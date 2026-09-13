NEOM 4-2 Al-Fateh: NEOM giành chiến thắng NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 12 điểm, trong khi Al-Fateh lận đận ở vị trí thứ 15 với 3 điểm và trải qua chuỗi trận không thắng.

NEOM 4 - 2 Al-Fateh Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu NEOM tiếp đón Al-Fateh.

6' Thẻ vàng Phút 6': Khalil Al-Absi (NEOM) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: NEOM 43% - 57% Al-Fateh, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

16' BÀN THẮNG! NEOM (1-0) Phút 16': Alexandre Lacazette (NEOM) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: NEOM 56% - 44% Al-Fateh, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

36' NEOM ép sân Cầm bóng: NEOM 63% - 37% Al-Fateh, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 1.

39' Thẻ vàng Phút 39': Amadou Koné (NEOM) nhận thẻ vàng (Foul).

41' BÀN THẮNG! Al-Fateh (1-1) Phút 41': Mourad Batna (Al-Fateh) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

42' Thẻ vàng Phút 42': Mihai Lixandru (Al-Fateh) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

45+5' Thẻ vàng Phút 45+5': Christophe Galtier (NEOM) nhận thẻ vàng (Argument).

45+6' Thẻ đỏ Phút 45+6': Christophe Galtier (NEOM) nhận thẻ đỏ (Abusive Language).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' BÀN THẮNG! NEOM (2-1) Phút 51': Amadou Koné (NEOM) lập công (kiến tạo: Muhanad Al Saad). Tỷ số: 2 - 1.

52' NEOM ép sân Cầm bóng: NEOM 62% - 38% Al-Fateh, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 7 - 2; phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 1.

64' BÀN THẮNG! Al-Fateh (2-2) Phút 64': Wilfried Kanga (Al-Fateh) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

64' NEOM ép sân Cầm bóng: NEOM 59% - 41% Al-Fateh, dứt điểm 16 - 4 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 8 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 2 - 2.

65' Thay người Phút 65' (NEOM): Georgios Masouras vào sân thay Khalil Al-Absi.

70' BÀN THẮNG! NEOM (3-2) Phút 70': Alexandre Lacazette (NEOM) lập công (kiến tạo: Islam Ahmed Hawsawi). Tỷ số: 3 - 2.

75' Thay người Phút 75' (NEOM): Valentín Vada vào sân thay Muhanad Al Saad.

76' Thay người Phút 76' (NEOM): Mohannad Abu Taha vào sân thay Islam Ahmed Hawsawi.

76' NEOM ép sân Cầm bóng: NEOM 60% - 40% Al-Fateh, dứt điểm 19 - 9 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 8 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 3 - 2.

79' BÀN THẮNG! NEOM (4-2) Phút 79': Valentín Vada (NEOM) lập công (kiến tạo: Mohannad Abu Taha). Tỷ số: 4 - 2.

81' Thay người Phút 81' (Al-Fateh): Hossam Essadak vào sân thay Faisal Abdulwahed.

81' Thay người Phút 81' (Al-Fateh): Fahad Al Zubaidi vào sân thay Lukáš Haraslín.

81' Thay người Phút 81' (Al-Fateh): Abdul Rahman Al Khaibari vào sân thay Sattam Tumbukti.

81' Thay người Phút 81' (Al-Fateh): Saad Al-Shurafa vào sân thay Ali Al-Hassan.

87' Thay người Phút 87' (Al-Fateh): Jefferson Soares Oliveira Ramos vào sân thay Wilfried Kanga.

88' NEOM ép sân Cầm bóng: NEOM 63% - 37% Al-Fateh, dứt điểm 20 - 8 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 10 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 3 - 2.

90' Thay người Phút 90' (NEOM): Khalifah Al-Dawsari vào sân thay Abdulmalik Al-Oyayari.

90' Thay người Phút 90' (NEOM): Abbas Al Hassan vào sân thay Alaa Hejji.

KT Kết thúc: NEOM 4-2 Al-Fateh Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 01:18 14/09/2026

Đội hình chính thức NEOM Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Galtier Al-Fateh Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Khaled Al Atawi 1 M. Bułka 15 Abdulmalik Al Oyayari 5 M. Sarr 44 N. Zézé 27 Islam Hawsawi 77 Muhannad Al Saad 18 Ala Al Hajji 72 A. Koné 14 Khalil Al Absi 91 A. Lacazette 70 Haroune Camara 1 A. Šemper 87 Sattam Al Tumbukti 4 Ziyad Al Jari 8 M. Lixandru 16 Abdulelah Al Khaibari 6 Ali Al Hassan 28 Z. Youssouf 11 M. Batna 80 faisal abdulwahed al 10 L. Haraslín 9 W. Kanga Dự bị NEOM 19 Mohannad Abu Taha 22 A. Al Anzi 4 Khalifah Al Dawsari 55 Muhammad Al Dosari 8 Faisal Al Ghamdi 6 A. Al Hassan 33 Abdulrahman Dagriri 7 G. Masouras 23 V. Vada Al-Fateh 21 Ramos Jefferson 19 Robin Kelder 20 H. Essadak 7 Fahad Al Zubaidi 63 Montadhar Al Shqaq 49 Saad Al Sharfa 25 M. Al Sahihi 22 Abdul Rahman Al Khaibari 94 Waleed Al Anzi Cập nhật đội hình lúc 22:55 13/09/2026

NEOM Thống kê Al-Fateh 63% Kiểm soát bóng 37% 21 Dứt điểm 12 6 Trúng đích 7 11 Phạt góc 3 13 Phạm lỗi 10 3 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật A. Lacazette NEOM 2 bàn M. Batna Al-Fateh 1 bàn A. Koné NEOM 1 bàn W. Kanga Al-Fateh 1 bàn V. Vada NEOM 1 bàn Islam Hawsawi NEOM 1 kiến tạo · điểm 7.22

Cuộc chạm trán giữa NEOM và Al-Fateh diễn ra vào lúc 23:20 ngày 13/09/2026 trên sân vận động King Khalid Sports City, thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với việc giữ vị trí thứ 6 cùng 12 điểm, NEOM có cơ hội lớn để duy trì sức ép lên nhóm phía trên trước một đối thủ đang sa sút phong độ.

NEOM và mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục

Trải qua các vòng đấu, NEOM hiện đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 12 điểm tích lũy được. Thứ hạng này giúp đội bóng tiếp tục kiên trì với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục trong cuộc đua khốc liệt.

Về mặt phong độ, NEOM đã giành 3 chiến thắng và nhận 2 trận thua trong 5 trận đấu gần đây nhất. Đáng chú ý, sau chuỗi 2 trận thua liên tiếp, NEOM đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin bằng một chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Lợi thế thi đấu trên sân nhà King Khalid Sports City sẽ là điểm tựa tiếp thêm động lực cho toàn đội.

Al-Fateh chật vật tìm kiếm sự bứt phá

Ở phía bên kia chiến tuyến, Al-Fateh đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn. Đội khách hiện dậm chân ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm sau những màn trình diễn kém thuyết phục.

Phong độ của Al-Fateh trong 5 trận gần nhất cũng phản ánh rõ sự sa sút khi họ không biết đến mùi chiến thắng, với 3 trận hòa và 2 thất bại. Gần nhất là một trận thua, khiến tâm lý của các cầu thủ Al-Fateh chịu nhiều sức ép trước chuyến hành quân xa nhà.

Cục diện chạm trán và kỳ vọng chiến thuật

Xét ở 2 lần so tài gần nhất giữa đôi bên, Al-Fateh nắm ưu thế với 1 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi NEOM chưa giành được chiến thắng nào. Dẫu vậy, bối cảnh hiện tại cho thấy sự tương phản lớn về mặt tâm lý cũng như vị trí trên bảng xếp hạng.

Với ưu thế sân nhà King Khalid Sports City cùng sự hưng phấn từ chiến thắng mới đây, NEOM được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát trận đấu và gây áp lực liên tục lên phần sân đối phương để giữ vững mục tiêu bám đuổi nhóm đầu. Ngược lại, Al-Fateh nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình thấp nhằm hướng tới sự an toàn và giải tỏa cơn khát điểm.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất NEOM · 0 thắng 1 hòa Al-Fateh · 1 thắng Al-Fateh 2 - 2 NEOM Hòa NEOM 0 - 1 Al-Fateh AL-

NEOM 5 trận gần nhất T T B B T 6 Trận 4-0-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 4 Thủng lưới Al-Fateh 5 trận gần nhất B H H H B 6 Trận 0-3-3 T-H-B 2 Ghi (TB 0.3) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 7 6 0 1 +18 18 T B T T T 2 Al-Ittihad FC 7 5 2 0 +6 17 T T T H T 3 Al-Nassr 7 5 1 1 +9 16 H T B T T … 5 Al-Ahli Jeddah 7 4 0 3 +6 12 T B T B B 6 NEOM 6 4 0 2 +5 12 T T B B T 7 Al Kholood 6 3 3 0 +4 12 T H T H T … 14 Al Shabab 7 0 4 3 -5 4 H B B H H 15 Al-Fateh 6 0 3 3 -5 3 B H H H B 16 Al-Faisaly FC 7 0 3 4 -8 3 B H H B H …