Nền tảng AI QATTH luyện phỏng vấn xin việc tự động của sinh viên FPTU có gì đặc biệt? Nền tảng QATTH tích hợp AI phân tích CV, đặt câu hỏi phỏng vấn theo ngữ cảnh thời gian thực và gợi ý việc làm, đã tạo doanh thu thực tế trước khi gọi vốn.

Nhiều ứng viên sở hữu bảng điểm ấn tượng và kỹ năng tốt nhưng vẫn liên tục thất bại khi ứng tuyển do thiếu kỹ năng trình bày hồ sơ hoặc chưa từng trải qua môi trường phỏng vấn thực tế. Để giải quyết bài toán này, nhóm sinh viên Trường Đại học FPT (FPTU) đã phát triển nền tảng QATTH - trợ lý trí tuệ nhân tạo đóng vai trò đồng hành định hướng nghề nghiệp cho người tìm việc.

Khắc phục khoảng cách giữa hồ sơ năng lực và yêu cầu tuyển dụng

Dự án QATTH được xây dựng bởi nhóm bốn sinh viên khóa K18 FPTU gồm Đỗ Minh Quang và Vũ Văn Trường (chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) cùng Lê Thị Hà và Ngô Thu Trang (chuyên ngành Kinh doanh quốc tế). Ý tưởng xuất phát từ thực tế nhiều sinh viên mới ra trường gửi hồ sơ ứng tuyển khắp nơi nhưng không rõ lý do bị loại.

Bốn sinh viên K18 FPTU gồm Đỗ Minh Quang và Vũ Văn Trường, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, cùng Lê Thị Hà và Ngô Thu Trang, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế.

Thay vì hoạt động như một chatbot hỏi đáp rời rạc hay công cụ tạo mẫu CV đơn thuần, QATTH thiết lập một quy trình khép kín gồm ba giai đoạn: thẩm định hồ sơ, mô phỏng phỏng vấn và gợi ý vị trí tuyển dụng. Ngay từ khâu đầu vào, hệ thống trích xuất dữ liệu từ CV của người dùng, phân tích sự tương thích giữa năng lực hiện có với vị trí mục tiêu, sau đó đưa ra các khuyến nghị chỉnh sửa chuẩn xác.

Cơ chế mô phỏng phỏng vấn dựa trên ngữ cảnh động

Điểm cốt lõi trong giải pháp kỹ thuật của QATTH là khả năng tổ chức các buổi phỏng vấn trực tuyến hai chiều thông qua hệ thống micro và loa của máy tính. Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò hội đồng tuyển dụng, tương tác bằng giọng nói và xử lý phản hồi trực tiếp từ ứng viên.

AI đóng vai nhà tuyển dụng, đặt câu hỏi dựa trên những thông tin mà ứng viên cung cấp.

Đáng chú ý, kịch bản phỏng vấn không cố định theo một danh sách câu hỏi mẫu có sẵn. Thuật toán của QATTH tổng hợp đa luồng dữ liệu gồm thông tin CV, vị trí ứng tuyển, bản mô tả công việc (JD) cùng khung năng lực tiêu chuẩn. Trong quá trình hội thoại, hệ thống phân tích câu trả lời tức thì của người dùng để tạo ra câu hỏi tiếp theo bám sát ngữ cảnh thực tế, tạo áp lực tương tự một cuộc trao đổi chuyên môn trực tiếp.

Tính năng cốt lõi Phương thức vận hành của QATTH Giá trị mang lại cho ứng viên Phân tích CV So khớp dữ liệu hồ sơ với mô tả công việc (JD) Chỉ rõ điểm thiếu hụt, tối ưu hóa từ khóa chuyên ngành Luyện phỏng vấn AI tương tác giọng nói, sinh câu hỏi theo phản hồi động Rèn luyện phản xạ thực tế, giảm áp lực tâm lý khi phỏng vấn thật Gợi ý việc làm Kết hợp kết quả phỏng vấn và dữ liệu năng lực Đề xuất vị trí phù hợp với thế mạnh thực tế

Kiểm chứng mô hình bằng doanh thu và sự đón nhận từ thị trường

Sau khi hoàn thiện vòng đánh giá CV và phỏng vấn mô phỏng, nền tảng sử dụng các thông số đã đo lường để gợi ý những công việc tương thích. Việc tích hợp toàn bộ các khâu trên cùng một hạ tầng giúp hệ thống duy trì tính liền mạch và tối ưu tỷ lệ giữ chân người dùng.

Để kiểm chứng tính khả thi thương mại, nhóm phát triển đã đưa QATTH ra thị trường dịch vụ với các gói trả phí dao động từ 70.000 đến 350.000 đồng bên cạnh bản dùng thử. Sau 8 tháng vận hành thương mại, nền tảng đã ghi nhận hơn 20.000 phiên truy cập, xấp xỉ 7.000 tài khoản đăng ký và đạt mức doanh thu 45 triệu đồng.

Tại buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày 4/9, dự án đã nhận được đề nghị rót vốn tối thiểu 60 triệu đồng từ ông Dương Ngô Anh, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia vị NA, cùng khoản tài trợ 10 triệu đồng từ giám đốc một công ty quản lý quỹ để tiếp tục tối ưu hóa công nghệ.