Neftchi 1-2 Al-Ittihad FC: Al-Ittihad FC giành chiến thắng Neftchi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 7 với 3 điểm, trong lúc Al-Ittihad FC ở hạng 11 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 20:45 ngày 26/10/2026 tại Istiqlol Stadium.

Neftchi 1 - 2 Al-Ittihad FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Neftchi tiếp đón Al-Ittihad FC.

12' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Neftchi 22% - 78% Al-Ittihad FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

14' VAR Phút 14': Phạt đền được công nhận — Jamshid Iskanderov (Neftchi).

17' BÀN THẮNG! Neftchi (1-0) Phút 17': Jamshid Iskanderov (Neftchi) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Neftchi 44% - 56% Al-Ittihad FC, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 1.

32' Thẻ vàng Phút 32': Michel (Neftchi) nhận thẻ vàng (Foul).

34' BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (1-1) Phút 34': Houssem Aouar (Al-Ittihad FC) lập công (kiến tạo: Steven Bergwijn). Tỷ số: 1 - 1.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Neftchi 47% - 53% Al-Ittihad FC, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Neftchi): Anvarjon Gofurov vào sân thay Bojan Ciger.

45' Thay người Phút 45' (Neftchi): Yan Medeiros Sasse vào sân thay Vladimir Jovović.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Neftchi 49% - 51% Al-Ittihad FC, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 2 - 1.

60' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Neftchi 47% - 53% Al-Ittihad FC, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 2 - 1.

63' Thay người Phút 63' (Al-Ittihad FC): Mukhtar Ali vào sân thay Georginio Wijnaldum.

63' Thay người Phút 63' (Al-Ittihad FC): Youssef En-Nesyri vào sân thay George Ilenikhena.

70' Thay người Phút 70' (Neftchi): Ibrokhimkhalil Yuldoshev vào sân thay Alisher Odilov.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Neftchi 48% - 52% Al-Ittihad FC, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 5; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 2 - 1.

73' Thay người Phút 73' (Al-Ittihad FC): Ahmed Al-Ghamdi vào sân thay Dion Lopy.

73' Thay người Phút 73' (Al-Ittihad FC): Marwan Al-Sahafi vào sân thay Steven Bergwijn.

80' Thay người Phút 80' (Neftchi): Khurshid Giyosov vào sân thay Abrorbek ismoilov.

80' Thẻ vàng Phút 80': Richard Ríos Montoya (Al-Ittihad FC) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Neftchi 46% - 54% Al-Ittihad FC, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 7; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 3 - 1.

86' Thay người Phút 86' (Neftchi): Asilbek Jumaev vào sân thay Marcus Forss.

89' Thẻ vàng Phút 89': Farrukh Sayfiev (Neftchi) nhận thẻ vàng (Foul).

90' BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (1-2) Phút 90': Youssef En-Nesyri (Al-Ittihad FC) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

90+3' Thay người Phút 90+3' (Al-Ittihad FC): Muath Faquihi vào sân thay Houssem Aouar.

KT Kết thúc: Neftchi 1-2 Al-Ittihad FC Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 22:41 26/10/2026

Đội hình chính thức Neftchi Sơ đồ 4-3-3 · HLV Islom Ismoilov Al-Ittihad FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Wissing 1 B. Ergashev 52 K. Kouao 4 B. Ciger 3 Michel 34 F. Sayfiyev 77 Ratinho 8 V. Jovović 10 J. Iskanderov 7 A. Ismailov 88 M. Forss 22 Alisher Odilov 1 P. Rajković 13 Muhannad Al Shanqiti 6 Saad Al Mosa 2 Danilo Pereira 25 F. Abdi 5 R. Rios 30 D. Lopy 23 G. Wijnaldum 10 H. Aouar 34 S. Bergwijn 99 G. Ilenikhena Dự bị Neftchi 9 K. Giyosov 11 A. Jumayev 19 A. Erimbetov 2 I. Pulatov 27 N. Sarsenbaev 71 Toshmirzaev 45 A. Turaev 31 Yan Sasse 20 G'ofurov Al-Ittihad FC 50 Mohammed Al Absi 8 Mukhtar Ali 32 Ahmed Al Julaydan 88 Osama Al Mermesh 21 Y. En-Nesyri 22 Marwan Al Sahafi 66 Mohammed Barnawi 42 Muath Faqeehi 41 Mohammed Fallatah Cập nhật đội hình lúc 20:17 26/10/2026

Neftchi Thống kê Al-Ittihad FC 46% Kiểm soát bóng 54% 7 Dứt điểm 14 2 Trúng đích 5 4 Phạt góc 8 12 Phạm lỗi 6 3 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật H. Aouar Al-Ittihad FC 1 bàn Y. En-Nesyri Al-Ittihad FC 1 bàn J. Iskanderov Neftchi 1 bàn S. Bergwijn Al-Ittihad FC 1 kiến tạo · điểm 7.02

Neftchi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 7 với 3 điểm. Trận gặp Al-Ittihad FC lúc 20:45 ngày 26/10/2026 trên sân Istiqlol Stadium là dịp để đội bóng này tiếp tục giữ nhịp ở nhóm đầu bảng. Đối thủ đang xếp thứ 11 với 1 điểm và cần những kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Neftchi bám đuổi nhóm đầu bảng

Với 3 điểm, Neftchi hiện xếp hạng 7 trên bảng xếp hạng. Vị trí này đặt họ ở ngay sát nhóm cạnh tranh các tấm vé dự cúp châu lục, nên mỗi trận đấu đều có sức nặng trong việc giữ nhịp bám đuổi.

Ngược lại, Al-Ittihad FC đứng thứ 11 với 1 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 4 bậc xếp hạng và 2 điểm, chênh lệch không lớn nhưng đủ để tạo ra áp lực khác nhau cho từng bên trước giờ bóng lăn.

Phong độ: hai đội cùng thắng hai, thua hai, hòa một

Trong 5 trận gần nhất, Neftchi thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, chuỗi kết quả của họ đan xen giữa thắng và thua, trong đó trận gần nhất là một chiến thắng. Điều này cho thấy một tập thể có khả năng tạo đột biến nhưng chưa thực sự ổn định.

Al-Ittihad FC có thành tích tương tự: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, diễn biến lại khác biệt. Đội khách thắng cả hai trận mới nhất, sau đó mới là hai trận thua và một trận hòa ở những lượt cũ hơn. Như vậy, họ đang đi lên về phong độ và sẽ bước vào trận đấu với tâm lý khá tích cực.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu này có thể xoay quanh sự đối lập giữa hai trạng thái. Neftchi có lợi thế về thứ hạng và vừa có chiến thắng ở trận gần nhất. Trong khi đó, Al-Ittihad FC mang theo đà hồi phục với hai trận thắng liên tiếp.

Với Neftchi, bài toán là duy trì sự ổn định, tránh để những trận thua xen kẽ như các tuần gần đây lặp lại. Với Al-Ittihad FC, thử thách là biến đà thắng thành điểm số cụ thể trên bảng xếp hạng, bởi họ mới tích lũy 1 điểm. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai lầm ở những phút đầu sẽ có lợi thế tâm lý đáng kể.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, Neftchi nhỉnh hơn nhờ đang đứng cao hơn và có thêm điểm số. Tuy nhiên, phong độ gần đây của hai đội không chênh lệch nhiều, còn Al-Ittihad FC lại đang có hai chiến thắng gần nhất. Vì vậy, trận đấu hứa hẹn cạnh tranh sát sao, và kết quả nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng giữ sự ổn định của từng đội trong suốt 90 phút.

Neftchi 5 trận gần nhất T B T B H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Al-Ittihad FC 5 trận gần nhất T T B B H 3 Trận 1-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Esteghlal FC 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +3 6 T T … 6 Al-Qadisiyah FC 2 1 1 0 +1 4 H T 7 Neftchi 2 1 0 1 -1 3 B T 8 Al-Nassr 2 1 0 1 -2 3 T B … 10 Al Shamal 2 0 2 0 0 2 H H 11 Al-Ittihad FC 2 0 1 1 -1 1 B H T 12 Tractor Sazi 2 0 1 1 -1 1 H B …