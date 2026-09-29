Netherlands U17 1-2 United States U17: United States U17 giành chiến thắng Cuộc chạm trán giữa Netherlands U17 và United States U17 hứa hẹn diễn ra cởi mở khi đôi bên sở hữu hàng công sắc bén cùng quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng.

Netherlands U17 1 - 2 United States U17 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Netherlands U17 tiếp đón United States U17.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Netherlands U17 1-2 United States U17 Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 20:37 29/09/2026

Trận so tài giữa Netherlands U17 và United States U17 diễn ra vào lúc 18h00 ngày 29/09/2026 hứa hẹn mang đến kịch bản đôi công cởi mở khi cả hai đội bóng trẻ đều sở hữu những phương án tấn công giàu tính đột biến. Dù kết quả ở các trận đấu gần đây chưa đạt mức tối đa, khả năng tạo đột biến của tuyến trên vẫn là điểm tựa lớn nhất cho mục tiêu giành trọn vẹn kết quả tích cực của đôi bên.

Điểm tựa phong độ và ưu thế của Netherlands U17

Bước vào trận đấu tới, Netherlands U17 vừa trải qua trận hòa ở lần ra sân gần nhất. Dù không thể giành trọn chiến thắng, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở hoa tulip vẫn cho thấy sự chủ động trong cách luân chuyển bóng và áp đặt thế trận lên phần sân đối phương.

Điểm tựa tâm lý lớn dành cho Netherlands U17 đến từ thành tích chạm trán giữa hai đội. Trong 2 lần đọ sức gần nhất, đại diện châu Âu hoàn toàn chiếm ưu thế khi giành chiến thắng ở cả 2 trận, không để đối thủ cầm hòa hay nhận bất kỳ thất bại nào. Sự tự tin từ những màn so tài trước đó sẽ giúp Netherlands U17 thoải mái triển khai cách đá tấn công quen thuộc.

Thử thách cho hàng thủ United States U17

Bên kia chiến tuyến, United States U17 đang trải qua giai đoạn thi đấu không như ý khi phải nhận 2 trận thua liên tiếp ở các lần ra sân gần nhất. Hệ thống phòng ngự bộc lộ một số khoảng trống khiến đại diện xứ cờ hoa liên tục đánh mất lợi thế.

Tuy nhiên, mặt trận tấn công của United States U17 vẫn giữ được tốc độ và tính linh hoạt cao trong các pha phản công. Việc chưa từng giành điểm trong 2 lần đối đầu gần nhất trước Netherlands U17 càng thôi thúc các chân sút trẻ của Mỹ dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng để thay đổi cục diện.

Kịch bản đôi công rực lửa

Với lối đá giàu sức trẻ và không ngại va chạm, hai đội nhiều khả năng sẽ chọn cách nhập cuộc chủ động thay vì lùi sâu phòng ngự. Netherlands U17 có xu hướng kiểm soát bóng ở khu trung tuyến và tạo áp lực liên tục từ hai biên, trong khi United States U17 sẵn sàng tung ra những pha đánh vỗ mặt chớp nhoáng.

Sự quyết tâm giải tỏa áp lực của United States U17 kết hợp cùng phong thái tự tin của Netherlands U17 tạo nên nền tảng cho một trận cầu đôi công hấp dẫn. Khả năng tận dụng cơ hội của hàng công sẽ là yếu tố quyết định cục diện của màn so tài này.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Netherlands U17 · 2 thắng 0 hòa United States U17 · 0 thắng Netherlands U17 2 - 0 United States U17 NU Netherlands U17 4 - 0 United States U17 NU

Netherlands U17 5 trận gần nhất T T H B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 3 Thủng lưới United States U17 5 trận gần nhất B B H T T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 5 Thủng lưới