Nên thi chứng chỉ IELTS hay SAT: Lựa chọn nào tốt nhất?

Nhiều thí sinh hiện nay thường băn khoăn nên thi chứng chỉ IELTS hay SAT để tạo ưu thế khi xét tuyển vào các trường đại học top đầu. Việc lựa chọn đúng công cụ đánh giá năng lực không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển vào ngành học mơ ước trong các kỳ tuyển sinh đầy cạnh tranh.

Nên thi chứng chỉ IELTS hay SAT: Lựa chọn nào tốt nhất?

Nên thi chứng chỉ IELTS hay SAT để có lợi thế xét tuyển?

TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết IELTS và SAT phục vụ những mục tiêu đánh giá riêng biệt.

IELTS tập trung đo lường khả năng sử dụng ngôn ngữ Anh thuần túy qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Mặt khác, SAT là bài thi chuẩn hóa đánh giá tư duy logic, kỹ năng đọc hiểu và toán học, trong đó tiếng Anh đóng vai trò là ngôn ngữ truyền tải kiến thức.

Tại các trường đại học lớn, mức độ ưu tiên cho hai loại chứng chỉ có sự khác biệt rõ rệt. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ bảng quy đổi điểm của từng trường để biết nên thi chứng chỉ IELTS hay SAT nhằm đạt được mức điểm quy đổi tối ưu nhất cho hồ sơ của mình.

Cách quy đổi điểm và mức độ cạnh tranh thực tế

Ví dụ tại Đại học Kinh tế Quốc dân, mức 6.5 IELTS được quy đổi thành 9 điểm môn tiếng Anh, còn 7.5 IELTS tương đương với 10 điểm. Tuy nhiên, việc nâng điểm từ 6.5 lên 7.5 chỉ giúp tăng thêm 1 điểm quy đổi, không tạo ra bước ngoặt quá lớn cho tổng điểm xét tuyển.

Đối với SAT, nếu thí sinh đạt từ 1400 đến 1450 điểm trở lên, khả năng cạnh tranh sẽ rất cao. Nếu điểm SAT chỉ dừng ở mức 1200, việc sở hữu chứng chỉ IELTS từ 6.5 kết hợp cùng các tiêu chí khác thường mang lại lợi thế lớn hơn. Việc cân nhắc lựa chọn chứng chỉ vì thế phụ thuộc vào năng lực học thuật và mục tiêu cụ thể của mỗi cá nhân.

Chiến lược ôn tập cho học sinh cuối cấp

Chuyên gia khuyên thí sinh cần hoàn thành các chứng chỉ quốc tế trước học kỳ II lớp 12. Sau thời điểm này, sĩ tử nên dồn toàn lực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dù chứng chỉ quốc tế mang lại nhiều đặc quyền, điểm thi tốt nghiệp vẫn là căn cứ xét tuyển phổ biến nhất tại phần lớn các trường đại học Việt Nam hiện nay.

Việc xác định nên thi chứng chỉ IELTS hay SAT chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng hơn cả là tinh thần cầu tiến và tư duy sẵn sàng học hỏi những điều mới mẻ để phát triển sự nghiệp bền vững trong tương lai.