nhiều khả năng sẽ biến trận cầu thành một thế trận giằng co chặt chẽ, nơi đội bóng nào tận dụng tốt hơn các khoảnh khắc sơ hở sẽ chiếm được ưu thế trên sân.

Neftchi
5 trận gần nhất
TBTTB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Al Quwa Al Jawiya
5 trận gần nhất
BTBHH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Ahli Jeddah000000
2Al-Nassr000000
3Al-Hilal Saudi FC000000
12Tractor Sazi000000
13Neftchi000000
14Al Quwa Al Jawiya000000
15Al-Ittihad FC000000T

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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