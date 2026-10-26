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Neftchi 1-2 Al-Ittihad FC: Al-Ittihad FC giành chiến thắng

Văn Thể26/10/2026 15:44

Neftchi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 7 với 3 điểm, trong lúc Al-Ittihad FC ở hạng 11 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 20:45 ngày 26/10/2026 tại Istiqlol Stadium.

Neftchi1 - 2Al-Ittihad FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Neftchi tiếp đón Al-Ittihad FC.

  • 12'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Neftchi 22% - 78% Al-Ittihad FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 14'VAR

    Phút 14': Phạt đền được công nhận — Jamshid Iskanderov (Neftchi).

  • 17'BÀN THẮNG! Neftchi (1-0)

    Phút 17': Jamshid Iskanderov (Neftchi) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Neftchi 44% - 56% Al-Ittihad FC, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': Michel (Neftchi) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 34'BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (1-1)

    Phút 34': Houssem Aouar (Al-Ittihad FC) lập công (kiến tạo: Steven Bergwijn). Tỷ số: 1 - 1.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Neftchi 47% - 53% Al-Ittihad FC, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Neftchi): Anvarjon Gofurov vào sân thay Bojan Ciger.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Neftchi): Yan Medeiros Sasse vào sân thay Vladimir Jovović.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Neftchi 49% - 51% Al-Ittihad FC, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 2 - 1.

  • 60'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Neftchi 47% - 53% Al-Ittihad FC, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 2 - 1.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Al-Ittihad FC): Mukhtar Ali vào sân thay Georginio Wijnaldum.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Al-Ittihad FC): Youssef En-Nesyri vào sân thay George Ilenikhena.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Neftchi): Ibrokhimkhalil Yuldoshev vào sân thay Alisher Odilov.

  • 72'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Neftchi 48% - 52% Al-Ittihad FC, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 5; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 2 - 1.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Al-Ittihad FC): Ahmed Al-Ghamdi vào sân thay Dion Lopy.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Al-Ittihad FC): Marwan Al-Sahafi vào sân thay Steven Bergwijn.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Neftchi): Khurshid Giyosov vào sân thay Abrorbek ismoilov.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Richard Ríos Montoya (Al-Ittihad FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 84'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Neftchi 46% - 54% Al-Ittihad FC, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 7; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 3 - 1.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Neftchi): Asilbek Jumaev vào sân thay Marcus Forss.

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Farrukh Sayfiev (Neftchi) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90'BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (1-2)

    Phút 90': Youssef En-Nesyri (Al-Ittihad FC) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

  • 90+3'Thay người

    Phút 90+3' (Al-Ittihad FC): Muath Faquihi vào sân thay Houssem Aouar.

  • KTKết thúc: Neftchi 1-2 Al-Ittihad FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 22:41 26/10/2026

Đội hình chính thức
Neftchi
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Islom Ismoilov
Al-Ittihad FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Wissing
1
B. Ergashev
52
K. Kouao
4
B. Ciger
3
Michel
34
F. Sayfiyev
77
Ratinho
8
V. Jovović
10
J. Iskanderov
7
A. Ismailov
88
M. Forss
22
Alisher Odilov
1
P. Rajković
13
Muhannad Al Shanqiti
6
Saad Al Mosa
2
Danilo Pereira
25
F. Abdi
5
R. Rios
30
D. Lopy
23
G. Wijnaldum
10
H. Aouar
34
S. Bergwijn
99
G. Ilenikhena
Dự bị
Neftchi
9 K. Giyosov11 A. Jumayev19 A. Erimbetov2 I. Pulatov27 N. Sarsenbaev71 Toshmirzaev45 A. Turaev31 Yan Sasse20 G'ofurov
Al-Ittihad FC
50 Mohammed Al Absi8 Mukhtar Ali32 Ahmed Al Julaydan88 Osama Al Mermesh21 Y. En-Nesyri22 Marwan Al Sahafi66 Mohammed Barnawi42 Muath Faqeehi41 Mohammed Fallatah
Cập nhật đội hình lúc 20:17 26/10/2026
NeftchiThống kêAl-Ittihad FC
46%
Kiểm soát bóng
54%
7
Dứt điểm
14
2
Trúng đích
5
4
Phạt góc
8
12
Phạm lỗi
6
3
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
H. Aouar
H. Aouar
Al-Ittihad FC
1 bàn
Y. En-Nesyri
Y. En-Nesyri
Al-Ittihad FC
1 bàn
J. Iskanderov
J. Iskanderov
Neftchi
1 bàn
S. Bergwijn
S. Bergwijn
Al-Ittihad FC
1 kiến tạo · điểm 7.02

Neftchi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 7 với 3 điểm. Trận gặp Al-Ittihad FC lúc 20:45 ngày 26/10/2026 trên sân Istiqlol Stadium là dịp để đội bóng này tiếp tục giữ nhịp ở nhóm đầu bảng. Đối thủ đang xếp thứ 11 với 1 điểm và cần những kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Neftchi bám đuổi nhóm đầu bảng

Với 3 điểm, Neftchi hiện xếp hạng 7 trên bảng xếp hạng. Vị trí này đặt họ ở ngay sát nhóm cạnh tranh các tấm vé dự cúp châu lục, nên mỗi trận đấu đều có sức nặng trong việc giữ nhịp bám đuổi.

Ngược lại, Al-Ittihad FC đứng thứ 11 với 1 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 4 bậc xếp hạng và 2 điểm, chênh lệch không lớn nhưng đủ để tạo ra áp lực khác nhau cho từng bên trước giờ bóng lăn.

Phong độ: hai đội cùng thắng hai, thua hai, hòa một

Trong 5 trận gần nhất, Neftchi thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, chuỗi kết quả của họ đan xen giữa thắng và thua, trong đó trận gần nhất là một chiến thắng. Điều này cho thấy một tập thể có khả năng tạo đột biến nhưng chưa thực sự ổn định.

Al-Ittihad FC có thành tích tương tự: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, diễn biến lại khác biệt. Đội khách thắng cả hai trận mới nhất, sau đó mới là hai trận thua và một trận hòa ở những lượt cũ hơn. Như vậy, họ đang đi lên về phong độ và sẽ bước vào trận đấu với tâm lý khá tích cực.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu này có thể xoay quanh sự đối lập giữa hai trạng thái. Neftchi có lợi thế về thứ hạng và vừa có chiến thắng ở trận gần nhất. Trong khi đó, Al-Ittihad FC mang theo đà hồi phục với hai trận thắng liên tiếp.

Với Neftchi, bài toán là duy trì sự ổn định, tránh để những trận thua xen kẽ như các tuần gần đây lặp lại. Với Al-Ittihad FC, thử thách là biến đà thắng thành điểm số cụ thể trên bảng xếp hạng, bởi họ mới tích lũy 1 điểm. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai lầm ở những phút đầu sẽ có lợi thế tâm lý đáng kể.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, Neftchi nhỉnh hơn nhờ đang đứng cao hơn và có thêm điểm số. Tuy nhiên, phong độ gần đây của hai đội không chênh lệch nhiều, còn Al-Ittihad FC lại đang có hai chiến thắng gần nhất. Vì vậy, trận đấu hứa hẹn cạnh tranh sát sao, và kết quả nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng giữ sự ổn định của từng đội trong suốt 90 phút.

Neftchi
5 trận gần nhất
TBTBH
2
Trận
1-0-1
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
3
Thủng lưới
Al-Ittihad FC
5 trận gần nhất
TTBBH
3
Trận
1-1-1
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain2200+76TT
2Esteghlal FC2200+46TT
3Al-Hilal Saudi FC2200+36TT
6Al-Qadisiyah FC2110+14HT
7Neftchi2101-13BT
8Al-Nassr2101-23TB
10Al Shamal202002HH
11Al-Ittihad FC2011-11BHT
12Tractor Sazi2011-11HB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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