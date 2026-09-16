Nền tảng Physical AI của Dreame tại IFA 2026 giúp tái định nghĩa hệ sinh thái nhà thông minh Dreame ra mắt Physical AI tại IFA 2026 cùng robot X60 Ultra Extreme và dòng máy làm sạch bằng hơi nước, thiết lập tiêu chuẩn vận hành tự động cho không gian sống.

Tại triển lãm công nghệ IFA 2026 diễn ra ở Berlin, Dreame đã chính thức công bố chiến lược chuyển dịch sang kỷ nguyên Smart Living toàn diện thông qua nền tảng Physical AI. Thay vì dừng lại ở các thuật toán xử lý phần mềm truyền thống, Physical AI tập trung vào khả năng nhận thức môi trường vật lý, phân tích dữ liệu theo thời gian thực và điều khiển cơ chế cơ học phản hồi chính xác trong không gian sống.

Gian hàng của Dreame tại sự kiện IFA 2026

Kiến trúc ba trụ cột vận hành nền tảng Physical AI

Physical AI là hệ thống công nghệ cho phép thiết bị gia dụng tự động nhận diện bối cảnh thực tế và tối ưu hóa quyết định vận hành mà không cần can thiệp thủ công liên tục từ người dùng. Nền tảng này hoạt động dựa trên sự liên kết khép kín của ba khối công nghệ chính:

Omni-Perception System: Hệ thống cảm biến đa tầng thu thập toàn bộ dữ liệu hình ảnh, vật cản, chất liệu bề mặt và địa hình xung quanh.

Hệ thống cảm biến đa tầng thu thập toàn bộ dữ liệu hình ảnh, vật cản, chất liệu bề mặt và địa hình xung quanh. Home Intelligence Model: Mô hình trí tuệ nhân tạo chuyên biệt cho không gian nhà ở, chịu trách nhiệm xử lý thông tin đầu vào, phân loại vết bẩn và lập bản đồ tối ưu.

Mô hình trí tuệ nhân tạo chuyên biệt cho không gian nhà ở, chịu trách nhiệm xử lý thông tin đầu vào, phân loại vết bẩn và lập bản đồ tối ưu. Intelligent Actuation & Control System: Cơ chế truyền động và kiểm soát cơ học điều phối lực hút, nhiệt độ và các cánh tay mở rộng để xử lý chính xác từng tình huống.

Dreame X60 Ultra Extreme trang bị chổi cạnh và giẻ lau có thể vươn xa hơn so với robot thông thường

Cải tiến cơ học và cảm biến trên dòng robot hút bụi X60 Ultra Extreme

Ứng dụng trực tiếp từ nền tảng Physical AI, mẫu robot Dreame X60 Ultra Extreme mang đến giải pháp làm sạch góc khuất nhờ hệ thống cánh tay kép cơ học. Cụ thể, chổi cạnh của máy có thể chủ động vươn xa tới 12 cm, trong khi phần giẻ lau mở rộng đến 18 cm, giúp tiếp cận triệt để mép tường và chân bàn ghế.

Về khả năng thích ứng địa hình, thiết bị duy trì độ mỏng khung máy ở mức 8,9 cm kết hợp cụm cảm biến LiDAR tự động nâng hạ để vượt qua các gầm tủ thấp. Robot tích hợp cơ chế chân cơ học ProLeap hỗ trợ leo gờ hoặc ngưỡng cửa cao tối đa 10 cm, nhận diện và tránh né hơn 320 loại vật cản khác nhau, cùng lực hút Vormax đạt 42.000 Pa.

Bên cạnh biến thể Extreme, dòng X60 Ultra tiêu chuẩn cũng sở hữu những thông số kỹ thuật mạnh mẽ nhằm tối ưu hóa hiệu quả làm việc hàng ngày:

Thông số kỹ thuật Dreame X60 Ultra Dreame X60 Ultra Extreme Lực hút tối đa 36.000 Pa (Vormax) 42.000 Pa (Vormax) Hệ thống chổi chính DuoBrush HyperStream DuoBrush HyperStream Nhận diện chướng ngại vật AI OmniSight (hơn 300 vật thể) Hệ thống AI mở rộng (hơn 320 vật thể) Chiều cao thân máy 7,95 cm 8,9 cm (LiDAR nâng hạ) Khả năng vượt vật cản Tiêu chuẩn Cơ chế ProLeap (lên đến 10 cm) Trạm sạc đa năng Giặt giẻ 100°C, trữ rác 100 ngày Hỗ trợ trạm sạc tự động toàn diện

Công nghệ nhiệt năng làm sạch trên Aqua20 Ultra Roller và H16 Pro TriForce

Dreame mở rộng giải pháp xử lý chất bẩn bám dính thông qua việc tích hợp nhiệt năng trực tiếp vào các chu trình lau dọn. Mẫu robot Aqua20 Ultra Roller sử dụng sự kết hợp giữa luồng hơi nước nóng 180°C và nước nóng 100°C, tạo khả năng phân rã nhanh các vết dầu mỡ lâu ngày và hỗ trợ khử khuẩn mặt sàn.

Dreame Aqua20 Ultra Roller sở hữu khả năng phun hơi nước nóng

Đối với thiết bị cầm tay, máy hút bụi lau sàn H16 Pro TriForce được trang bị hệ thống ba tác nhân làm sạch gồm hơi nước 200°C, nước nóng 90°C và bọt dung dịch chuyên dụng. Máy tạo lực hút 30.000 Pa với thiết kế thân siêu mỏng 9,85 cm, hỗ trợ làm sạch phẳng sát sàn dưới gầm đồ nội thất.

H16 Pro TriForce là máy hút bụi lau sàn đầu tiên của Dreame sở hữu 3 giải pháp làm sạch

Hệ sinh thái xử lý không khí và thiết bị chăm sóc cá nhân

Ngoài các thiết bị làm sạch mặt sàn, Dreame giới thiệu máy lọc không khí FP10 trang bị con lăn tự làm sạch bề mặt màng lọc, thu giữ và xử lý tới 99,5% lông rụng của thú cưng. Cùng phân khúc, mẫu Dreame TP20 cung cấp chỉ số phân phối không khí sạch CADR 500 m³/h, cho phép lọc sạch diện tích 20 m² trong thời gian dưới 6 phút, độ ồn 22 dB và màng lọc HEPA 14 có độ bền đạt mức 5 năm.

Máy lọc không khí Dreame TP20 thiết kế hiện đại cùng bộ lọc HEPA 14 tuổi thọ đến 5 năm

Hãng còn công bố thêm các dòng máy lọc không khí TP10 tiết kiệm điện, NP10 sử dụng công nghệ lọc tĩnh điện cao áp có màng lọc rửa được, quạt RF10 tích hợp radar sóng milimet định vị người ngồi, cùng dòng máy sấy tóc thông minh Pocket Aura và Pocket Uni kiểm soát luồng nhiệt tự động.

Tại thị trường Việt Nam, các sản phẩm trong hệ sinh thái này đã được mở bán với mức giá niêm yết chính hãng: Dreame X60 Ultra Extreme có giá 32.990.000 đồng, máy lau sàn H16 Pro TriForce là 19.900.000 đồng, máy lọc không khí TP20 ở mức 5.790.000 đồng và FP10 có giá 12.990.000 đồng.